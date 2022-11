The Isaan Record ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หยุดทำร้ายนักข่าวและให้ปล่อยตัวนายวรัญญู คงสถิตย์ธรรม นักข่าวพลเมือง The Isaan Record ทันที

18 พ.ย.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (18 พ.ย.) เวลา 14.00 น. กองบรรณาธิการเดอะอีสานเรคคอร์ด (The Isaan Record) ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หยุดทำร้ายนักข่าวและให้ปล่อยตัว วรัญญู คงสถิตย์ธรรม หรือ บุ๊ค นักข่าวพลเมือง The Isaan Record ทันที หลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน (คฟ.) ทำร้ายและถูกจับตัวไปดำเนินคดีที่ สน.ทุ่งสองห้อง ขณะกำลังรายงานสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก The Isaan Record (ภาษาไทย) เหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มราษฎรหยุด APEC 2022 บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

โดยมีรายละเอียดของแถลงการณ์ดังนี้

แถลงการณ์ The Isaan Record : เรื่อง เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่หยุดทำร้ายนักข่าวและให้ปล่อยตัวนายวรัญญู คงสถิตย์ธรรม หรือ บุ๊ค นักข่าวพลเมือง The Isaan Record ทันที กองบรรณาธิการ The Isaan Record รู้สึกเศร้าสลดกับเหตุการณ์ที่นักข่าวพลเมืองของเรา คือ นายวรัญญู คงสถิตย์ธรรม หรือ บุ๊ค ที่ได้รับมอบหมายจากบรรณาธิการให้รายงานการชุมนุมของกลุ่มราษฎรหยุด APEC 2022 ที่กรุงเทพมหานครวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา ภาพขณะที่ วรัญญู ถ่ายทอดสดและถูกจับกุม แต่เมื่อเวลา 12.40 น.ขณะที่นายวรัญญูกำลังรายงานสดทางเฟซบุ๊กไลฟ์ผ่านทางเฟซบุ๊ก The Isaan Record (ภาษาไทย) บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยอยู่นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชน (คฟ.) ได้ตรงเข้าทำร้ายนายวรัญญูและเพื่อนนักข่าวอีกหลายสำนักข่าวจนได้รับบาดเจ็บ ซึ่งขณะถูกทำร้ายนายวรัญญูได้ตะโกนว่า “เป็นผู้สื่อข่าวครับ” แต่ก็ยังถูกทำร้ายและถูกจับตัวไปดำเนินคดีที่ สน.ทุ่งสองห้อง กองบรรณาธิการ The Isaan Record ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ความรุนแรงกับสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่รายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมทุกรูปแบบและเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปล่อยตัวนายวรัญญู คงสถิตย์ธรรม หรือ บุ๊ค โดยเร็วที่สุด พร้อมกันนี้ขอให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้นายวรัญญูเป็น 1 ใน 50 ของผู้เข้าอบรมการเป็นผู้สื่อข่าวพลเมืองในสังกัดสำนักข่าว The Isaan Record ที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายองค์กรระหว่างประเทศหลายองค์กร เพื่อฝึกฝนให้ผู้สนใจเป็นสื่อมวลชนเข้าร่วมในหลักสูตรการรายงานข่าวเพื่อลดความขัดแย้งและสร้างสะพานให้เกิดบรรยากาศของประชาธิปไตยในสังคมไทย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับนายวรัญญูไม่ใช่การสร้างสะพานที่ลดความขัดแย้ง เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เห็นความสำคัญของสื่อมวลชน ดังนั้นจึงขอให้เจ้าหน้าที่เคารพการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนทุกแขนง เพราะ “เสรีภาพสื่อ คือ เสรีภาพประชาชน” ด้วยจิตคารวะ

กองบรรณาธิการ The Isaan Record

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมและสลายการชุมนุมกลุ่มราษฎรหยุด APEC 2022 บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย นอกจากผู้ชุมนุมจะถูกจับกุมและทำร้ายร่างกายแล้ว ยังมีนักข่าวหลายคนที่ถูกทำร้ายร่างกายด้วย เช่น ผู้สื่อข่าวของ The MATTER ถูกผลักให้ล้มลงขณะถ่ายทอดสดเหตุการณ์สลายการชุมนุมดังกล่าวและพยายามเก็บภาพข่าวเหตุการณ์ (ดูคลิปเหตุการณ์นาทีที่ 1 )

