โรงเรียนรัฐวิสคอนซิน ห้ามร้องเพลง ไมลีย์ ไซรัส-ดอลลี พาร์ตัน อ้างกลัว 'ส่งเสริม LGBTQ+'

ผู้บริหารโรงเรี ยนประถมศึกษาแห่งหนึ่งในรัฐวิ สคอนซิน ห้ามไม่ให้ครูและนักเรียนร้ องเพลง "เรนโบว์แลนด์" ของ ไมลีย์ ไซรัส กับ ดอลลี่ พาร์ตัน โดยอ้างเรื่องการส่งเสริม LGBTQ+ ให้กับเด็ก เป็นอีกกรณีหนึ่งที่สะท้อนให้ เห็น "ความตื่นตระหนกทางศีลธรรม" ของกลุ่มอนุรักษ์นิยมในสหรัฐฯ ที่มีต่อประเด็ น LGBTQ+ ทั้งไมลีย์ ไซรัส และดอลลี่ พาร์ตัน ต่างสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ

2 เม.ย. 2566 เมลลิสซา เทมเพล ครูชั้น ป.1 ของโรงเรียนประถมเฮเยอร์ เทศมณฑลวอกิชอ รัฐวิสคอนซิน ใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการเตรี ยมตัวแสดงคอนเสิร์ตของโรงเรี ยนร่วมกับครูผู้สอนอีกคนหนึ่ง พวกเขาต้องการร้องเพลงในเด็กๆ ฟังในธีม "สันติภาพโลก" โดยมีการเลือกเพลง "It's a Small World" ของดิสนีย์ในภาษาสเปน "What a Wonderful World" ของ หลุยส์ อาร์มสตรอง และ "Here Comes the Sun" ของวงเดอะ บีเทิลส์

แต่สิ่งที่ทำให้เกิดปัญหาต่ อพวกเขาคือ เมื่อนักเรียนในชั้ นของพวกเขาเตรียมตัวที่ จะแสดงในเพลง "Rainbowland" ("ดินแดนสายรุ้ง") ที่เป็นเพลงร้องคู่ของ ไมลีย์ ไซรัส กับแม่ทูนหัวของเธอคือ ดอลลี พาร์ตัน โดยที่ในเพลงมีเนื้อหาส่งเสริ มการคำนึงถึงและนับรวมผู้คนทุ กอัตลักษณ์ตัวตน ซึ่งเทมเพลบอกว่านักเรียนในชั้ นของเธอ "หลงรักเพลงนี้ทันที"

เรื่องนี้กลายเป็นดราม่าที่ได้ รับการรายงานในสื่อใหญ่หลายแห่ งของสหรัฐฯ หลังจากที่ผู้บริหารของโรงเรี ยนขอให้เธอถอดเพลง "Rainbowland" ออกจากการแสดงโดยอ้างว่ามัน "อาจจะสร้างข้อโต้แย้งได้" ในขณะที่กลุ่มพ่อแม่ผู้ ปกครองบอกว่าการที่โรงเรียนตั ดสินใจยกเลิกเพลงนี้เป็นเพราะมั นส่งเสริมให้เกิดการยอมรับกลุ่ม LGBTQ+ และมีการอ้างถึงสีรุ้ง (สัญลักษณ์ของกลุ่ มความหลากหลายทางเพศ)

ดอลลี่ พาร์ตัน, ไมลีย์ ไซรัส

เจมส์ ซีเบิร์ต ผู้อำนวยการเขตการศึกษาวอกิชอ กล่าวให้สัมภาษณ์ต่อสื่อในเรื่ องนี้โดยอ้างว่าเพลง "Rainbowland" นั้น "อาจจะไม่เหมาะสมกับช่วยวั ยและระดับวุฒิภาวะของนักเรียน" โดยที่ก่อนหน้านี้ซีเบิร์ตเคยสั่ งห้ามไม่ให้มีการประดับธงสีรุ้ งและธงไพรด์ในห้องเรียนที่ตั้ งอยู่ในเขตการศึกษาวอกิชอมาก่อน รวมถึงมีการสั่งระงับภารกิ จของเขตการศึกษาในด้านการส่ งเสริ มความเสมอภาพและความหลากหลาย

