ทำไมคาซัคสถานถึงตีตัวออกห่างรัสเซีย?

นักวิจัยจากกองทุนบริจาคคาร์ เนกีเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศ ประเมินเรื่องที่ทำไมคาซั คสถานถึงตีตัวออกห่างจากรัสเซีย รวมถึงในช่วงที่รัสเซี ยทำสงครามรุกรานยูเครน และการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ เช่นนี้มีพื้นเพเป็นมาอย่างไร มีการประเมินทางยุทธศาสตร์จากฝ่ ายคาซัคสถานอย่างไร แล้วทำไมมันถึงอาจจะกระทบต่ อการส่งออกพลังงานไปที่ยุโรป

23 ก.ย. 2565 การที่รัสเซียก่อเหตุรุกรานยู เครนอาจจะไม่ได้ถึงขั้นทำให้เกิ ดการเปลี่ยนระเบียบโลกใหม่ แต่มันก็ทำให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงทางภูมิศาสตร์การเมื องของเอเชีย ก่อนหน้าที่จะมีสงคราม รัสเซียมีพันธมิตรที่ใกล้ชิ ดทางฝั่งตะวันตกเป็นเบลารุส มีพันธมิตรที่ใกล้ชิดในโลกตะวั นออกคือจีน และมีคาซัคสถานเป็นประเทศพันธมิ ตรใกล้ชิดทางตอนใต้ แต่คาซัคสถานก็ต่ างออกไปจากเบลารุสและจีนตรงที่ พวกเขาไม่ได้มองหาโอกาสพิเศษที่ จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับรั สเซีย ในทางตรงกันข้ามคาซั คสถานพยายามค่อยๆ ถอนตัวออกจากความเป็นพันธมิตรกั บรัสเซียอย่างเงียบๆ

ผู้ที่วิเคราะห์ในเรื่องนี้คือ เทมูร์ อูมารอฟ นักวิจัยจากกองทุนบริจาคคาร์ เนกีเพื่อสันติภาพระหว่างประเทศ อูมารอฟบอกว่าคาซัคสถานไม่ได้ต้ องการเป็นมิตรกับรัสเซียมาตั้ งแต่แรกอยู่แล้วแต่ที่พวกเขาต้ องทำเช่นนี้ก็เพื่อไม่ให้เป็ นการทำให้รัสเซียโกรธแค้นพวกเขา ยิ่งหลังจากที่จีนแสดงการสนั บสนุนคาซัคสถานเมื่อไม่นานนี้ยิ่ งกลายเป็นโอกาสทองของคาซั คสถานในการดำเนินการตามเป้ าหมายถีบตัวเองออกจากการเป็นพั นธมิตรของรัสเซีย

สัญญาณในเรื่องนี้มาจากการที่ ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเดิ นทางเยือนคาซัคสถานเมื่อช่วงสั ปดาห์ที่แล้ว ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในรอบสองปี ที่สีจิ้นผิงเดินทางเยือนต่ างประเทศและเขาเลือกคาซั คสถานเป็นที่หมาย โดยมีการให้สัญญาว่าจะสนับสนุ นคาซัคสถาน "ในการคุ้มครองเอกราช, อธิปไตย และบูรณภาพของเขตแดน" ของประเทศคาซัคสถาน

มีการตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีเจ้ าหน้าที่ทางการคาซัคสถานเลยสั กรายเดียวที่แสดงการสนับสนุนรั ฐบาลรัสเซียนับตั้งแต่ที่มี การรุกรานยูเครนตั้งแต่เดือน ก.พ. ที่ผ่านมา ไม่แม้แต่กระทั่งจะพูดอ้อมๆ อย่างที่จีนเคยพูดเอาไว้ว่ าพวกเขาเข้าใจ "เรื่องความกังวลด้านความมั่ นคงที่มีเหตุผล" ของรัสเซีย ประธานาธิบดีคาซัคสถาน คาสซิม-โจมาร์ต โทคาเยฟ แสดงออกอย่างเปิดเผยว่าเขาปฏิ เสธที่จะสนับสนุนรัสเซีย ทางการคาซัคสถานไม่ยอมรับให้ เขตภูมิภาคดอนบัสที่มีกลุ่มแบ่ งแยกดินแดนจากการหนุนหลังของรั สเซียว่าเป็นสาธารณรัฐที่แยกตั วออกมาจากยูเครน อีกทั้งยังไม่ยอมช่วยเหลือรั สเซียในการหลบเลี่ยงการคว่ำ บาตรด้วย

ในทางการเมืองภายในประเทศคาซั คสถานแล้ว พวกเขามีการสกัดกั้นไม่ให้มี การแสดงออกใดๆ ที่ส่งสัญญาณสนับสนุนสงครามยู เครน โดยมีการสั่งแบนโฆษณาชวนเชื่ อของกองทัพรัสเซียและยกเลิ กการเดินขบวนวันแห่งชั ยชนะของสหภาพโซเวี ยตในสงครามโลกครั้งที่ 2 (Victory Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 9 พ.ค.

