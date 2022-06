ไพรด์ท่ามกลางสถิติความรุนแรงต่อ LGBTQ+ ที่เพิ่มขึ้น ชุมชนจัดการความปลอดภัยอย่างไร

ในเดือนแห่งไพรด์ปีนี้มีเหตุการณ์ที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมหัวรุนแรงในสหรัฐฯ และในที่อื่นๆ ก่อเหตุรุนแรงหรือข่มขู่คุกคามผู้มีความหลากหลายทางเพศและคนผิวสี ซึ่งมีบทความวิเคราะห์ว่ามาจากวัฒนธรรมอนุรักษ์นิยมจัดในหมู่คนขาวชาวคริสต์ที่สืบทอดแนวคิดแบบชายเป็นใหญ่และคนขาวเป็นใหญ่ ท่ามกลางความรุนแรงเช่นนี้ ชุมชน LGBTQ+ ในสหรัฐฯ มีวิธีป้องกันตัวและรับมืออย่างไรบ้าง

30 มิ.ย. 2565 ในปี 2565 นี้มีกลุ่มผู้ที่แสดงออกต่อต้านคนข้ามเพศและต่อต้านผู้มีความหลากหลายทางเพศก่อเหตุแม้กระทั่งในเดือนแห่งไพรด์ อีกทั้งในสหรัฐฯ ก็มีกฎหมายต่อต้านคนข้ามเพศและต่อต้านผู้มีความหลากหลายทางเพศเสนอสู่สภาเป็นจำนวนมาก และมักจะมาจากกลุ่มนักการเมืองพรรครีพับลิกันผู้ที่เสนอกฎหมายต่อต้านคนผิวดำและต่อต้านการทำแท้งด้วย มีการผ่านร่างกฎหมายมากกว่า 25 ฉบับในสหรัฐฯ ที่เป็นกฎหมายจำกัดสิทธิคนข้ามเพศที่เป็นวัยรุ่นและเยาวชน

นอกจากนี้กลุ่มนักการเมืองรีพับลิกัน รวมถึงพวกคอลัมนิสต์ฝ่ายขวาและพวกผู้มีอิทธิพลในโซเชียลที่เรียกว่าอินฟลูเอ็นเซอร์ต่างก็ส่งเสริมให้ผู้ติดตามของพวกเขาสังหารหรือทำร้ายกลุ่มคนข้ามเพศ, แดรกควีน (ผู้แต่งกายข้ามเพศในเชิงการแสดงโชว์หรือศิลปะ), และผู้มีความหลากหลายทางเพศอื่นๆ รวมถึงเรียกร้องให้ก่อความรุนแรงต่อพ่อแม่ผู้ปกครองที่สนับสนุนลูกหลานของตัวเองที่เป็นคนข้ามเพศด้วย

ถึงแม้ในพื้นที่อย่างสหรัฐฯ จะอยู่ในช่วงเวลาที่มีการส่งเสริมอาชญากรรมจากความเกลียดชังเช่นนี้ แต่ กาเบรียล อาร์คเลส ทนายความและนักเขียนในนิวยอร์กก็บอกว่าช่วงเวลาแบบนี้เองที่กลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศควรจะมีปฏิบัติการร่วมกันในชุมชนของตัวเอง ไม่ว่าเป็นการแสดงออกถึงความไม่พอใจ เฉลิมฉลองชัยชนะ ประท้วงความอยุติธรรม แม้กระทั่งสิ่งที่ดูเล็กๆ น้อยๆ อย่างการมอบความรักความสนุกสนานแก่กันและกัน

