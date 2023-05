แอปพลิเคชันหาคู่เลสเบียน HER ประกาศตัวยืนหยัดเคียงข้างทรานส์เลสเบียน ต่อต้านกลุ่มเหยียดคนข้ามเพศ

ควันหลงจากสัปดาห์แห่งการตระหนั กรู้ตัวตนของหญิงรักหญิง ที่เพิ่งผ่านพ้นไป เราได้เห็นความกล้ าหาญของแอปพลิเคชันหาคู่เลสเบียน HER ที่กล้าชนกับกลุ่มเหยียดคนข้ ามเพศอย่าง TERFs และประกาศปกป้องว่าสตรีข้ ามเพศที่รักหญิงก็เป็นส่วนหนึ่ งของเลสเบียนด้วย แม้ว่าจะมีกระแสโต้ตอบอยู่บ้ างแต่ซีอีโอของแอปฯ ก็ยังย้ำจุดยืนตัวเอง เราจึงชวนมาดูประวัติศาสตร์เบื้ องลึกของความขัดแย้งนี้ที่สาวย้ อนไปได้ถึง (การแตกแถว) ของ "สตรีนิยม" ยุคก่อนหน้า

ในวันแห่งการตระหนักรู้ตั วตนของหญิงรักหญิง หรือ Lesbian Visibility Day แอปพลิเคชันหาคู่สำหรับหญิงรั กหญิงอย่าง HER ก็ได้ทำในสิ่งที่น้อยครั้งจะได้ เห็นจากกลุ่มเลสเบียน นั่นคือการแถลงจุดยืนสนับสนุนผู้ หญิงข้ามเพศที่รักผู้หญิงหรือ 'ทรานส์เลสเบียน' อย่างเปิดเผยและยกขึ้นมาเป็ นประเด็นหลัก รวมถึงแสดงจุดยืนต่อต้านกลุ่ มเหยียดคนข้ามเพศอย่างชัดเจน ไม่มีการกระมิดกระเมี้ยน

"วันแห่งการตระหนักรู้ตั วตนของหญิงรักหญิงตรงกับวันที่ 26 เม.ย. ในปีนี้ พวกเราขอช่วงชิงเอาคำว่า 'เลสเบียน' คืนมาจากกลุ่มพวก TERFs และพวกใจแคบหัวรั้นที่ พยายามจะฉกฉวยเอาคำๆ นี้ไปอ้างใช้เติมเชื้อไฟให้เกิ ดความเกลียดกลัวคนข้ามเพศ" HER ประกาศในย่อหน้าแรกของคำแถลง

กลุ่ม TERFs ที่พูดถึงในที่นี้ หมายถึงกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า trans-exclusionary radical “feminists,” (มีการใส่อัญประกาศคำว่า "feminists" ในต้นฉบับ) หรือพวกที่อ้างใช้แนวคิด "สตรีนิยม" มาใช้เหยียดหรือกีดกันคนข้ามเพศ ซึ่งคำแถลงของ HER ระบุว่าเป็นการอ้างใช้สตรีนิ ยมแบบบิดเบี้ยวและผิดเพี้ยนมาตี กรอบว่าเลสเบียนควรจะเป็นหรื อไม่ควรจะเป็นแบบใด พวก TERFs มักจะชอบยืนยันว่ามีแต่คนที่มี เพศกำเนิดหญิงเท่านั้นถึงจะเป็ นเลสเบียนได้

นี่ไม่ใช่เพียงแค่ about me หรือหน้า "เกี่ยวกับ" ของตัวแอปฯ เท่านั้น แต่เป็นคำแถลงอย่างจริงจังเนื่ องในโอกาสวันแห่งการตระหนักรู้ ตัวตนของหญิงรักหญิงโดยเฉพาะ เนื่องจากในหน้า about me ของแอปฯ HER เองซึ่งระบุไว้ในหน้าแรกของเว็ บไซต์นั้น ก็ประกาศตัวชัดเจนอยู่แล้วว่ าพวกเขา "ให้การต้อนรับผู้คนทุกคนที่มี อัตลักษณ์ เลสเบียน, ไบ, เควียร์, นอนไบนารี, คนข้ามเพศ และผู้แสดงออกทางเพศสภาพไม่ ตรงตามขนบสังคม" ซึ่งมันจะกลายเป็นแค่คำโฆษณาเลื่ อนลอย ถ้าหากว่าไม่มีปฏิบัติการที่ จะขจัดความเกลียดกลัวต่อกลุ่ มคนที่พวกเขาอ้างว่าให้การคุ้ มครองอย่างจริงจัง