เพลง "Rainbowland" มาจากอัลบั้ม "Younger Now" ของไซรัสซึ่งออกมาเมื่อปี 2560 เนื้อเพลงส่วนหนึ่งระบุว่า "ทุกคนลองขุดลงไปให้ลึก แล้วก็ละทิ้งการตัดสินตี ตราและความกลัวออกไป" เนื้อเพลงอีกส่วนหนึ่งระบุว่า "มันไม่ดีหรอกหรือที่จะอาศัยอยู่ ในแดนสวรรค์ที่ทุกคนมีเสรี ในการที่จะเป็นตัวของตัวเอง" และ "ใช้ชีวิตอยู่ในแดนสายรุ้ง ที่คุณจับมือเดินเคียงข้างกันไป โอ้ มันคงจะเป็นเรื่องโกหกถ้าฉั นจะบอกว่ามันจะไม่เป็นไร ยังมีความเจ็บปวดและความเกลี ยดชังเกิดขึ้นที่นี่"

ดอลลี พาร์ตัน เป็นนักร้องอเมริกันผู้ที่ เคยสนับสนุ นความหลากหลายทางเพศมาโดยตลอดจน ทำให้กลุ่ม LGBTQ+ มองเธอเป็นไอคอน พาร์ต้นกล่าวถึงเพลงที่ถูกแบนนี้ ว่า "มันเป็นเพลงเกี่ยวกับการรั กคนอื่นให้มากขึ้นอีกหน่อย หรือใจดีมากขึ้นอีกหน่อย มีความอ่อนหวานต่อกันมากขึ้นหน่ อย แล้วพวกเราก็จะอยู่ในดินแดนแห่ งสายรุ้งได้"

ไมลีย์ ไซรัส เป็นนักร้องวัยรุ่นที่เคยเปิ ดเผยตัวเองเมื่อปี 2558 ว่าเป็นเป็นแพนเซ็กชวล (pansexual) หรือบุคคลที่รู้สึกรักหรือมี แรงดึดงดูดทางเพศได้โดยไม่จำกั ดว่าต้องเป็นเพศใด ไซรัสเคยบอกว่าเนื้ อเพลงของเธอสื่อถึงการที่ผู้ คนที่มีความแตกต่างกันทางเชื้ อชาติ, เพศสภาพ หรือศาสนา แต่ก็สามารถร่วมมือร่วมใจกันสร้ างสรรค์สิ่งต่างๆ ได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนให้ ทุกคนมาเป็นเหมือนกันหมด "เพราะสีรุ้งจะเป็นสีรุ้งไปไม่ ได้ถ้าไม่มีสีที่แตกต่างกัน"

นโยบายของเขตการศึกษาวอกิชอระบุ ห้าม "ประเด็นที่ชวนให้เกิดข้อโต้แย้ ง" ซึ่งพวกเขานิยามว่า "อาจจะเป็นประเด็นที่มีการถกเถี ยงในสังคมอย่างหนัก" หรืออาจจะหมายถึง "สิ่งที่ส่งผลทางการเมือง, สังคม หรือส่วนตัว และ/หรือ ต่อชุมชน"

อย่างไรก็ตามเทมเพล ครูของโรงเรียนก็บอกว่า "Rainbowland" เป็นสิ่งที่พวกเขาใช้แสดงออกเพื่ อสนับสนุนการนับรวมผู้คนที่ หลากหลายเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับความรั กและการยอมรับตัวตนของผู้คนอย่ างที่ผู้คนเหล่านั้นเป็น เธอมองว่า "มันไม่มีอะไรที่เป็นการเมือง" เลยเกี่ยวกับความคิดเหล่านี้ เทมเพลบอกอีกว่านักเรียนของเธอรู้สึกเศร้าที่ถูกห้ ามร้องเพลงนี้

"ความตื่นตระหนกทางศีลธรรม" ในสหรัฐฯ ที่มุ่งเป้าต่อผู้มี ความหลากหลายทางเพศ

เทมเพลกังวลว่ากรณีการแบนเพลง Rainbowland อาจจะเป็นแค่หนึ่งในกรณีเล็กๆ ที่กลุ่มอนุรักษ์นิยมในสหรัฐฯ กำลังพยายามปิดกั้นการเรียนรู้ หรือพูดคุยหารืประเด็น LGBTQ+ ภายในห้องเรียน ไม่ว่าจะเป็นการสั่งห้ามธงสีรุ้ งในโรงเรียน ห้ามเสื้อสีรุ้งหรือกระทั่ งสายคล้องสีรุ้ง

