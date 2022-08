Photo Journal : หลุมดำกลางไฟเฉลิมฉลอง

วันที่ 12 สิงหาคม คือวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งถูกกำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติในทุกๆ ปี โดยปีนี้รัฐบาลจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “ด้วยรักแห่งแผ่นดิน : With Love for the Nation” ตามสถานที่ต่างๆ และบริเวณถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่บริเวณสะพานผ่านฟ้าลีลาศจนถึง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2565

‘อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย’ ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนราชดำเนินกลาง กลับถูกเว้นไม่มีการเปิดไฟเหมือนบริเวณใกล้เคียง