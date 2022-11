ผู้ชุมนุม ‘ราษฎรหยุด APEC2022’ ได้ประกันตัว 25 ราย มีเงื่อนไขห้ามชุมนุมทางการเมือง

ศูนย์ทนายฯ รายงาน ผู้ชุมนุม ‘ราษฎรหยุด APEC2022’ 25 รายได้ประกันตัว วางเงินคนละ 2 หมื่น พร้อมเงื่อนไขห้ามชุมนุมทางการเมือง 'ทนายอานนท์' จ่อกล่าวโทษ คฝ.ใช้กำลังสลายม็อบ18พฤศจิกา65 ที่ ถ.ดินสอ

จากกรณีเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน (คฝ.) ใช้กำลังสลายการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่ม ‘ราษฎรหยุด APEC2022’ เพื่อนำหนังสือไปยื่นถึงผู้แทนเอเปค ที่ถนนดินสอ จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก และมีประชาชนถูกจับกุมจำนวน 26 ราย ก่อนถูกนำตัวมาที่ สน.ทุ่งสองห้อง

18 พ.ย. 2565 ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน รายงานวันนี้ (18 พ.ย.) บนบัญชีทวิตเตอร์ @TLHR2014 ระบุว่า เมื่อเวลา 21.14 น. ตำรวจสอบปากคำผู้ถูกจับกุมจำนวน 25 รายเสร็จสิ้นแล้ว ขณะที่ผู้ถูกกล่าวหารายที่ 26 คือ ‘พายุ’ ดาวดิน กำลังเข้ารับผ่าตัดดวงตาและศัลยกรรมจมูกที่โรงพยาบาลตำรวจ หลังเจ้าตัวถูกกระสุนยางจากฝั่ง คฝ.เข้าที่บริเวณดวงตาขวา

เบื้องต้น ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 25 ราย ถูกแจ้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 215, 216 และฝ่าฝืนคำสั่งเจ้าพนักงานตาม พ.ร.บ.ชุมนุมฯ

ศูนย์ทนายฯ รายงานความคืบหน้าอาการของพายุ ดาวดิน ระบุว่า พายุถูกพาตัวไปผ่าตัดดวงตา ที่โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่ช่วงประมาณ 19.00 น. ล่าสุดได้รับรายงานว่า แพทย์วินิจฉัยว่าดวงตาขวาของพายุแตกละเอียด เสียหายทั้งลูก แต่หมอจะเย็บให้กลับมากลมเหมือนเดิม แต่โอกาสกลับมาใช้งานได้ต่ำกว่า 1% นอกจากนี้ พบว่ากระดูกจมูกพายุแตก หนังตาฉีกขาด จึงต้องเข้ารับการผ่าตัดเพิ่มเติมอีก

หลังสอบปากคำผู้ต้องหาทั้ง 25 รายแล้วเสร็จ ขณะนี้กำลังรอผลการประกันตัวในชั้นสอบสวนต่อไป

ด้านพายุ ดาวดิน ผู้ถูกกล่าวหารายที่ 26 จะเข้ารับทราบข้อกล่าวหาและให้ปากคำในภายหลัง

นอกจากนี้ ศูนย์ทนายฯ ระบุต่อว่า ‘วิทยา’ ประชาชนวัย 25 ปี และเป็น 1 ในผู้ถูกจับกุม ถูกแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมจากเหตุ ม็อบ17พฤศจิกา65 โดยถูกกล่าวหาว่า เป็นผู้พ่นสีสเปรย์ลงบนพื้นผิวถนนเป็นคำว่า “NO APEC” และทำกิจกรรมเทราดน้ำปูนจนเปื้อนพื้นถนน บริเวณหน้าประตูทางเข้าของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือเอสซีจี ตำรวจจึงแจ้งข้อหาละเมิด พ.ร.บ.ชุมนุมฯ และ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฯ

ทั้งนี้ เมื่อ 17 พ.ย. 2565 เมื่อเวลา 10.40-10.58 น. คณะก่อการล้านนาใหม่ ทำกิจกรรมที่บริเวณหน้าบริษัท เอสซีจี มีการชูป้ายผ้า "ไม่เอา BCG ไม่เอาเขตการค้าเสรีเก็บภาษีคนรวย NO BCG , NO FREE TRADE AREA TAX THE RICH" และ "ไทยยูเนี่ยนผู้นำธุรกิจปลาและการค้ามนุษย์"

นอกจากนี้ นักกิจกรรมมีการทำการแสดงเชิงสัญลักษณ์โดยการเทปูนใส่โมเดลอนุสาวรีย์รัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งมีนักกิจกรรมแต่งกายด้วยชุดมาสคอตสีม่วงพ่นสีเปรย์บนพื้นถนน และตะโกนว่า "หยุดทุนผูกขาด ประยุทธ์ออกไป"

เมื่อเวลา 23.00 น. ศูนย์ทนายฯ รายงานว่า เวลา 23.00 น. ตำรวจแจ้งว่าจะให้ประกันตัวผู้ต้องหาทั้ง 25 ราย ที่ถูกคุมตัวอยู่ สน.ทุ่งสองห้อง โดยภายในคืนนี้จะปล่อยตัวผู้ต้องหาก่อน 23 ราย