เรื่องนี้ถึงขั้นทำให้สื่อสนั บสนุนรัฐบาลรัสเซียและกลุ่ มของโปรแกรมแช็ต Telegram ถึงขั้นกล่าวหาอ้างว่าคาซั คสถานช่วยเหลือส่งอาวุธให้กับยู เครน ข้อกล่าวหานี้อ้างอิงมาจากสิ่ งที่พวกเขาอ้างว่าเป็นเอกสารสั ญญาที่รั่วไหลจากบริษัทสัญชาติ คาซัคสถาน Technoexport ที่ระบุถึงการส่งอาวุธที่มีมาตั้ งแต่ยุคสหภาพโซเวียตให้กับยู เครนผ่านทางประเทศจอร์แดนและอั งกฤษ ทางการคาซัคสถานปฏิเสธข้อกล่ าวหาเหล่านี้ แต่ไม่ว่าคาซัคสถานจะส่งอาวุ ธให้ยูเครนจริงหรือไม่ก็ตาม สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือคาซั คสถานกำลังพยายามตีตัวออกห่างพั นธมิตรที่เป็นพิษอย่างรัสเซีย

อูมารอฟมองว่าการที่สองประเทศนี้ เคยเป็นพันธมิตรกันไม่ใช่แค่เรื่ องมรดกจากยุคสหภาพโซเวียตเท่ านั้น แต่ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมาคาซัคสถานยังมีส่ วนร่วมกับโครงการรวมกลุ่มของรั สเซียหลายกลุ่มด้วย คาซัคสถานรู้ดีว่าพวกเขามีข้ อจำกัดที่เป็นสิ่งขวางกั้ นความสัมพันธ์ของพวกเขากับรั สเซีย คาซัคสถานต้องพึ่งพิงรัสเซี ยในด้านเศรษฐกิจเพื่อสินค้าที่ จำเป็นในชีวิตประจำวันอย่ างอาหารและเครื่องนุ่งห่ม (การนำเข้าจากรัสเซียมีส่ วนในการจุนเจือความต้ องการของตลาดในคาซัคสถานมากกว่ าร้อยละ 40) พอรัสเซียยกเลิกส่งออกน้ำ ตาลในปีนี้เพราะกลั วจะขาดแคลนในประเทศของตัวเอง ก็ส่งผลให้คาซัคสถานเองเผชิญกั บการขาดแคลนและมีการขึ้นราคาด้ วยเช่นกัน

ด้วยเหตุนี้เองทำให้คาซัคสถานต้ องคอยมองอย่างระแวดระวังไปทางรั สเซียอยู่เสมอ ทางการรัสเซียแสดงให้เห็นว่ าพวกเขามีอำนาจอิทธิพลต่อการเมื องภายในของคาซัคสถานมากน้อยเพี ยงใด แต่ทว่าอำนาจอิทธิพลของรัสเซี ยที่มีต่อคาซัคสถานก็กลั บกลายเป็นเหตุผลที่คาซัคสถานต้ องการหลุดพ้นจากความสัมพันธ์ที่ มีกับรัสเซียด้วยเช่นกัน

