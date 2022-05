สนง.เขตปทุมวัน ไม่อนุญาตให้จัดเวทีเปิดวิสัยทัศน์ ผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม.กับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน "กรุงเทพ เมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ที่ลานด้ านหน้าหอศิลปฯ กทม. อ้างเป็นสถานที่ที่ใกล้ แยกที่มีการจราจรคับคั่งและเสี่ยงต่ อการแพร่ระบาดของโรคได้ ผู้จัดเปลี่ยนสถานที่ยันเดินหน้าจัดต่อ 3 พ.ค.65 เวลา 15.00 น.-20.00 น. รับชมแบบออนไลน์ผ่ านช่องทาง : Facebook: The Reporters และ ข่าว 3 มิติ YouTube: The Reporters TV AIS PLAY

2 พ.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (2 พ.ค.) เมื่อเวลา 21.15 น. ได้รับแจ้งจากฝ่ายสื่อสารองค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ว่า เมื่อเวลา 18.10 น. ของวันที่ 2 พ.ค.65 ทางคณะผู้จัดเวทีเปิดวิสัยทัศน์ ผู้สมัคร ผู้ว่าฯ กทม.กับนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน "กรุงเทพเมืองที่ไม่ทิ้งใครไว้ ข้างหลัง" ได้รับหนังสือจาก มาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน ว่าไม่อนุญาตให้จัดงานที่ลานด้ านหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุ งเทพมหานคร ในวันที่ 3 พ.ค.65 ตั้งแต่เวลา 15.00-18.00 น.ได้

โดยสำนักงานเขตปทุมวัน ระบุว่าไม่อนุญาตให้ ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสี ยงในการจัดกิจกรรมบริเวณดังกล่ าว เนื่องจากเป็นสถานที่ที่ใกล้ แยกที่มีการจราจรคับคั่ง ไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ การยื่นคำร้องและการพิ จารณาออกใบอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่ องขยายเสียง อีกทั้งสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ ในทำเลที่เป็นศูนย์ กลางการคมนาคม และช่วงเวลาดังกล่าวจะมีผู้ใช้ ทางสัญจรจำนวนมาก มีความเสี่ยงต่อการเกิดการรวมตั วของกลุ่มบุคคลจำนวนมาก ประกอบกับมาตรการป้องกั นและการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ที่ท่านเสนอ อาจไม่เพียงพอต่อการควบคุมการจั ดกิจกรรมให้เป็นไปตามมาตรการป้ องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ได้ จึงส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่ อการแพร่ระบาดของโรคได้

สำหรับการการขออนุญาต คณะผู้จัดได้ทำตามขั้นตอน ในการขอเช่าสถานที่จากหอศิลป์ฯ จากนั้นได้ยื่นขออนุญาตการใช้ เครื่องขยายเสียงจากตำรวจ สน.ปทุมวัน ซึ่งมีมาตรการป้องกันโรคโควิ ดแนบไปด้วยแล้ว และสน.ปทุมวันไดัอนุญาตเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะยื่นต่อสำนักงานเขตปทุ มวัน พร้อมกับมาตรการเพิ่มเติมทั้ งการใช้เครื่องเสียง มาตรการป้องกันรวมตัวในพื้นที่ จัดงาน และมาตรการป้องกันโควิดโดยรอบพื้ นที่จัดงาน ซึ่งหมายถึงบริเวณนอกรั้วที่จั ดงานด้านหน้าลานหอศิลป์ และบริเวณ BTS ซึ่งผู้จัดได้ทำเอกสารไปครบถ้ วนแล้ว และเรียกตัวแทนไปพูดคุยเพิ่มเติ ม โดยระบุให้ผู้จัดงาน ทำแผงกั้นความสูง 2 เมตร โดยรอบจัดงาน และด้านบน ต้องมีที่คลุม เพื่อไม่ให้คนมามุงดูบน BTS หรือมองจากด้านบนมายังลานหน้ าหอศิลป์ฯ ได้ ซึ่งคณะผู้จัดไม่เคยเห็นการจั ดงานบริเวณหน้าหอศิลป์ต้ องทำแบบนี้มาก่อน โดยผู้จัดได้แจ้งไปว่า นอกจากพื้นที่จัดงานที่จะจัดให้ มีการตรวจ ATK ตรวจวัดอุณหภูมิ จัดเก้าอี้เว้นระยะห่าง และจัดพื้นที่ควบคุม ทางผู้จัด ยังมีมาตรการบนรถไฟฟ้า BTS และรอบข้างด้วย โดยจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เดินถื อป้ายและประกาศให้มีการเว้ นระยะห่าง หากมีคนมุงดูกิจกรรมจากด้ านบนบริเวณทางเดินของรถไฟฟ้า BTS เป็นระยะๆ และจัดเตรียมแอลกอฮอลล์ เจลล้างมือ หน้ากากและที่ตรวจวัดอุณหภูมิร่ างกาย ตามมาตรฐานสาธารณสุข

ซึ่งในที่สุดทางสำนักงานเขตก็ยื นยันว่าไม่อนุญาต ทั้งๆ ที่ทางเจ้าของสถานที่ คือ หอศิลป์กรุงเทพมหานคร ได้ให้ความอนุเคราะห์ ให้เช่าสถานที่ และอนุญาตไปเรียบร้อยแล้ว รวมถึงตำรวจได้อนุญาตแล้ว และที่ผ่านมา ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน

รายงานยังแจ้งว่าทางคณะผู้จัด จึงอขอภัยมายังประชาชนที่รอติ ดตามการจัดเวทีนี้ ซึ่งถือเป็นเวทีแรกที่จะมีผู้ สมัคร มากถึง 24 คน มาแสดงวิสัยทัศน์ด้านสิทธิมนุ ษยชน และคาดหวังจะได้ฟังวิสัยทัศน์ จากผู้สมัคร ผู้ว่า ฯ กทม. ตามหลักสิทธิและเสรี ภาพของประชาชน

โดยทางผู้จัด ยังคงยืนยันจัดงานในวันที่ 3 พ.ค.65 เวลา 15.00 น.-20.00 น. ดำเนินรายการโดย: กิตติ สิงหาปัด ข่าว 3 มิติ และ ฐปณีย์ เอียดศรีไชย The Reporters ซึ่งสามารถรับชมแบบออนไลน์ผ่ านช่องทาง : Facebook: The Reporters และ ข่าว 3 มิติ YouTube: The Reporters TV AIS PLAY

ร่วมจัดโดย: ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขั ดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึ กษา มหาวิทยาลัยมหิดล คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ สโมสรนิสิต คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิสิตรีคอเดอร์ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มูลนิธิอิสรชน กลุ่มเส้นด้าย และ Mob Data Thailand สำนักข่าว The Reporters ข่าว 3 มิติ และ AIS PLAY