ส่วนอีก 2 ราย ได้แก่ บารมี ชัยรัตน์ ที่ปรึกษาสมัชชาคนจน และ เจกะพันธ์ พรหมมงคล กรรมการ กป.อพช.ใต้ จะถูกปล่อยตัวภายในพรุ่งนี้ (19 พ.ย.) โดย ตร.ให้วางเงินประกันคนละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 5 แสนบาท โดยใช้เงินจากกองทุนราษฎรประสงค์ พร้อมกำหนดเงื่อนไขการให้ประกันตัว 2 ข้อ ประกอบด้วย 1. ห้ามเข้าร่วมชุนนุมทางการเมืองใดๆ ระหว่างได้ประกัน 2. ห้ามประกาศเชิญชวนบุคคลอื่นเข้าร่วมมั่วสุมหรือกระทำการใดๆ ให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมือง

เมื่อเวลา 00.20 น.ของวันที่ 19 พ.ย. 2565 ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 23 รายได้รับการปล่อยตัวจาก สน.ทุ่งสองห้อง และเดินทางกลับแล้ว

ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 23 ราย ได้รับการปล่อยตัวจาก สน.ทุ่งสองห้อง (ที่มา: ไลฟ์สด ทะลุฟ้า)

สำหรับบารมี และเจกะพันธ์ ได้รับการประกันตัวแล้ว และจะถูกปล่อยตัวพรุ่งนี้ (19 พ.ย.) ขณะที่พายุ ดาวดิน จะเข้ารับทราบข้อกล่าวหา และทำสัญญาประกันต่อไปเมื่ออาการดีขึ้น

เฟซบุ๊กเพจ ‘ทะลุฟ้า - Thalufah’ รายงาน เมื่อเวลา 01.05 น.ของวันที่ 19 พ.ย. 2565 ระบุว่า ทั้งนี้ ธนัตถ์ ธนากิจอำนวย หรือลูกนัด จะให้ความช่วยเหลือพายุ ดาวดิน ด้านค่าใช่จ่ายในการรักษาพยาบาลต่างๆ รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีทางกฎหมายเรียกค่าเสียหายกับรัฐ โดยทางครอบครัวของพายุเองได้รับทราบถึงการช่วยเหลือดังกล่าวแล้ว

ด้าน อานนท์ นำภา ทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน แจ้งผ่านเฟซบุ๊กว่า พรุ่งนี้ (19 พ.ย.) จะเดินทางไปกล่าวโทษเอาผิดเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนทุกระดับในทุกมาตราที่เกี่ยวข้อง จากกรณีใช้กำลังสลายการชุมนุม ‘ราษฎรหยุด APEC2022’ ที่ถนนดินสอ จนมีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก ที่ สน.สำราษฎร์ เวลา 14.00 น.

ด้านนักกิจกรรมทะลุวัง และโมกหลวงริมน้ำ แจ้งผ่านเฟซบุ๊กเตรียมแทคทีมจัดกิจกรรมที่ BTS สยาม พรุ่งนี้เวลา 16.00 น. เพื่อประณามเจ้าหน้าที่ คฝ.ใช้ความรุนแรงสลายการชุมนุม 'ราษฎรหยุด APEC2022' เพื่อสื่อสารให้สังคมได้รับทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับประชาชนร่วมประเทศ

'มายด์' เผยการใช้กำลังสลาย #ม็อบ18พฤศจิกา65 เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้

สื่อ The Reporters รายงานเมื่อเวลา 1.43 น.ของวันที่ 19 พ.ย. 2565 ระบุว่า ภัสราวลี ธนกิจวิบูลย์ผล แกนนำราษฎรหยุด APEC2022 กล่าวว่า การสลายการชุมนุมด้วยกระสุนยางเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้ มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และบาดเจ็บสาหัส โดยเฉพาะ นายพายุ บุญโสภณ ที่ลูกตาแหลกละเอียด เป็นความสูญเสียที่พวกเราไม่มีวันยอมรับได้ เหตุวันนี้ทำให้เราเห็นความผิดพลาด เจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ สลายการชุมนุมอย่างสนุกสนาน กระสุนยางนัดแรกออกมาโดยไม่มีสาเหตุ สะท้อนแล้วว่า รัฐบาลไร้ความชอบธรรมในการนำเสนอนโยบายในที่ประชุมเอเปค ทำไปเพียงเพื่อต้องการนำทรัพยากรไปเอื้อกลุ่มทุนและชาวต่างชาติ

นอกจากนี้ ยังมีสื่อมวลชนได้รับผลกลกระทบอย่างรุนแรง บาดเจ็บจากกระสุนยาง โล่ กระบอง สลายการชุมนุมไม่เลือกหน้า ถูกกระทืบเช่นเดียวกับผู้ชุมนุม ย้ำว่าสิทธิเสรีภาพสื่อต้องถูกละเว้นจากการปราบปราม วันนี้ 3 ข้อเรียกร้องส่งไม่ถึงผู้นำเขตเศรษฐกิจ ดังนั้น หลังจากนี้ปัญหาจากนโยบาย BCG จะต้องถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง เพราะนโยบายกำลังกัดกินประชาชน คงต้องมียุทธวิธีในการแสดงออกต่อไป