ในทางตรงกันข้ามรัสเซียต้ องการคงสภาพความสัมพันธ์แบบเดิ มกับคาซัคสถานเอาไว้ การที่รัสเซียถูกโดดเดี่ ยวจากประชาคมโลกทำให้คาซั คสถานเป็นประเทศคู่หูที่มีค่ ามากกว่าแต่ก่อน รัสเซียรู้ตัวเองดีว่าตอนนี้ พวกเขามีอำนาจต่อรองอยู่ในจุดที่ ต่ำมากเป็นประวัติการณ์ ทำให้พวกเขาต้องการให้คาซั คสถานเป็นแหล่งที่ช่วยเหลือรั สเซียในยามที่ถูกคว่ำ บาตรโดยการตอบรับบริษัทสัญชาติ รัสเซียบางส่วน อนุญาตให้บริษัทเหล่านั้นส่ งออกสินค้าที่ถูกคว่ำบาตรไปยั งประเทศของพวกเขา หรือไม่เช่นนั้นก็ป้องกันไม่ให้ บริษัทสัญชาติคาซัคสถานตั ดความสัมพันธ์กับบริษัทจากรั สเซีย นอกจากนี้พวกเขายังต้องการคาซั คสถานในการเป็นกุญแจสำคัญให้กั บโครงการรวมกลุ่ม สหภาพเศรษฐกิจยูเรเชีย (EEU) ด้วย

นับตั้งแต่ที่คาซัคสถานเป็นอิ สระ พวกเขาก็มีนโยบายการต่ างประเทศที่ให้ความสำคัญกั บการลดอำนาจครอบงำของรัสเซีย และกระจายความสัมพันธ์กั บประเทศอื่นๆ ในโลกมากขึ้น ยิ่งพวกเขาได้เห็นรัสเซียมี ความขัดแย้งกับประเทศติ ดชายแดนทางตะวันตกอื่นๆ อย่างจอร์เจียเมื่อปี 2551 และยูเครนเมื่อปี 2557 ยิ่งทำให้คาซัคสถานเล็งเห็นว่ าพวกเขาเลือกถูกทางแล้วที่จะตี ตัวออกห่างจากรัสเซีย พวกเขาไม่เคยยอมรับดินแดนที่รั สเซียแผ่อิทธิพลครอบงำหรื อผนวกรวมเป็นดินแดนของตัวเองเลย เช่นพื้นที่ไครเมียซึ่งรัสเซี ยยึดจากยูเครน เพราะการยอมรับก็จะเท่ากับว่ าเป็นการให้ความชอบธรรมโดยทางอ้ อมต่อการที่รัสเซียจะทำแบบเดี ยวกันกับคาซัคสถานบ้าง

ยิ่งรัสเซียเผชิญหน้ากับชาติ ตะวันตกและประชาคมโลกอย่างถลำลึ กลงไปเรื่อยๆ ก็ยิ่งทำให้คาซัคสถานเตรี ยมถอนตัวออกจากความสัมพันธ์กั บรัสเซีย นับตั้งแต่ที่รัสเซียเปิดฉากรุ กรานยูเครนในเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา พวกเขาก็มองไม่เห็นเส้นแบ่งที่ ชัดเจนว่าพวกเขาจะกระทำได้ ขนาดไหนถึงจะถือว่าล้ำเส้นรั สเซีย ถ้าหากว่าก่อนหน้านี้การที่คาซั คสถานซ้อมรบกับนาโตไม่ทำให้รั สเซียโกรธ แต่ในตอนนี้รัสเซียมี ความบาดหมางกับชาติตะวันตกมากขึ้ นพวกเขาจะก้าวร้าวมากขึ้นต่ อคาซัคสถานในเรื่องเดียวกันนี้ หรือไม่

แต่การไร้เส้นแบ่งที่ชัดเจนนี้ เองก็ทำให้คาซัคสถานได้โอกาส ในช่วงที่รัสเซียกำลังอ่ อนแรงและทุ่มพลังงานกับทรั พยากรไปกับการทำสงครามในยู เครนและสร้างเสถียรภาพให้กับรั ฐบาลวลาดิเมียร์ ปูติน คาซัคสถานก็ใช้โอกาสนี้ ในการขยายความร่วมมือกั บประเทศอื่นๆ ที่รัสเซียมองว่ารับได้

หลายเดือนหลังจากที่เริ่มมี การทำสงครามกับยูเครน โทคาเยฟก็เดินทางเยือนตุรกีเป็ นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่เขาเข้ ารับตำแหน่ง ซึ่งนับเป็นการเดินทางเยือนครั้ งที่มีความล้ำหน้าสำหรับความสั มพันธ์ของทั้งสองประเทศ มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ทางยุทธศาสตร์และมีการตกลงว่ าจะให้มีการใช้คาซัคสถานเป็ นฐานการผลิตโดรนสัญชาติตุรกี ที่สำคัญไปกว่านั้นคือการที่ คาซัคสถานเห็นชอบกับการแลกเปลี่ ยนด้านข่าวกรองการทหารกับตุรกี ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ ประเทศสมาชิก องค์การสนธิสัญญาความมั่นคงร่ วมกัน (CTSO) ทำข้อตกลงด้านข่าวกรองที่มี ความอ่อนไหวกับประเทศสมาชิกนาโต

