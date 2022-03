ฮ่องกงเจอปัญหาโลงไม่พอ ผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ล้น คนส่วนใหญ่รับวัคซีนซิโนแวค

ฮ่องกงมีอัตราผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 สูงมากจนเกิดปัญหาการขาดแคลนโลงศพ โดยที่ก่อนหน้านี้เคยมีการตั้งข้อสังเกตว่าการที่ชาวฮ่องกงส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนซิโนแวคทำให้ป้องกันไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนได้ไม่มาก เรื่องนี้ยังเกิดขึ้นในช่วงเดียวกับที่ประเทศจีนกำลังประกาศล็อกดาวน์ครั้งใหญ่ในแหล่งการเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเซียงไฮ้จนกังวลว่าจะก่อปัญหาห่วงโซ่อุปทาน

30 มี.ค. 2565 ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีประชากรในฮ่องกงเสียชีวิตจำนวนมากจาก COVID-19 โดยมีการประเมินว่ามีผู้คนเสียชีวิตด้วยสาเหตุนี้ประมาณ 186 รายต่อวันในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ทำให้มียอดรวมผู้เสียชีวิตในฮ่องกงอย่างน้อย 7,400 ราย นับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน

ฮ่องกงเผชิญกับการระบาดใหญ่ระลอกใหม่ของ COVID-19 ในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. ที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากในระดับที่ แคร์รี แลม ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงเรียกว่าเพิ่มขึ้นในระดับ "ก้าวกระโดด" ซึ่งเรื่องนี้ส่งผลให้ทั้งห้องดับจิต, แหล่งทำพิธีศพ และรัฐบาลท้องถิ่นต้องรับศึกหนัก นอกจากนี้ยังเสี่ยงที่จะประสบปัญหาขาดแคลนโลงศพด้วย

กรมอนามัยด้านโภชนาการและสิ่งแวดล้อมฮ่องกงเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ทางการฮ่องกงซื้อโลงศพจากจีนแผ่นดินใหญ่มาแล้ว 2,170 โลง และสั่งเพิ่มไปอีกอย่างน้อย 1,000 โลง ซึ่งคาดว่าจะส่งมาถึงภายในสัปดาห์นี้ ภาคส่วนที่จัดพิธีศพและเผาศพก็ต้องเผชิญความกดดันจากจำนวนผู้เสียชีวิตเช่นกัน โดยในเดือน มี.ค. มีจำนวนพิธีเผาศพต่อวันเพิ่มขึ้น 2 เท่า มาอยู่ที่ 300 รายต่อวัน

จากกราฟสถิติใน Worldometer แสดงให้เห็นว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมจาก COVID-19 ที่ได้รับการรายงานเกือบจะเป็นแนวราบมาตลอด จนถึงช่วงต้นเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา ตัวเลขที่จากเดิมมีไม่เกิน 220 ราย ก็เริ่มพุ่งสูงขึ้นในระดับก้าวกระโดดมาจนถึงประมาณ 4,000-5,000 รายในช่วงกลางเดือน มี.ค. และเมื่อวันที่ 29 มี.ค. ตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสมก็อยู่ที่ 7,571 ราย

อย่างไรก็ตามมีการประเมินว่าตัวเลขผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ในฮ่องกงกำลังลดลงแล้ว โดยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลงร้อยละ 85 และจำนวนผู้เสียชีวิตช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ลดลงร้อยละ 34

ก่อนหน้านี้เคยมีการวิเคราะห์จากสื่อฮ่องกงฟรีเพรสระบุว่า จากประชากรฮ่องกงทั้งหมด 7.5 ล้านคน มีชาวฮ่องกงร้อยละ 16.5 เท่านั้นที่ได้รับวัคซีนที่สามารถคุ้มกัน COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้ ขณะที่คนอื่นๆ มีการต้านทานสายพันธุ์ใหม่นี้ได้จำกัด สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าชาวฮ่องกงส่วนใหญ่ได้รับวัคซีนซีโนแวคที่ผลิตโดยจีน

การระบาดหนักระลอกที่ 5 ของฮ่องกงนี้มีต้นตอจากเหตุการณ์ในเดือน ธ.ค. 2564 ที่ลูกเรือสายการบินคาเธย์แปซิฟิกติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอน จนทำให้เกิดคลัสเตอร์ผู้ติดเชื้อในภัตตาคารมูนพาเลซ

ปัญหาการขาดแคลนโลงศพเพราะจำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งสูงในฮ่องกงยังเกิดขึ้นในช่วงที่จีนกำลังใช้มาตรการล็อกดาวน์ในมณฑลที่มีเมืองใหญ่และเป็นแหล่งการเงินที่สำคัญอย่างเซี่ยงไฮ้ โดยมีการแบ่งล็อกดาวน์ออกเป็นสองเฟส ทำให้นักวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์จากสื่อบลูมเบิร์ก จางชู ประเมินว่าเรื่องนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลกเพราะเซี่ยงไฮ้เป็นศูนย์กลางสำคัญในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามการล็อกดาวน์ยังคงอนุญาตให้มีการดำเนินงานของสถาบันการเงินและท่าเรือได้ แต่โรงงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเทสลาในเซี่ยงไฮ้ตอนนี้ต้องหยุดดำเนินกิจการชั่วคราว

เรียบเรียงจาก

Hong Kong is running low on coffins amid its deadliest Covid wave, and other global virus news, New York Times, 29-03-2022

https://www.nytimes.com/live/2022/03/29/world/covid-19-mandates-cases-vaccine/hong-kong-is-running-low-on-coffins-amid-its-deadliest-covid-wave

China's biggest COVID-19 lockdown in 2 years prompts new supply chain concerns, CBC, 28-03-2022

https://www.cbc.ca/news/business/shanghai-lockdown-mass-testing-covid-19-1.6399546

FactWire: Sinovac limits Hong Kong’s protection against infection from Omicron, analysis suggests, HKFP, 26-02-2022

https://hongkongfp.com/2022/02/26/factwire-sinovac-limits-hong-kongs-protection-against-infection-from-omicron-analysis-suggests/

สถิติ COVID-19 ฮ่องกง (ดูเมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2565)

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/china-hong-kong-sar/