มีหลายพื้นที่ในโลกที่ยังมีเหตุการณ์ความรุนแรงในเชิงต่อต้าน LGBTQ+ ซึ่งเป็นเรื่องน่าเศร้า ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์กราดยิงเกย์คลับที่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ซึ่งตำรวจลงความเห็นว่าเป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชังบนฐานของอัตลักษณ์ที่เรียกว่า "Hate Crime" อาชญากรรมที่เกิดขึ้นส่งผลให้มีการยกเลิกการจัดงานไพรด์ในปีนี้ที่ออสโล ในเยลูซาเลมก็มีคนขู่เอาชีวิตผู้จัดงานไพรด์ แม้แต่ในสหรัฐฯ เองกลายแห่งก็มีการข่มขู่คุกคามหรือความรุนแรงเกิดขึ้น เช่น ในบัลติมอร์ แมรีแลนด์ มีผู้เผาบ้านเรือนประชาชนที่ประดับด้วยธีมไพรด์จนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ลงความเห็นว่าเป็น Hate Crime เช่นกัน

มีการตั้งข้อสังเกตว่า บางกรณีที่เกิดขึ้นนั้น มาจากกลุ่มหัวรุนแรงที่มีแนวคิดแบบคนขาวเป็นใหญ่ (white supremacists) เช่น กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า "พราวด์บอยส์" (Proud Boys) มีกรณีที่คนจากกลุ่มหัวรุนแรงกลุ่มนี้ 5 ราย ก่อกวนการจัดงานเล่านิทานโดยแดรกควันที่เรียกว่า "แดรกควีนสตอรีอาวร์" (Drag Queen Story Hour) ในซานลอเรนโซ กลุ่มพราวด์บอยส์อีกส่วนหนึ่งได้ทำการก่อกวนงานของแดรกควีนในอาร์ลิงตัน และมีสมาชิกกลุ่มชาตินิยมแพทริออทฟรอนต์ 31 ราย สุมหัวกันโจมตีงานไพรด์ที่เมืองคัวร์ดาลีนในรัฐไอดาโฮ

กลุ่มชาวคริสต์คนขาวเป็นใหญ่กลุ่มนี้ยังมักจะเน้นตั้งเป้าหมายโจมตีคนที่เป็นคนผิวดำ, ชนพื้นเมืองดั้งเดิมในอเมริกัน, ชาวเชื้อสายลาติน, ชาวยิว, ชาวมุสลิม, ชาวเอเชีย, ชาวอาหรับ หรือไม่เช่นนั้นก็คอยสนับสนุนหนึ่งในกลุ่มคนขาวเป็นใหญ่เหล่านี้ นอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่เชื่อในทฤษฏีสมคบคิดแบบเหยียดชาวยิว เช่น เพย์ตัน เกนดรอน คนก่อเหตุกราดยิงที่บัฟฟาโลเคยกล่าวอ้างว่าองค์กรสนับสนุนคนข้ามเพศเป็นส่วนหนึ่งแผนการที่ชาวยิวจะลดจำนวนการเกิดของคนขาวลง

อาร์คเลสมองว่าความรุนแรงในเชิงต่อต้านผู้มีความหลากหลายทางเพศนั้นมักจะเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือที่กลุ่มชาวคริสต์คนขาวเป็นใหญ่นำมาใช้ เพราะชุดความคิดอุดมการณ์ของคนกลุ่มนี้รวมถึงการเคลื่อนไหวของพวกเขาต้องอาศัยแนวคิดแบบชายเป็นใหญ่

อิมารา โจนส์ ผู้ก่อตั้งสื่อคนข้ามเพศ TransLash Media ระบุในซีรีส์บทความของเธอเกี่ยวกับการผลิตซ้ำความเกลียดชังต่อคนข้ามเพศว่า มีการนำแนวคิดการแบ่งแยกชายหญิงและแบ่งแยกหน้าที่ตามเพศกำเนิดเช่นนี้มาจากคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งพวกเคร่งศาสนาเหล่านี้เชื่อว่าถ้าหากมีการแบ่งแยกหน้าที่กันอย่างชัดเจนเช่นนี้แล้ว พระเจ้าของพวกเขาจะกลับมา แล้วความเชื่อความศรัทธาของพวกเขาเหล่านี้ก็ก่อร่างขึ้นโดยมีแก่นเป็นแนวคิดชายเป็นใหญ่

