ก๊วน มุ้ง ในระบบพรรคการเมือง | หมายเหตุประเพทไทย EP.451

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์ต้อนรับปีใหม่ ภาวิน มาลัยวงศ์ และต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี พูดถึงมุ้งหรือกลุ่มการเมืองอย่างไม่เป็นทางการที่ประกอบกันอยู่ในพรรคการเมือง ทำไมจึงเข้มแข็งกว่าสถาบันทางการอย่างพรรคการเมือง

พร้อมแนะนำงานวิจัย “Faction Politics in an Interrupted Democracy: the Case of Thailand” โดยพอล แชมเบอร์ส และนภิสา ไวฑูรเกียรติ ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Current Southeast Asian Affairs, 2020, Vol. 39(1) ซึ่งชี้ให้เห็นว่าปัจจัยแทรกแซงอย่างรัฐประหาร การยกเลิก/ยกร่างรัฐธรรมนูญ ยุบพรรค แก้ไขกติกา นอกจากมีผลทำให้การพัฒนาประชาธิปไตยชะงักงันแล้ว ยังกระทบกับความเข้มแข็งของพรรคการเมือง จนทำให้มุ้งหรือกลุ่มการเมืองเฟื่องฟู ทั้งหมดนี้ติดตามได้ในรายการหมายเหตุประเพทไทย