ในช่วงที่ผู้เขียนได้มีโอกาสใช้ แอปพลิเคชั่น HER ผู้เขียนก็มีโอกาสพบเจอกับคนมี แนวคิดแบบ TERFs ปรากฏตัวให้เห็นบ้างเป็นบางครั้ ง และในส่วนที่เป็นพื้นที่ชุ มชนของกลุ่ม Trans women หรือ ผู้หญิงข้ามเพศ ก็มี เสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่บ้างก่ อนหน้านี้ว่า ทำไมถึงยังปล่อยให้มีคนที่ แสดงออกแบบเหยียดและกีดกันคนข้ ามเพศให้ยังคงเผยแพร่ถ้ อยคำในเชิงกีดกันเลือกปฏิบัติ (discrimination) ในแอปฯ นี้ได้

ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้เคยมีที มงานของ HER ตอบกลับว่าพวกเขามีคนข้ามเพศเป็ นส่วนหนึ่งของอาสาสมัครคนดู แลเนื้อหา (moderator) และทีมงานในส่วนอื่นๆ ตั้งแต่ผู้จัดการชุมชนไปจนถึงซี อีโอของ HER ก็เป็น "พันธมิตรที่ไว้ใจได้" กับคนข้ามเพศ ถ้ามีการพบเห็นเนื้อหาในเชิ งเหยียดหรือกีดกันคนข้ามเพศก็ สามารถรายงานผู้ดูแลเนื้อหาได้ หรือถ้าพวกเขาพบเห็นอะไรทำนองนี้ ก็จะรายงานเรื่องนี้ต่อทีมงานทั นที ซึ่งเคยมีการตอบข้อกังวลของผู้ ใช้งานในเรื่องนี้ย้อนไปตั้งแต่ เดือน ก.พ. ที่ผ่านมา*

คำแถลงของ HER ระบุว่ากลุ่มเหยียดคนข้ ามเพศพวกนี้ไม่เพียงแค่ "เป็นตัวตลกที่น่าเศร้าและเต็ มไปด้วยความเกลียดชังที่พ่นข้ อมูลผิดๆ จำนวนมาก" เท่านั้น แต่ยังเป็น "ภัยต่อชุมชน LGBTQIA+" อย่างจริงจัง

โรบิน เอ็กซ์ตัน ซีอีโอและผู้ก่อตั้งแอปฯ HER ระบุว่า "การต่อสู้ปลดแอกของผู้มี ความหลากหลายทางเพศอย่างแท้จริ งนั้น จะต้องมีการเล็งเห็นว่าการโจมตี สมาชิกคนใดก็ตามหรือกลุ่มใดก็ ตามในชุมชนของพวกเรา ก็จะนับเป็นการโจมตีต่อพวกเราทั้ งหมด มันเป็นเรื่องของการยกระดับให้ คนมีปากเสียงมากขึ้นและทำให้ คนรับรู้มากขึ้นถึงเรื่ องราวของผู้คนที่อัตลักษณ์ ชายขอบแบบทับซ้อนกัน (เช่นความเป็นคนข้ามเพศ ทับซ้อนกับความเป็นหญิงรักหญิง- ผู้เขียน) โดยอาศัยความรักละการยอมรับเพื่ อเป็นแรงขับเคลื่อน"