ปัจจัยอื่นๆ จากความเกลียดชังเหล่านี้ยังมาจากแนวคิดแบบที่อ้างว่าต้องการปรับปรุงให้มนุษย์มีพันธุ์ที่ดีขึ้น (eugenic) ด้วย แต่ "พันธุ์ที่ดีขึ้น" ในความหมายของกลุ่มคนเหล่านี้คือ "คนที่ไม่พิการ คนสุขภาพดี คนขาว คนนิกายโปรแตสแตนต์ คนที่มีเพศสภาพตรงกับเพศกำเนิด คนที่รักเพศตรงข้าม คนอนุรักษ์นิยม และคนที่เป็นพลเมืองสหรัฐฯ" แต่พวกนี้จะมองว่าคนอื่นๆ เป็นพวกไม่เหมาะสมทางพันธุกรรม แนวคิดคลั่งพันธุศาสตร์มนุษย์เช่นนี้ยังเป็นสิ่งที่ถูกนำมาอ้างใช้ละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมถึงเคยนำมาอ้างใช้โดยเผด็จการนาซีในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ผู้คนด้วย

อาร์คเลสระบุว่าคนที่ก่อเหตุกราดยิงที่บัฟฟาโลไม่ใช่คนเดียวที่อ้างทฤษฎีสมคบคิดเหยียดชาวยิวแบบพวกนีโอนาซีมาใช้ในการกดขี่ข่มเหงกลุ่มคนชายขอบต่างๆ กลุ่มคนขาวชาวคริสต์ในสหรัฐฯ ถูกเลี้ยงดูแบบประคบประหงมจากพ่อแม่ที่ไม่ใช่คนพิการ เป็นคนขาว เป็นชาวคริสต์ รักเพศตรงข้าม เพศสภาพตรงเพศกำเนิด พวกเขาคอยปกป้องไม่ให้ลูกๆ คนขาวของพวกเขาข้องเกี่ยวกับกับคนชายขอบต่างๆ จนทำให้ต่อมาเด็กเหล่านี้รับเอาความคิดแบบคนขาวเป็นใหญ่มาใช้

คนพวกนี้จะมองว่า คนข้ามเพศที่เป็นคนขาวและเป็นชาวคริสต์ด้วยกันเป็นลูกแกะหลงทางที่ต้องนำกลับมา "บำบัดซ่อม" ให้ตรงตามบรรทัดฐานทางเพศสภาพและเพศวิถีของพวกเขา หรือไม่เช่นนั้นก็จะมองว่าเป็นคนที่ยากเกินจะช่วยได้แล้วต้องทำการกีดกันไม่ให้มามีอิทธิพลกับคนอื่นๆ ในกลุ่มของพวกเขา สำหรับคนช้ามเพศที่เป็นคนเชื้อชาติสีผิวอื่นๆ หรือเป็นคนพิการแล้ว พวกคนขาวเป็นใหญ่เคร่งศาสนาเหล่านี้ไม่มองว่าเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำ

ทั้งนี้อาร์คเลสยังมองว่าตำรวจในสหรัฐฯ พึ่งพาไม่ค่อยได้ ถึงแม้ว่าตำรวจบางส่วนจะได้ผลงานจากการที่พวกเขายับยั้งเหตุจลาจลที่กลุ่มคนขาวเป็นใหญ่พยายามจะก่อกับกลุ่มชุมชน LGBTQ+ แต่จากสถิติแล้วตำรวจในสหรัฐฯ ยังทำการเลือกปฏิบัติต่อคนผิวสีและชนพื้นเมืองดั้งเดิม

อารค์เลสจึงชี้ให้เห็นว่ากลุ่มชุมชนคนข้ามเพศและผู้มีความหลากหลายทางเพศอื่นๆ ได้ช่วยเหลือกันเองในเรื่องความปลอดภัยมาเป็นเวลานานแล้ว

