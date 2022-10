เรื่องการถอดถ้อยคำ ของบ็อบ ดีแลน อาจไม่จำเป็น... สำหรับหลายคน

แต่หากอยาก “ได้ยิน” เสียงแห่งความเป็นกวีของเขา อยาก “เข้าถึง” อีกสักนิด ฟังซุ่มเสียงท่วงทำนอง ข้ามสิ่งกีดขวางทางภาษา ไปยังอีกฟากฝั่งของวัฒนธรรม ขึ้นรถไฟขบวนนี้ได้เลย คุณจะรู้ถึงความแตกต่าง

ดีแลนเขียน Train A-Travelin’ เมื่อปี 1968 ยุคต้น ๆ ของเขานาน 54 ปีมาแล้ว

ขมวดลงท้ายไว้ในทุก Stanza ว่า

Then you heard my voice a-singin’ and you know my name

ได้ยินเสียงข้าฯ ร่ายร่ำบทเพลง แล้วรู้นะว่าข้าฯ คือใคร ชื่อเสียงเรียงใด

บรรทัดที่ทำให้เราทึ่งในความขลังและพลังของถ้อยคำภาษากวี



รถไฟขบวนเก่าแล่นล่อง / เนิ่นนานปี บนรางแห่งชีวี /

เตาเผาร้อนแรงด้วยเปลวความเกลียด ปล่องไฟวาบด้วยเพลิงความกลัว /

หากยินเสียงล้อเหล็กบดคราง ยลโครงคร่ำคร่า สนิมแดงเขรอะ

นั่นแหละหนา ท่านได้ยินเสียงข้าฯ ร่ายร้อง

ไม่บอกก็รู้นะ ข้าฯ คือใคร ชื่อเสียงเรียงใด

ท่านเอ๋ย เคยหยุดคิดบ้างไหม ความเกลียดชัง ที่ฝังแน่นข้างใน /

ท่านเคยเห็นบ้างไหม เหล่าผู้โดยสาร เลอะเลือน บ้าใบ้ /

ท่านเคยฉุกคิดขึ้นมาไหม ที่จะหยุดรถไฟขบวนนั้น /

นั่นแหละหนา ท่านได้ยินเสียงข้าฯ ร่ายร้อง

ไม่บอกก็รู้นะ ข้าฯ คือใคร ชื่อเสียงเรียงใด

ท่านเคยเบื่อบ้างไหม บรรดาเสียงสอนสั่ง เพ้อคลั่งด้วยความกลัว /

เขาทิ่มตอกใส่หัวท่าน กรอกหูอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน /

กี่ครั้งที่ท่านเคยเอ่ยถาม มิเคยได้คำตอบชัดแจ้ง /

นั่นแหละหนา ท่านได้ยินเสียงข้าฯ ร่ายร้อง

ไม่บอกก็รู้นะ ข้าฯ คือใคร ชื่อเสียงเรียงใด

ข้าฯ สงสัยนัก ผู้นำทั้งหลายเขาเข้าใจไหม /

โลกอันเต็มไปด้วยการสังหารเข่นฆ่า เขาทิ้งไว้ให้ข้า ฯ /

ท่านเคยนอนตาค้างกลางดึก ครุ่นคิดสงสัยในสิ่งเดียวกันไหม /

นั่นแหละหนา ท่านได้ยินเสียงข้าฯ ร่ายร้องบทเพลง

ไม่บอกก็รู้นะ ข้าฯ คือใคร ชื่อเสียงเรียงใด

ท่านเคยครุ่นคิด หลายคำติดอยู่ที่มุมปาก หรือไม่ก็ดังอยู่ในหัว /

เพื่อนมนุษย์ที่ยืนข้าง ๆ นี้ กำลังถูกล่อให้หลง /

เสียงบ่นจากคนบ้า ทำให้ท่านปวดกระบาล /

นั่นแหละหนา ท่านได้ยินเสียงข้าฯ ร่ายร้องบทเพลง

ไม่บอกก็รู้นะ ข้าฯ คือใคร ชื่อเสียงเรียงใด

คนเข่นฆ่าราวี ทำให้ท่านใจหมอง /

คำพร่ำสอนเทศนา การเมืองเรื่องวุ่น ทำให้ท่านหัวหมุนตื้อ /

ภาพรถบัสถูกเผา เปลวไฟลุกแลบ ทำให้ท่านเจ็บปวดรวดร้าว /

นั่นแหละหนา ท่านได้ยินเสียงข้าฯ เปล่งร่ายร้องเพลง

ไม่บอกก็รู้นะ ข้าฯ คือใคร ชื่อเสียงเรียงใด