คำว่า "เลสเบียน" ที่มีประวัติศาสตร์การต่อสู้ผ่ านความเจ็บปวดและนับรวมคนข้ ามเพศ

คำแถลงของ HER ระบุว่า คำว่า "เลสเบียน" นั้นมีประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อน ก่อนหน้านี้ในช่วงยุคต้นคริ สตศตวรรษที่ 20 มันเคยเป็นคำด่าในเชิงตีตราสร้ างความเจ็บปวดและทำให้ความรั กระหว่างหญิงรักหญิงเสมือนเป็ นโรคอย่างหนึ่ง แต่ทว่าขบวนการปลดแอก LGBTQIA+ ก็เริ่มจะมีพลังขับเคลื่อนมากขึ้ นในช่วงกลางคริสตศตวรรษที่ 20 ทำให้มีการ ทวงคำนี้กลับคืนมาเป็นของฝ่าย LGBTQIA+ เอง แบบที่เรียกว่ากระบวนการ "reclaim" ทำให้คำว่าเลสเบียนจากที่เคยเป็ นคำด่ากลายเป็นคำที่มี ความหมายเสริมพลังให้กับผู้มีอั ตลักษณ์หญิงรักหญิงแทน

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคำว่า "เลสเบียน" ก็ถูกรับมาใช้โดยทั้งผู้หญิ งชาวเควียร์ รวมถึงหญิงข้ามเพศและนอนไบนารี ด้วย ในฐานะสิ่งที่แสดงถึงเพศวิถี (ที่หมายถึง "เรารักใคร" หรือ "เราดึงดูดทางเพศต่อเพศใด" คนละอย่างกับเพศสภาพที่หมายถึง "เราเป็นใคร" หรือ "เรามีสำนึกทางเพศเป็นเพศอะไร") ของพวกเขา

แต่ก็มีคำถามว่า ทั้งๆ ที่คำๆ นี้ถูกปลดแอกจากขบวนการต่อสู้ จนมีความหมายเป็นบวกและนั บรวมคนข้ามเพศกับนอนไบนารีมาตั้ งแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่ทำไมมันถึงมีคนเอามาอ้างใช้ เหยียดหรือกีดกันผู้หญิงข้ ามเพศได้ ในเรื่องนี้ เอ็กซ์ตัน บอกว่ามันเป็นเพราะความใจแคบหั วรั้นของพวกเกลียดกลัวคนข้ ามเพศที่จะเอาหัวข้ออะไรก็ได้ มาอ้างใช้เพื่อที่จะให้ ความชอบธรรมในความเกลียดชั งของตัวเอง

ขณะเดียวความบิดเบี้ ยวของขบวนการ (หรืออาจจะควรต้องเรียกว่ าการแตกขบวน?) สตรีนิยมในบางยุคสมัยและในบางพื้ นที่ อย่างเช่น สหรัฐฯ หรืออังกฤษ ก็ได้สร้างลัทธิ TERFs ขึ้นมาโดยมีรากฐานส่วนหนึ่ งจากนักสตรีนิยมหญิงรักหญิ งแบบถอนรากถอนโคน ที่เรียกตัวเองว่า "ขบวนการวิพากษ์เพศสภาพ" (Gender Critical) ทั้งที่จริงๆ แล้วไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกั บขบวนการของผู้มี ความหลากหลายทางเพศเลย ในทางตรงกันข้าม เอ็กซ์ตันมองว่าคนกลุ่มนี้เป็ นพวกตื่นตระหนกทางศีลธรรม ที่หลอนไปเองว่าพวกเขากำลัง "ปกป้องผู้หญิงและเด็ก" จากคนข้ามเพศที่พวกเขามองว่าน่ ากลัว

ซึ่งน่าสนใจว่า เอ็กซ์ตัน ใช้คำว่า "clutching their shared string of pearls" ในการอธิบายความตื่นตระหนกทางศี ลธรรมซึ่งเป็นกิริยาแบบพวก "ผู้หญิงผู้ดี" หรือชนชั้นสูงทั้งหลายที่มั กจะทำท่าตื่นตระหนกเวลาเห็ นอะไรที่พวกนางมองว่าผิดศี ลธรรมด้วยการเอามือทาบอกจนจับต้ องโดนสร้อยไข่มุกของพวกนางจนเป็ นที่มาของวลี "pearl clutching" ที่มักจะเอาไว้อธิบายความตื่ นตระหนกทางศีลธรรมของกลุ่มที่คิ ดว่าตัวเองเป็น "คนดี" หรือเป็น "สุภาพชน" มากกว่าคนอื่นๆ

