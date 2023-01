‘ทูตสวีเดน’ ประกาศจะหยุดอำนวยความสะดวกให้ 'คนงานเก็บเบอร์รี่' หลังพบ ‘สัญญาจ้างปลอม’ ตบตาขอวีซ่า

‘ทูตสวีเดน’ ทวีตข้อความว่า สถานทูตสวีเดน กรุงเทพฯ จะหยุดอำนวยความสะดวกให้คนงานไทยไปเก็บเบอร์รี่ หลังพบเอกสาร-สัญญาจ้างปลอมในกระบวนการจ้างงาน ด้าน ‘ปีกแรงงาน ก้าวไกล’ ตั้งข้อสงสัยพฤติการณ์ ‘บ.นายหน้า’ จี้ ‘จัดหางาน’ มีเอี่ยวหรือไม่

19 ม.ค. 2566 จากกรณี ยูน โอสตร็อม เกรินดาห์ล เอกอัครราชทูตสวีเดน ประจำกรุงเทพฯ ทวีตข้อความ เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ว่า สถานทูตฯ จะหยุดอำนวยความสะดวกให้คนงานไทยไปเก็บเบอร์รี่ จนกว่านายจ้างจะมีกระบวนการจ้างงานที่เป็นธรรม สภาพการทำงานที่ปลอดภัยและเหมาะสม หลังพบเอกสาร-สัญญาจ้างปลอมในกระบวนการจ้างงาน ไชยวัฒน์ วรรณโคตร หนึ่งในคณะทำงานด้านแรงงาน พรรคก้าวไกล เปิดเผยเรื่องสัญญาปลอม พร้อมตั้งข้อสงสัยพฤติการณ์ ‘บ.นายหน้าแห่งหนึ่ง’

Unscrupulous employment actors with shadow contracts and fake documents have no place in the labour market. The Swedish Embassy in Bangkok will not facilitate berry pickers to until all employers guarantee fair recruitment, safety standards and decent working conditions.