นอกจากนี้ยังเคยมีตัวอย่างในรั ฐอื่นๆ เช่น กรณีของฟลอริดาที่มีกฎหมาย "ห้ามพูดว่าเกย์" ซึ่งเป็นกฎหมายห้ามไม่ให้ครูพู ดคุยให้ความรู้หรือหารือกับเด็ กเรื่องเพศวิถีหรืออัตลักษณ์ ทางเพศกับเด็กที่เรียนยังไม่ถึ งระดับ ป.4 ในรัฐลุยเซียนา, เท็กซัส และมิชิแกน ก็มีการสั่งแบนหนังสือที่มีตั วละครเป็นผู้มี ความหลากหลายทางเพศหรือมีประเด็ นเกี่ยวกับเรื่ องความหลากหลายทางเพศ

นอกจากนี้ยังมีกระแสที่กลุ่ มขวาจัดและนีโอนาซี เช่น กล่มพราวด์บอย พากันไปก่อเหตุรุนแรงต่องานที่ "Drag Story Hour" ที่มีแดร็กควีนอ่านหนังสือให้ เด็กฟัง ซึ่งถูกมองว่าเป็นการความสร้ างความความกลัวโดยอาศั ยโวหารแบบเกลียดกลัวคนรักเพศเดี ยวกันและเกลียดกลัวคนข้ามเพศ นอกจากกลุ่มนีโอนาซีแล้ว เหล่านักการเมืองอนุรักษ์นิ ยมจากพรรครีพับลิกันก็พากั นพยายามออกกฎหมายแบนแดร็ก (คนแต่งกายข้ามเพศในเชิ งการแสดง) จากพื้นที่สาธารณะและต่อหน้าเด็ ก ซึ่งเป็นการพยายามลบเลือนตั วตนของผู้มี ความหลากหลายทางเพศในยุคสมัยที่ ผู้คนมีความตระหนักรู้ถึงการนั บรวมผู้คนที่หลากหลายเป็นส่ วนหนึ่งของสังคมมากขึ้น

ซาแมนธา ซีเบนาลเลอร์ ผู้ปกครองรายหนึ่งของเด็กที่เรี ยนกับครูที่ร่วมสอนกับเทมเพล กล่าวชื่นชมโรงเรียนที่ พยายามสร้างสภาพแวดล้อมที่มี การนับรวมผู้คนที่หลากหลายถึ งแม้ว่าจะถูกคัดค้ านจากคณะกรรมการบอร์ดการศึกษาก็ ตาม ซีเบนาลเลอร์วิจารณ์บอร์ดการศึ กษาว่าเป็นกลุ่มคนที่ "สร้างความอับอายให้กับชุ มชนของพวกเรา จากการที่พวกเขาขาดความรับผิ ดชอบต่อเรื่องความหลากหลาย, ความเสมอภาค, การนับรวมผู้คนที่หลากหลาย และการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสั งคม"

ถึงแม้ว่าจะผิดหวังที่เด็กๆ จะร้องเพลงเกี่ยวกับความรั กและความหลากหลายไม่ได้อีกต่ อไปแล้ว แต่เทมเพลก็บอกว่ าเธอจะพยายามแสดงออกสนับสนุ นความนับรวมผู้คนที่ หลากหลายในแบบอื่นๆ เพราะเป้าหมายของเธอคือ "การทำให้แน่ใจว่าเด็กนักเรี ยนของเธอรู้สึกปลอดภัย และได้รับการส่งเสริมในโรงเรียน และอัตลักษณ์ตัวตนของพวกเขาได้ รับการยอมรับ ไม่ว่าพวกเขาจะนิยามตัวเองว่ าอย่างไรก็ตาม"

เรียบเรียงจาก

Wisconsin school district bans Miley Cyrus-Dolly Parton duet with ‘rainbow’ in title

https://edition.cnn.com/2023/ 03/28/entertainment/ rainbowland-ban-miley-cyrus- dolly-parton-wisconsin-cec/ index.html

Wisconsin school bans Miley Cyrus-Dolly Parton duet from class concert, NPR, 29-03-2023

https://www.npr.org/2023/03/ 29/1166718124/wisconsin- school-bans-miley-cyrus-dolly- parton-duet-from-class-concert

Drag Story Hour director: Republicans want to legislate LGBTQ+ people out of existence, 24-03-2023

https://www.thepinknews.com/ 2023/03/24/drag-story-hour- queen/

8 Times Dolly Parton Cemented Her Status as an LGBTQ+ Icon, Advocate, 12-07-2018

https://www.advocate.com/ music/2018/12/07/8-times- dolly-parton-cemented-her- status-lgbtq-icon

Miley Cyrus Identifies As Pansexual. What Does That Mean, Exactly?, Yahoo!, 28-08-2015

https://www.yahoo.com/ lifestyle/miley-cyrus- identifies-as-pansexual-what- does-127797473807.html