ไม่เพียงเท่านั้น วารสาร "คนข้ามเพศศึกษารายไตรมาส" ของมหาวิทยาลัยดุก นอร์ทแคโรไลนา ระบุว่ากลุ่ม TERFs ที่มักจะชอบเรียกตัวเองว่า Gender Critical นี้ยังเป็นพวกที่มักจะใช้ วาทกรรมแบบเดียวกับพวกฝ่ายฟาสซิ สต์-นาซี คือการแปะป้ายกลุ่มที่ตัวเองรั งเกียจว่าเป็นพวก "ผู้ล่า" พวก "อนาจาร" หรือเป็นพวก "ทำสังคมเสื่อม" ซึ่งในที่นี้นำมาใช้แปะป้ายผู้ หญิงข้ามเพศ ในทางตรงกันข้ามพวก TERFs จะอ้างว่าความเป็นหญิ งตามเพศกำเนิดที่พวกเขาต้ องการปกป้องนักหนานั้นคื อความบริสุทธิ์ผุดผ่องและ "เป็นไปตามธรรมชาติ" ซึ่งเป็นวาทกรรมที่คล้ายกั บของฟาสซิสต์อิตาลีและนาซี เยอรมนีที่นำมาอ้างใช้ขับเคลื่ อนอุดมการณ์ของตนเอง

พวก TERFs มาจากไหน ประวัติศาสตร์ของกลุ่มอ้าง 'สตรีนิยม' แตกแถวที่สร้างความเกลียดชัง

คำว่า TERFs นั้น มีการนำมาใช้เป็นครั้งแรกโดยนั กกิจกรรมและนักเขียนที่ชื่อ วีฟ สมิทธ์ ในปี 2551 เธอนำมาใช้อธิบายสิ่งที่ เธอมองว่าเป็นกระแสเคลื่อนไหวต่ อต้านคนข้ามเพศที่เพิ่มมากขึ้ นในสื่ออังกฤษ

อย่างไรก็ตาม ในประวัติศาสตร์ มีกลุ่มที่มีแนวคิดแบบเดียวกับ TERFs มานานแล้ว คือกลุ่มผู้ที่มองตัวเองว่าเป็น "นักสตรีนิยมถอนรากถอนโคน" (radical feminist) บางส่วนในยุคคริสตทศวรรษที่ 1970s-1980s (ราวระหว่าง พ.ศ. 2513-2533) หรือในช่วงสตรีนิยมคลื่นลูกที่ สอง

ในยุคสมัยนั้นบางส่วน ของพวกที่มองว่าตัวเองเป็น "นักสตรีนิยมถอนรากถอนโคน" กลับมีมุมมองแบบคับแคบที่มองว่า "ชีวภาพคือชะตากรรม" (biological essentialism) ที่กลายเป็นการตีกรอบความเป็ นสตรีเพศให้คับแคบกลายเป็นการบี บคั้นแม้แต่ผู้หญิงตามเพศ(ที่ถู กระบุโดย)กำเนิด ให้ต้องจำกั ดกรองอยู่ในลักษณะทางชีวภาพเช่น การมีลูกได้ การมีอวัยวะบางอย่าง เป็นต้น ละเลยประสบการณ์ที่ หลากหลายของผู้หญิง คนกลุ่มนี้อ้างใช้เรื่ องเพศกำเนิดหรือแนวคิดแบบชี วภาพคือชะตากรรมมากีดกันหรื อกระทั่งเรียกร้องให้กำจัดคนข้ ามเพศ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่ วงมากในเชิงสิทธิมนุษยชน

ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุ ดมาจากงานเขียนของ เจนิส เรย์มอนด์ ผู้ที่เรียกตัวเองว่าเป็น "นักสตรีนิยมถอนรากถอนโคน" เขียนไว้ในหนังสือชื่อ "The Transsexual Empire" ปี 2522 ระบุวิพากษ์วิจารณ์การแพทย์สมั ยใหม่ที่มีมุมมองสนับสนุ นการแปลงเพศให้กับคนข้ามเพศ โดยที่เรย์มอนด์ระบุว่า "ปัญหาของแนวคิดแบบการข้ามเพศนั้ น ควรจะแก้ไขด้วยวิธีการที่ดีที่ สุดคือการใช้อาณัติในเชิงศี ลธรรมทำให้การมีอยู่ของมันหมดสิ้ นไปเสีย"

ที่ชวนให้รู้สึกตลกร้ายคือแนวคิ ดแบบของ TERFs ในยุคนั้น ไม่ได้รับการยอมรับจากนักสตรีนิ ยมถอนรากถอนโคนอีกส่วนหนึ่ง รวมถึงนับว่าล้าหลังกว่าแนวคิ ดของนักสตรีนิยมบางคนในช่วงสมั ยคลื่นลูกที่ 1 ตั้งแต่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้วยซ้ำไป เช่น เอ็มมา โกลด์แมน นักสตรีนิยมอนาธิปไตย เคยแถลงให้การสนับสนุนสถาบั นทางการแพทย์ในการให้บริการสุ ขภาพแก่คนข้ามเพศ ซึ่งน่าเสียดายว่าสถาบั นทางการแพทย์ต่างๆ ที่เคยให้การดูแลคนข้ามเพศถูกสั่ งปิดโดยพวกเผด็จการนาซีในยุคต่ อมาและมีการเผาทำลายเอกสารการศึ กษาวิจัยเรื่องคนข้ามเพศทิ้งด้ วย

แต่พอมาถึงในยุคสมัยสตรีนิยมคลื่ นลูกที่ 3 กับ 4 (นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา) ก็เริ่มกลับมามีการให้การยอมรั บสิทธิของคนข้ามเพศอีกครั้ง ส่วนหนึ่งเพราะมีการนำทฤษฎีเควี ยร์เข้ามาประกอบรวมถึงมุ มมองแบบอำนาจทับซ้อน (intersectional) ที่มองเรื่องการถูกกระทำของกลุ่ มอัตลักษณ์ต่างๆ ได้ถี่ถ้วนมากขึ้น

หนึ่งในผู้ที่พูดถึงทฤษฎีเควี ยร์คือ จูดิธ บัทเลอร์ นักวิชาการผู้ที่ต่อมาในปี 2563 เปิดตัวว่าเป็นนอนไบนารี เขาระบุว่า การต่อสู้ปลดแอกสตรีนั้นต้ องมาจากการตั้งคำถามต่ อเพศสภาพเองด้วย ต้องมีการรับรองคนรักเพศเดียวกั น, คนข้ามเพศ และผู้แสดงออกทางเพศสภาพไม่ ตรงตามขนบสังคมด้วย ในขณะที่นักเขียนสตรีนิยมอี กคนหนึ่งคือ เครสซิดา เฮเยส ก็มีการหาจุดร่วมเพื่อ "ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน" ระหว่างหญิงตามเพศกำเนิดและหญิ งข้ามเพศ โดยการมองคำว่า "สตรีเพศ" ภายใต้แนวคิดของความเป็นสายใยที่ เกี่ยวโยงกันแทนที่จะทำให้คำว่ าสตรีเพศมีความหมายหนึ่งเดี ยวหรือมีความหมายแบบที่เป็ นชะตากรรมกำหนดชีวิต

ซึ่งแน่นอนว่า แนวคิดของกลุ่มอ้าง "สตรีนิยม" เอามาเหยียดคนข้ามเพศยังคงส่งอิ ทธิพลมาจนถึงปัจจุบัน และแม้แต่กระทั่งกลุ่มสตรีนิ ยมแบบถอนรากถอนโคนเองก็มี การแสดงออกต่อต้านและไม่ยอมรั บว่า TERF เป็นพวกเดียวกับพวกเขา รวมถึงมีการทำเว็บไซต์ชื่อ The TERFs เพื่อประณามแนวคิดของ TERFs ที่กลายเป็นการกดขี่แม้กระทั่ งผู้หญิงตามเพศกำเนิดเอง รวมถึงมีการตีแผ่ความรุ นแรงจากกลุ่ม TERFs ด้วย

ทำไม HER ถึงเลือกแถลงเช่นนี้ มีผลกระทบไหม ไม่กลัวเสียลูกค้าหรือ?

