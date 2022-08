เครื่องบินประธานสภาฯ สหรัฐฯ ถึงไต้หวันแล้ว ท่ามกลางคำเตือนของจีน

เครื่องบินของ 'แนนซี เพโลซี' ประธานสภาผู้แทนราษฎร สหรัฐฯ เดินทางถึงไต้หวันแล้ว นับเป็นการเยือนไต้หวันของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ระดับสูงที่สุดในรอบ 25 ปี ท่ามกลางคำเตือนของจีน

Our visit reiterates that America stands with Taiwan: a robust, vibrant democracy and our important partner in the Indo-Pacific. pic.twitter.com/2sSRJXN6ST

2 ส.ค.2565 สื่อหลายสำนักทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งทวิตเตอร์ @SpeakerPelosi ของแนนซี เพโลซี ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ รายงานตรงกันว่า ประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ เดินทางถึงไทเปของไต้หวันแล้ว เวลา 22.44 น. ตามเวลาท้องถิ่น ท่ามกลางเจ้าหน้าที่ไต้หวันยที่ตรึงกำลังและรักษาความปลอดภัย

Our delegation’s visit to Taiwan honors America’s unwavering commitment to supporting Taiwan’s vibrant Democracy.

Our discussions with Taiwan leadership reaffirm our support for our partner & promote our shared interests, including advancing a free & open Indo-Pacific region.

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 2, 2022