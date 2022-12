ทำไมประธานาธิบดีเปรู จึงพยายามรัฐประหารตัวเองแต่กลับถูกโหวตขับออกจากตำแหน่ง

ประธานาธิบดี เปโตร คาสติลโล พยายามก่อรัฐประหารตัวเองด้วยการประกาศยุบสภา แต่ไม่มีใครเล่นด้วย จนทำให้เขาถูกโหวตขับออกจากตำแหน่งเสียเอง และรองประธานาธิบดี ดินา โบลูอาร์เต ขึ้นดำรงตำแหน่งแทน โบลูอาร์เตกลายเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเปรูในรอบ 200 ปี แต่เธอก็ประกาศว่าจะไม่มีการเลือกตั้งใหม่ในเร็วๆ นี้ และขอกำหนดทิศทางใหม่ให้ประเทศก่อน

9 ธ.ค. 2565 เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. ที่ผ่านมา ประธานาธิบดี เปโดร คาสติลโล ของเปรูได้ประกาศในสิ่งที่ทำให้ ชาวเปรูตกตะลึง เขาประกาศให้มีการยุบสภาชั่ วคราวและประกาศให้มีเคอร์ฟิวทั่ วประเทศ แต่สุดท้ายแล้วกลับกลายเป็นตั วเขาเองที่ถูกขับออกจากตำแหน่ งประธานาธิบดี

การประกาศยุบสภาของคาสติ ลโลทำให้คณะรัฐบาลและฝ่ายบริ หารของคาสติลโลพากันลาออก จากที่ทั้งคณะรัฐบาลและฝ่ายบริ หารของคาสติลโลดูจะไม่ค่อยยึดมั่ นในตัวเขาอยู่แล้ว อีกทั้งรัฐสภาเปรูยังได้ให้คำมั่ นว่าจะต่อต้านความพยายามที่จะล้ มล้างอำนาจตามหลักรัฐธรรมนูญ นอกจากนี้คณะเสนาธิการร่ วมของกองทัพเปรูและหน่ วยงานตำรวจแห่งชาติของเปรูยั งได้ปฏิเสธไม่ยอมหนุนหลังคาสติ ลโลด้วย

ต่อมา รัฐสภาก็ทำการโหวตลงมติให้มี การถอดถอนคาสติลโลออกจากตำแหน่ งด้วยคะแนนเสียงสนับสนุน 101 เสียง คัดค้าน 6 เสียง และงดออกเสียง 11 เสียง โดยอ้างเรื่องที่คาสติลโลบกพร่ องทางศีลธรรม

ในช่วงที่กำลังมีการลงมติ ในสภาในเรื่องนี้ โทรทัศน์ช่องของเปรูก็รายงานว่ าคาสติลโลและครอบครัวของเขาได้ เตรียมเก็บข้าวของออกจากทำเนี ยบประธานาธิบดีแล้ว จากนั้นก็มีการตัดภาพไปที่ ประธานาธิบดีกำลังเดิ นออกจากทำเนียบ สื่อช่องเคเบิลทีวี คานาล เอ็น รายงานต่อจากนั้นว่าคาสติลโลถู กควบคุมตัวโดยตำรวจ

อัยการสูงสุดของเปรู แพทริเซีย เบนาวิเดส ยังได้แจ้งต่อคาสติลโลว่า คาสติลโลถูกตั้งข้อหาก่ อกบฏและละเมิดระเบียบรัฐธรรมนูญ รวมถึงจะมีการพิจารณาว่ าเขาพยายามก่อรัฐประหาร ตุลาการเปรูมีเวลา 48 ชั่วโมงหลังจากเหตุการณ์ ในการระบุข้อกล่าวหาหรือไม่เช่ นนั้นก็จะต้องปล่อยตัวคาสติลโล

ดินา โบลูอาร์เต รองประธานาธิบดีของเปรูกล่าวว่า "นี่คือการรัฐประหารที่ทำให้วิ กฤตการเมืองและวิกฤตสถาบั นการเมืองเลวร้ายลงกว่าเดิม ซึ่งวิกฤตนี้เป็นสิ่งที่สั งคมเปรูต้องฝ่าฟันไปให้ได้ด้ วยการยึดมั่นในหลักกฎหมายอย่ างเคร่งครัด"