มีการตั้งข้อสังเกตว่า ในขณะที่คาซัคสถานปฏิเสธที่ จะสนับสนุนรัสเซียในปฏิบัติ การทางทหารของพวกเขา แต่คาซัคสถานก็ไม่รั้งรอที่ จะแสดงออกเลือกข้างอย่างชั ดเจนในเรื่องข้อพิ พาทเขตแดนระหว่างอาเซอร์ไบจานกั บอาร์เมเนีย ถึงแม้ว่าอาร์เมเนียจะเป็นสมาชิ กของ CTSO แต่เมื่ออาเซอร์ ไบจานสามารถเอาชนะอาร์เมเนียได้ โทคาเยฟก็แสดงความยินดีต่ ออาเซอร์ไบจานว่าสามารถ "ฟื้นคืนบูรณภาพเขตแดน" ของประเทศพวกเขากลับมาได้

ทั้งคาซัคสถานและอาเซอร์ไบจานยั งได้ยกระดับความร่วมมือด้ านเศรษฐกิจของพวกเขาด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากต่อธุ รกิจของคาซัคสถานที่ไม่เพียงแค่ ได้รับผลกระทบต่อเนื่องจากการที่ ชาติอื่นๆ คว่ำบาตรรัสเซีย แต่ยังเพราะถูกรัสเซียจงใจกดดั นทางเศรษฐกิจต่อคาซัคสถานด้วย

การกระทำเช่นนี้ของโทคาเยฟเป็ นสิ่งที่ผู้คนจำนวนมากประหลาดใจ เพราะว่าปูตินเพิ่งจะช่วยเหลื อเขาจากการถูกโค่นล้มเมื่อเดือน ม.ค. ที่ผ่านมาในเหตุการณ์ที่เขาเรี ยกว่าเป็นการพยายามทำรัฐประหาร บางคนอาจจะมองว่าการที่รัสเซี ยเข้ามาแทรกแซงเพื่อช่วยเหลื อโทคาเยฟนั้นเป็ นเพราะพวกเขากำลั งหาโอกาสในการแผ่ขยายอิทธิ พลในภูมิภาค ขณะที่คาซัคสถานเข้าใจดีว่ าแรงจูงใจหลักๆ ของรัสเซียในช่วงที่เกิดความไม่ สงบคือการที่พวกเขากังวลเรื่ องความมั่นคงของตัวเองกลัวว่ าสถานการณ์ในประเทศใกล้เคี ยงจะเลยเถิดจนอยู่นอกเหนื อการควบคุม เพราะกระบวนการตัดสินใจของรั สเซียตั้งอยู่กับการประเมิ นความเสี่ยงมากกว่ าการแสวงหาโอกาส

กระนั้นก็ตามเรื่ องของการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ และเรื่องข่าวลือก็ยังเป็นสิ่ งที่มีความสำคัญทางการเมือง โทคาเยฟไม่อยากให้คนมองเขาว่ าเป็นผู้นำได้รับการแต่งตั้ งจากรัสเซีย เขาต้องการทำให้คนในประเทศเลิ กวิจารณ์เรื่องที่ว่ารัสเซี ยจะมาแทรกแซงกิ จการภายในของประเทศ ทำให้โทคาเยฟประกาศเลือกตั้ งโดยด่วนเพื่อพยายามสร้ างความชอบธรรมให้ตัวเองว่ ามาจากเสียงของประชาชนชาวคาซั คสถาน

พวกชนชั้นนำสายเหยี่ยวในรัสเซี ยดูจะไม่พอใจที่ได้ข่าวการเปลี่ ยนแปลงท่าทีของคาซัคสถาน พวกเขาพร้อมจะใช้วิธี การทางการเศรษฐกิ จในการลงโทษคาซัคสถานในเรื่องนี้ จากการที่คาซัคสถานต้องพึ่งพารั สเซียในการส่งออก และต้องใช้ท่อก๊าซแคสเปียนหรือ CPC ที่รัสเซียถือหุ้นอยู่ร้อยละ 31 ในการส่งออกน้ำมัน ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาก็มี เหตุการณ์อย่างน้อย 5 เหตุการณ์ที่ทำให้ท่อก๊าซ CPC ต้องหยุดทำงานลงหรือทำให้ส่ งออกน้ำมันจากคาซัคสถานไปให้ยุ โรปลดลงอย่างมาก

