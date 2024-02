"Do you hear people sing?" คอนเสิร์ตครบรอบ 3 ปี รัฐประหารเมียนมา เสียงของผู้ไม่ยอมจำนนยังคงกึกก้อง

มูลนิธิเสมสิกขาลัย จัดคอนเสิร์ต "Do you hear the people sing ?" ในวาระครบรอบ 3 ปี รัฐประหารเมียนมา ภายใต้แนวคิด 'ได้ยินเสียงผู้คนร้องไหม เสียงของผู้ไม่ยอมแพ้' มีการแสดงดนตรี และกิจกรรมเสวนาวิชาการ

งาน "Do you hear the people sing?" ถูกจัดขึ้นในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์รัฐประหารเมียนมา ที่เวียนมาบรรจบครบรอบ 3 ปี กิจกรรมถูกจัดขึ้นที่ Lido connect hall 2 ด้วยความร่วมมือระหว่างเสมสิกขาลัย (Spirit in Education Movement - SEM) และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ภายใต้แนวคิด 'ได้ยินเสียงผู้คนร้องไหม เสียงเพลงของผู้ไม่ยอมแพ้'

งานเริ่มต้นขึ้นในเวลา 16.00 น. ด้วยการแสดงของ ปาลิตา ศรวบุตร ในชุด 'The ordinary' เรื่องราวการต่อสู้ของคนธรรมดาต่ออำนาจเผด็จการ ที่ฉายภาพเรื่องราวทั้งในไทยและเมียนมา โดยได้ธันย์รัตนราม ชีพนุรัตน์ และอีหลิว ลี เป็นผู้กำกับการแสดง และวิศรุต ตาวินโน ทำหน้าที่นักดนตรี

จากนั้น กิจกรรมเคลื่อนสู่วงเสวนาในหัวข้อ 'การใช้ศิลปะและดนตรี ในฐานะอาวุธเพื่อการเคลื่อนไหวทางสังคมในเมียนมา' โดยได้ อรดี อินทร์คง นักศึกษาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยคอร์แนล และชาติชาย เกษนัส ผู้กำกับภาพยนตร์ "ถึงคน...ไม่คิดถึง" (From Bangkok to Mandalay) และซีรีส์ "จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี" มาร่วมพูดคุยและวิเคราะห์ถึงการใช้เสียงต่างๆ และความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงที่เกิดตั้งแต่ก่อน ระหว่างและหลังการรัฐประหารในเมียนมาในปี 2564

ชาติชาย เกษนัส (ซ้าย) และ อรดี อินทร์คง (ขวา)

บทเพลงเริ่มต้นบรรเลงโดย 'วาวาซาน' ที่มาพร้อมกับซองเกาะ (พิณพม่า) คู่ใจของเธอ โดยเธอได้ขับร้องเพลง Triumph of the Victory เฉลิมฉลองชัยชนะ โดยเธอเชื่อว่าดนตรีมีพลังในการสร้างความเปลี่ยนแปลง และเธอยังมีความหวังต่อสถานการณ์ในเมียนมาบ้านเกิดของเธอ ก่อนที่วงรัตติกาลจะขึ้นมาร่วมแสดงและขับร้องบทเพลง The Rise of Freedom การลุกฮือของอิสรภาพ และปิดท้ายด้วยเพลงกระเป๋าเดินทาง

วาวาซาน

นอกจากนี้ ยังได้ 'น้ำ' อัญชลี อิสมันยี นักดนตรีวง 'คีตาญชลี' และนักกิจกรรมประเด็นสิทธิชาติพันธุ์ที่ใช้เสียงดนตรีในการเคลื่อนไหว ได้ขึ้นแสดงบทเพลงอย่าเด็ดปีกผีเสื้อและสันติภาพ โดยมีวงดนตรี Co-Culture Ensemble มาร่วมแจมในตอนท้าย

บรรยากาศในงานคึกคักขึ้นเมื่อ "Triple Edge" กลุ่มนักดนตรีแร็ป จากหลากหลายชาติพันธุ์ ที่ใช้บทเพลงในการสร้างความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในอาเซียน 'จี' หนึ่งในสมาชิกของวง Triple Edge ที่มีเชื้อสายพม่า ได้กล่าวว่า สมาชิกทุกคนในวงต่างมีงานประจำ โดยอาศัยเวลาว่างในการรวมตัวและเล่นดนตรีเพื่อขับเคลื่อนสังคมร่วมกัน

และสามัญชนคือวงดนตรีสุดท้ายที่ขึ้นแสดง พวกเขาได้นำบทเพลง 'รุ้ง', บทเพลงของสามัญชน, และ I want to live a better life ขึ้นขับร้อง ก่อนที่ในตอนท้ายของงานเหล่าศิลปินได้ขึ้นมารวมตัวกันบนเวทีและร้องเพลง Do you hear the people sing? ร่วมกัน

วิชัย จันทวาโร หนึ่งในผู้จัดงานดังกล่าวได้กล่าวว่า ปีนี้ถือเป็นปีที่ 3 ที่ทางเสมสิขาลัย จัดงานรำลึกรัฐประหารเมียนมา โดยที่เขาเสริมว่าถ้าเลือกได้เขาไม่อยากที่จัดงานแบบนี้ เพราะเขารอวันที่จะได้จัดงานเฉลิมฉลองชัยชนะของประชาชนชาวเมียนมามากกว่า

วงดนตรีสามัญชน และศิลปินขึ้นมาปิดท้ายเพื่อร้องเพลง Do you hear the people sing ?