อาร์คเลสระบุว่าชุมชนคนข้ามเพศและชาวเควียร์ในสหรัฐฯ เคยมีการพูดถึงการทำให้ไพรด์ปลอดภัยในระดับที่เป็นองค์รวมคือครอบคลุมหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยจากแก็สน้ำตาและควรจะทำอย่างไรเพื่อไม่ให้รับแก็สน้ำตามากเกินไป ความปลอดภัยจากกลุ่มก่อเหตุกราดยิง และความปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ เช่น องค์กรวิชั่นเชนจ์วิน ที่เป็นองค์กรชาวเควียร์ทรานส์ของคนผิวสีที่นำโดยคนผิวดำได้เผยแพร่คู่มือความปลอดภัยให้กับชุมชนซึ่งมีข้อมูลที่เคยเป็นการถ่ายทอดแบบปากต่อปากจากรุ่นหนึ่งสู่รุ่นหนึ่ง มีทั้งเรื่องการลดระดับความขัดแย้ง การรักษาอาการจากการได้รับแก็สน้ำตา การฝึกอบรมทีมรักษาความปลอดภัย และการลดความเสี่ยง COVID-19

อาร์คเลสระบุว่าการจัดตั้งกลุ่มในทำนองที่ช่วยสกัดกั้นความรุนแรงและเป็นศูนย์รวมทรัพยากรชุมชนเป็นสิ่งที่สามารถยุติความรุนแรงได้จริง ซึ่งรวมถึงเรื่องการพัฒนาสภาพแวดล้อมในชุมชนที่เป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงสว่าง, ที่พักอาศัย และพื้นที่สีเขียว อีกทั้งการลดการทำให้คนชายขอบตกเป็นเป้าหมายการจับกุมและถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรยังช่วยทำให้ความรุนแรงลดลงด้วย

นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมผู้คนในด้านอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการป้องกันตัวเอง การป้องกันชุมชน และการแทรกแซงก่อนจะเกิดเหตุรุนแรง การลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สิทธิทางกฎหมายเวลาต้องเผชิญหน้ากับตำรวจ และวิธีการปฏิบัติตัวเมื่อต้องเผชิญกับคนก่อเหตุุกราดยิง มีตัวอย่างที่นำมาใช้จริงคือกลุ่มแดรกควีนที่ร่วมงานอ่านนิทานให้เด็กฟังในห้องสมุดถูกตั้งเป้าหมายโจมตีจากกลุ่มพราวด์บอยส์ แดรกควีนกลุ่มนี้กำลังเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อต่อต้านความรุนแรงเพื่อที่จะได้รับการฝึกฝนและนำสิ่งต่างๆ เหล่านี้มาใช้เผื่อมีกรณีเหตุโจมตีเกิดขึ้น

แม้กระทั่งในการจัดงานทางออนไลน์ก็มีระเบียบวิธีในการจัดการความปลอดภัยของตัวเองเพื่อรับมือกับพวกก่อกวนหรือแฝงตัวแทรกซึมเข้ามา รวมถึงผู้ไม่ประสงค์ดีอื่นๆ

อาร์คเลสระบุว่า "สำหรับไพรด์ในปีนี้ พวกเราควรจะต้องแสดงตัวให้เห็นเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นไปได้ว่าจะทำให้กลุ่มพวกชาวคริสต์คนขาวเป็นใหญ่ล่าถอยไป พวกเราจะต้องจดจำว่าพวกเขาเคยพยายามขจัดความสง่าภาคภูมิของพวกเราออกไปจากโลกมานานหลายร้อยปีแล้ว และพวกเขาก็ล้มเหลวมาตลอด ตราบใดที่พวกเรามอบความรักให้กันและปกป้องคุ้มครองกันและกัน พวกนั้นจะล้มเหลวเสมอ"