ถ้าหากมีการปิดท่อก๊าซ CPC ก็จะกระทบต่อรายได้ของคาซั คสถานมากกว่าร้อยละ 40 การที่คาซัคสถานจะอาศัยช่ องทางอื่นในการส่งออกผ่ านทะเลแคสเปียนไปสู่ยุ โรปจะสามารถส่งออกได้มากที่สุด 100,000 บาร์เรลต่อวัน ขณะที่ CPC สามารถขนส่งได้มากกว่า 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน แต่ในตอนนี้คาซัคสถานยั งหาทางเลือกอื่นในการขนส่งที่ดี กว่า CPC ยังไม่ได้ พวกเขาอยากได้อิสระในการจะขนส่ งพลังงานมากกว่านี้ ทำให้โทคาเยฟเดินทางเยื อนอาเซอร์ไบจานเพราะเขาหวังว่ าท่าเรือในเมือง บากู จะสามารถใช้เป็นช่องทางส่ งออกใหม่ได้

สำหรับท่าทีของรัสเซียนั้น ถึงแม้ว่าในเชิ งทางการพวกเขาจะพูดย้ำถึงว่าตั วเองยังคงมีความสัมพันธ์กับคาซั คสถานอย่างราบรื่นเหมือนเคย แต่ในความเป็นจริงแล้วความไม่ พอใจของพวกเขาอาจจะกลายเป็ นความโกรธเคืองต่อคาซัคสถานได้ ถึงแม้ว่ารัสเซียจะไม่ได้ แสดงออกต่อหน้าอย่างเป็นทางการ แต่พวกเขาก็ปล่อยให้พวกสายเหยี่ ยวในรัฐบาลและกลุ่มนักวิจารณ์ข่ มขู่คาซัคสถาน มีการนำเสนอข่าวหลอกว่ามี "การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวรัสเซี ย" ในคาซัคสถาน ทำให้เกิดการพูดคุยเรื่อง "การขจัดความเป็นนาซี" ในคาซัคสถาน

ตั้งแต่เมื่อเดือน มี.ค. 2565 เซอร์กี ซาวอสต์ยานอฟ เจ้าหน้าที่ของรัสเซียเสนอให้มี การเพิ่มคาซัคสถานเป็น "เขตขจัดอาวุธและขจัดความเป็ นนาซี" เพื่อปกป้องผลประโยชน์ด้ านความมั่นคงของรัสเซีย ในเดือน ส.ค. ที่ผ่านมา ดิมิทรี เมดเยเดฟ รองประธานสภาความมั่นคงของรั สเซียโพสต์ในโซเชียลมีเดียว่ าพวกเขาอาจจะหันเหความสนใจไปที่ คาซัคสถานทางตอนเหนือแทนหลั งจากมีการรุกรานยูเครนแล้ว เรื่องนี้ เมดเยเดฟ อ้างว่าบัญชีผู้ใช้งานของเขาถู กแฮก แต่นักข่าวรัสเซียที่มีชื่อเสี ยงก็ยืนยันว่าโพสต์นี้ มาจากคณะทำงานของอดีตประธานาธิ บดีที่ต้องการสร้างภาพให้ เมดเยเดฟเป็นผู้สนับสนุนสงคราม

อูมารอฟ มองว่าการที่รัสเซี ยจะทำสงครามกับประเทศที่อยู่ติ ดกันอีกประเทศหนึ่งนั้นเป็นเรื่ องที่เป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะหลังจากที่ฝ่ายยู เครนโจมตีโต้ตอบรัสเซียได้สำเร็ จ แต่ขณะเดียวกันคาซัคสถานก็ อาจจะต้องเผชิญกับผลกระทบด้ านลบจากการตีตัวออกห่างจากรั สเซีย ซึ่งจะมาจากการที่รัฐบาลรัสเซี ยทำตัวคาดเดาไม่ได้ ในกระบวนการตัดสินใจของพวกเขา

เรียบเรียงจาก

Kazakhstan Is Breaking Out of Russia’s Grip, Foreign Policy, 16-09-2022

https://foreignpolicy.com/2022/09/16/kazakhstan-russia-ukraine-war/