ต่อมา The MATTER รายงานยื่นยันด้วยว่า ผู้สื่อข่าว The MATTER ถูกตำรวจ คฝ. ใช้กระบองฟาดและเตะศีรษะ แม้ยืนยันตัวตนและสวมปลอกแขนผู้สื่อข่าวชัดเจน

นอกจากนี้ TLHR / ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานผ่านทวิตเตอร์บัญชี @TLHR2014 โดยอ้างอิงถึง @iLawFX รายงานว่า ช่างภาพหญิงรอยเตอร์ที่ได้รับบาดเจ็บที่ดวงตาไม่ได้ถูกยิงด้วยกระสุนยางจาก คฝ.แต่อย่างใด แต่เป็นเพราะถูก สะเก็ดแก้ว จากฝั่งแนวหลัง คฝ. ขณะนี้ได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว

เยี่ยมยุทธ สุทธิฉายา ผู้สื่อข่าวประชาไท ได้รับบาดเจ็บที่นิ้วขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจใช้โล่ดัน

ภาพจังหวะที่ตำรวจใช้โล่ดันผู้สื่อข่าวประชาไทจนทำให้ผู้สื่อข่าวประชาไทได้รับบาดเจ็บ

The MATTERประณามเหตุเจ้าหน้าที่ทำร้ายนักข่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อเวลา 17.00 น. ที่ผ่าน กองบรรณาธิการ The MATTER ออกแถลงการณ์ประณามเหตุเจ้าหน้าที่ทำร้ายนักข่าว

โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากรณีที่นักข่าวของ The MATTER ถูกเจ้าหน้าที่ทำร้ายร่างกายด้วยการใช้กระบองฟาด เมื่อล้มลงยังถูกเตะเข้าที่ศีรษะ ทั้งที่ใส่ปลอกแขนและพูดยืนยันตัวว่าเป็นสื่อมวลชนหลายครั้ง โดยเจ้าหน้าที่รายดังกล่าวได้พูดว่า "พวกกูเนี่ยของจริง มึงจำไว้” ระหว่างลงพื้นที่รายงานข่าวการชุมนุมของกลุ่มราษฎรหยุด APEC 2022 ที่บริเวณถนนดินสอ ใกล้กับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เหตุเกิดเวลาประมาณ 12.45 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ในเหตุการณ์บริเวณใกล้เคียงกัน ยังมีกรณีนักข่าวพลเมืองของ The Isaan Record ถูกทำร้ายร่างกายและจับกุมตัว รวมถึงช่างภาพ Reuters ถูกของแข็งปามาจากฝั่งเจ้าหน้าที่จนได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตา กรณีดังกล่าวเป็นอีกครั้งที่สร้างเสียงวิจารณ์ว่าทางเจ้าหน้าที่ได้กระทำเกินกว่าเหตุและไม่เป็นไปหลักปฏิบัติสากลในการควบคุมการชุมนุมสาธารณะซึ่งเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญหรือไม่ นอกจากนี้ ยังขัดกับข้อตกลงซึ่งองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนเคยตกลงไว้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ตามที่เคยมีการพูดคุยกันหลายครั้ง ในปี 2564 รวมถึงอาจขัดกับคำสั่งของศาลแพ่งในคดีหมายเลขดำที่ พ3683/2564 หรือคดีกระสุนยาง ที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ "..ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการชุมนุมและสลายการชุมนุม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของสื่อมวลชน ภายใต้หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน.." The MATTER ขอประณามการกระทำดังกล่าว พร้อมเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อหาบุคคลมารับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้น โดยทางเราขอสงวนสิทธิในการดำเนินการใดๆ เพื่อปกป้องสวัสดิภาพของคนทำงานในภาคสนาม รวมถึงปกป้องเสรีภาพในการทำงานของสื่อมวลชนไทยต่อไป กองบรรณาธิการ The MATTER 18 พฤศจิกายน 2565

อนึ่ง 10 ส.ค.2564 ศาลแพ่งเคยมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ในคดีหมายเลขดำที่ พ 3683/2564 ซึ่งระบุไว้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจต้อง ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการชุมนุมและสลายการชุมนุม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของโจทก์ทั้งสอง (ธนาพงศ์ เกิ่งไพบูลย์กับพวก)และสื่อมวลชน ภายใต้หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน