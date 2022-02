สปสช. ย้ำ 3 ช่องทางลงทะเบียน “ระบบ Home Isolation” ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ที่บ้าน พร้อมจัดเจ้าหน้าที่สายด่วนติ ดต่อกลับ หากโทร 1330 แต่สายไม่ว่าง พร้อมชี้แจง ผู้ป่วยโควิด-19 ลงทะเบียน HI ไม่เสียสิทธิรักษาใน รพ. หากอาการแย่ลงมีระบบส่งต่อ ส่วนกรณีออกใบรับรองแพทย์ สามารถประสานติดต่อหน่วยบริ การที่ดูแล

เปิด "คลินิกแก้ปัญหาเบิกจ่าย" หลังคลินิกเอกชนร้องไม่ได้รับค่าบริการดูแลผู้ป่วย HI/CI เผยเหตุจากข้อมูลส่งเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ย้ำหากแก้ไขส่งข้อมูลถูกต้อง สปสช.พร้อมโอนจ่ายค่าบริการในรอบเบิกจ่าย พร้อมเตรียมเชิญหน่วยบริการร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ ชี้แจงระบบเบิกจ่าย

16 ก.พ.2565 ทีมสื่อ สปสช. รายงานต่อสื่อมวลชนว่า ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี ศิริสินสุข รองเลขาธิการสำนั กงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า จากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่ องในช่วงตั้งแต่ช่วงต้นเดือนกุ มภาพันธ์ที่ผ่านมา แต่ด้วยเป็นการแพร่ ระบาดของสายพันธุ์โอไมครอนทำให้ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่เป็นผู้ป่ วยกลุ่มสีเขียวไม่มีอาการหรือมี อาการไม่มาก แต่ทั้งนี้ยังจำเป็นต้องเฝ้ าระวังและติดตามตามนโยบาย HI- CI - ATK first ของกระทรวงสาธารณสุข โดย สปสช. จัดทำระบบการดูแลผู้ติดเชื้ อโควิด-19 ที่บ้าน (Home Isolation : HI) ในการจับคู่หน่วยบริการดู แลและขณะนี้ยังคงให้บริการอย่ างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อประชาชนตรวจ ATK ด้วยตนเองและมีผลติดเชื้อโควิด- 19 สามารถลงทะเบียนระบบ HI ดังนี้

กทม. : โทร.เบอร์สายด่วนของแต่ละเขต (เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็ บไซต์หรือเฟสบุ๊ก กรุงเทพมหานคร: https://bit.ly/3FBOgvw ) หรือ โทรสายด่วนศูนย์เอราวัณ 1669 กด 2 หรือเพิ่มเพื่อนทาง Line @BKKCOVID19CONNECT

ต่างจังหวัด : โทร. Call Center ของจังหวัดหรืออำเภอ (เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็ บไซต์หรือเฟสบุ๊กสำนั กงานสาธารณสุขของแต่ละจังหวัด)

ทั้ง กทม.และต่างจังหวัด หากไม่ทราบหรือไม่สะดวกโทร. ตามรายละเอียดข้างต้น

1.โทร.สายด่วน สปสช. 1330 กด 14 หรือ

2.ลงทะเบียนด้วยตนเองที่ https://crmsup.nhso.go.th/#TicketHI หรือ

3. ไลน์ สปสช. โดยเพิ่มเพื่อน พิมพ์ @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6

- เลือกเมนูบริการเกี่ยวกับโควิด- 19

- เลือกลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการดู แลที่บ้าน (Home Isolation)

นโยบายของรัฐบาลให้ผู้ติดเชื้ อโควิด-19 เข้าสู่การรักษาที่บ้าน (Home Isolation) หากสภาพบ้านไม่พร้อม จะเข้าสู่การรักษาในระบบชุมชน (Community Isolation) แต่ถ้าหากอาการรุ นแรงขึ้น คนไข้จะถูกส่งต่อเข้ าโรงพยาบาลตามความเร่งด่ วนของคนไข้แต่ละราย

หลังจากผู้ติดเชื้อโควิด-19 โทรแจ้งตามระบบแล้ว จะมีเจ้าหน้าหน้าที่โทรกลับเพื่ อประเมินอาการภายใน 6 ชั่วโมง หากภายใน 6 ชั่วโมงยังไม่มีการติดต่อกลับ ให้โทร.แจ้งที่ สายด่วน สปสช. 1330 อีกครั้ง

“กรณีโทรสายด่วน 1330 ไม่ติด เนื่องจากมีประชาชน โทร.เข้ามามาก ไม่ต้องกังวล สปสช.จัดเจ้าหน้าที่โทรกลั บสายที่โทรไม่ติดเพื่อรับข้อมู ลเข้าระบบ หรือใช้ช่องทางลงทะเบียนด้ วยตนเองตาม link ข้างต้น หรือผ่านช่องทางไลน์ สปสช. พิมพ์ @nhso” รองเลขาธิการ สปสช. กล่าว

ผศ.ภญ.ดร.ยุพดี กล่าวต่อว่า ขณะนี้มีข้อมูลจากทีมเครือข่ ายจิตอาสาที่มาร่วมดูแลผู้ติ ดเชื้อโควิด-19 แจ้งว่ามีประชาชนส่วนหนึ่งเกิ ดเข้าใจผิดว่า เมื่อลงทะเบียน HI แล้วจะเสียสิทธิการจองเตียงเข้ ารักษาในโรงพยาบาล ขอชี้แจงว่าระบบ HI เป็นการติดตามและดูแลผู้ป่ วยโควิด-19 เฉพาะกลุ่มผู้ป่วยสีเขียว เพื่อแยกผู้ป่วยสีเหลื องและแดงเข้ารักษาที่โรงพยาบาล ช่วยลดความแออัดและให้มีเตี ยงเพียงพอรองรับผู้ป่วยอาการหนั กและจำเป็น ซึ่งในระหว่างการดูแลในระบบ HI หากผู้ป่วยมีอาการแย่ลงก็จะมี การส่งต่อผู้ป่วยเข้ารั กษาในโรงพยาบาล ไม่ได้เสียสิทธิการเข้ารั กษาในโรงพยาบาลแต่อย่างใด

ส่วนกรณีการขอใบรับรองแพทย์ช่ วงรักษาตัวในระบบ HI นั้น ให้ประสานกับหน่วยบริการที่ดู แลซึ่งจะออกใบรับรองแพทย์ให้ ตามการให้บริการจริง

เปิด “คลินิกแก้ปัญหาเบิกจ่าย” ย้ำหากข้อมูลบริการครบถ้วน พร้อมโอนจ่าย

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวถึงกรณีที่มีคลินิกชุ มชนอบอุ่นและคลินิกเอกชนกว่าร้ อยแห่ง ที่ได้ร่วมในระบบดูแลผู้ติดเชื้ อโควิด-19 กลุ่มสีเขียวที่บ้านและในชุมชน (Home Isolation, Community Isolation : HI/CI) ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2564 ยังไม่ได้รับการจ่ายค่าชดเชยบริ การนั้น จากข้อมูลที่ปรากฎ สปสช.ในฐานะหน่วยงานที่จั ดระบบการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด- 19 ที่บ้านและในชุมชนขอเรียนว่า สปสช.จะเชิญคลินิกและหน่วยบริ การที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุมหารือผ่ านระบบออนไลน์เพื่อชี้ แจงระบบการจ่ายเงินของ สปสช. ยืนยันว่าหากท่านส่งข้อมูลถูกต้ อง ครบถ้วน สปสช.จะจ่ายได้ภายในรอบการจ่ ายเงินปกติ

ทั้งนี้ จากการายงานเบื้องต้นพบว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดจากข้ อมูลการเบิกจ่ายที่หน่วยบริ การส่งเข้ามา พบว่ามีหน่วยบริการบางส่วนที่ส่ งข้อมูลไม่ครบถ้วน บางส่วนข้อมูลก็มีความคลาดเคลื่ อน ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง สปสช.ได้แจ้งผลการตรวจสอบเบื้ องต้นให้กับหน่วยบริการที่เกี่ ยวข้องแล้ว แต่ยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามหากได้ข้อมูลเบิกจ่ ายครบถ้วนแล้ว สปสช.พร้อมที่จะจ่ายค่าบริการ

นพ.จเด็จ กล่าวถึงคลินิกเอกชนและหน่วยบริ การที่ยังไม่ได้รับค่าบริการว่า ขณะนี้ขอให้ท่านเข้าไปดู รายการการตรวจสอบเบื้องต้นก่อน และขอให้แก้ไขกลับเข้ามาโดยเร็ว เพื่อที่ สปสช. จะได้จ่ายค่าบริการให้ ตามผลการให้บริการได้ ทั้งนี้ สปสช.จะเปิดคลินิกแก้ไขปั ญหาการเบิกจ่ายเงินให้กับหน่ วยบริการเป็นการเฉพาะ เพื่อสร้างความเข้าใจโดยตรงกั บหน่วยบริการ

“การจ่ายเงินกรณีโควิดเป็นเรื่ องใหม่ สปสช.จำเป็นต้องทำการตรวจสอบอย่ างละเอียดและรอบคอบก่อนการจ่ ายเงินตามนโยบายของรัฐบาล เพราะเงินในกองทุนหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติได้รับการจั ดสรรจากภาษีของประชาชน หากตรวจสอบไม่ครบถ้วนก็อาจเกิ ดความเสียหายในภายหลังได้ จึงขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจ” เลขาธิการ สปสช. กล่าว