โบลูอาร์เตได้สาบานตนเข้ารั บตำแหน่งประมุขของรัฐต่ อจากคาสติลโลในช่วงบ่ายของวันที่ เกิดเหตุ ก่อนที่จะมีการประชุมสมาชิกรั ฐสภา ทำให้เธอกลายเป็นประธานาธิบดี หญิงคนแรกของประเทศของเปรูในรอบ 200 ปีหลังจากที่เปรูเป็นสาธารณรัฐ ในช่วงที่มีการแถลงสั้นๆ ต่อสภา โบลูอาร์เตได้เรียกร้องให้มี การจัดตั้งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ อีกทั้งยังกล่าวประณามการตัดสิ นใจของคาสติลโล รวมถึงบอกว่าเธอรู้สึกขอบคุณที่ ไม่มีใครสนับสนุนการกระทำที่ขั ดต่อหลักรัฐธรรมนูญของคาสติลโล ไม่ว่าจะในสถาบันประชาธิปไตยหรื อบนท้องถนน

ถึงแม้ว่าคาสติลโลจะเคยเรียกร้ องขอให้มีการเลือกตั้งใหม่ก่ อนหน้าที่เขาจะถู กถอดถอนจากตำแหน่ง แต่ในเปรูมีการเปลี่ ยนแปลงประธานาธิบดีแล้วถึง 6 คนในรอบ 5 ปี โบลูอาร์เตบอกว่าถึงแม้เธอจะรั บฟังเสียงเรียกร้องให้มีการเลื อกตั้งใหม่ซึ่งเธอมองว่าเป็นเรื่ องที่ "น่านับถือในทางประชาธิปไตย" แต่ในตอนนี้เธอต้องขอเวลาเพื่ อให้มีการกำหนดทิ ศทางของประเทศใหม่ให้ได้เสียก่ อน

"ดิฉันขอเรียกร้องเวลาอันมีค่ าสำหรับการกอบกู้ ประเทศของพวกเราจากการทุจริ ตคอร์รัปชันและการปกครองที่ไม่ ดี" โบลูอาร์เต กล่าว

ในขณะเดียวกันสำนักทำเนี ยบประธานาธิบดีก็ประกาศยกเลิ กคำประกาศเคอร์ฟิวของคาสติลโลก่ อนหน้านี้ รวมถึงให้ตำรวจคอยเฝ้าที่หน้ าสถานทูตเม็กซิกันเพื่อป้องกั นไม่ให้ภรรยาของคาสติลโล คือ ลิเลีย พาเรเดส และลูกๆ ของเธอขอลี้ภัยได้ ถึงแม้ว่าลิเลียจะยังคงอยู่ ในระหว่างการถูกไต่สวนถึ งความเป็นไปได้ว่าจะเป็นผู้ร่ วมสมคบคิดเกี่ยวกับการทำสั ญญาของรัฐบาลที่ผิดกฎหมาย จนทำให้เธอเผชิญข้อห้ ามในหลายเรื่องแต่ก็ไม่ได้มี การห้ามในเรื่องการเดินทาง

ในช่วงเย็นของวันเกิดเหตุ คาสติลโลได้ถูกส่งตัวไปยั งแผนกปฏิบัติการพิเศษของตำรวจ ซึ่งที่นั่นมีอดีตประธานาธิบดี อัลแบร์โต ฟูจิโมริ ถูกคุมขังอยู่ด้วย ฟูจิโมริต้องโทษจำคุก 25 ปี ในข้อหาทุจริตคอร์รัปชั นและละเมิดสิทธิมนุษยชน ฟูจิโมริเคยทำการรัฐประหารตั วเองในปี 2535 แบบเดียวกับคาสติลโล แต่ทว่าในช่วงเวลานั้นฟูจิโมริ ทำได้สำเร็จโดยมีกองทั พและตำรวจคอยหนุนหลังเขาอยู่