เป็นคำถามในใจของผู้เขียนเช่นกั นว่าการที่แอพ HER ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันหาคู่ที่เน้นความสั มพันธ์เลสเบียนหรือแซฟฟิก แต่กลับกล้าแถลงต่อต้านเลสเบี ยนบางกลุ่มเช่นนี้พวกเขาไม่กลั วเสียลูกค้าหรือ และพวกเขาต้องเผชิญกับแรงต้ านอะไรหรือไม่

ในคำแถลงของเอ็กซ์ตันระบุว่า มันเป็นเรื่องน่าปวดใจที่เห็นว่ าหญิงรักหญิงคนรุ่นใหม่ หลายคนพยายามละทิ้งคำว่า "เลสเบียน" แล้วหันไปหาคำอื่นๆ แทน เพราะพวกเขาเข้าใจผิดมองว่า "เลสเบียน" เป็นคำที่ต่อต้านกลุ่มคนข้ามเพศ ในขณะเดียวกันในยุคปัจจุบันกลุ่ มคนรุ่นใหม่ก็กล้าแสดงตัวว่าเป็ นผู้มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQIA+ มากขึ้นด้วย และหลายคนก็มีอัตลักษณ์ ทางเพศของตัวเองแบบไม่ขึ้นอยู่ กับสองเพศขั้วตรงข้าม

ในทางตรงกันข้าม เอ็กซ์ตัน ซีอีโอของ HER มองว่ากลุ่ม TERFs จะกลายเป็นกลุ่มที่ทำลายความก้ าวหน้าในเรื่ องความหลากหลายทางเพศที่ พวกเขาต่อสู้กันมาเป็ นระยะเวลามากกว่า 30 ปี คำแถลงระบุว่า "พวกเราควรจะต้องยืนหยัดร่วมกั นเพื่อต่อต้านกลุ่ม TERFs. ฟาสซิสต์ และพวกใจแคบหัวรั้น ที่กำลังทำการหยุดยังความเป็ นไปได้ของพวกเราที่จะไปถึงวั นพรุ่งนี้ที่มีการโอบรั บความหลากหลายมากขึ้น"

"อนาคตของเลสเบียนคือคนข้ามเพศ คือนอนไบนารี มันคือการโอบรับความหลากหลาย" เอ็กซ์ตันระบุไว้เช่นนี้ ในคำแถลงของ HER

คำแถลงจาก HER ระบุว่าพวกเขาต้องการทวงคืนคำว่ า "เลสเบียน" จากการถูกเอาไปอ้างใช้ผิดๆ โดยกลุ่ม TERFs และต้องการส่งเสริมให้หญิงรั กหญิงที่เป็นผู้หญิงข้ ามเพศและผู้ แสดงออกทางเพศสภาพไม่ ตรงตามขนบได้มีปากเสียงมากขึ้น และมีการคำนึงถึงประสบการณ์ ของพวกเขามากขึ้น และจะทำการลบเนื้อหาอะไรก็ตามที่ สื่อนัยไปในเชิงเหยียดคนข้ ามเพศออกจากแอปฯ ของพวกเขา โดยมีการประณามว่ากลุ่ม TERFs เป็นพวกที่เอื้อประโยชน์ให้ ประโยชน์กับกลุ่มอนุรักษ์นิ ยมและกลุ่มเหยียดเพศหญิงด้วย

เอ็กซ์ตันบอกว่า มันเป็นวัตถุประสงค์ของเธอตั้ งแต่แรกแล้วที่ต้องการจะสร้ างแอปฯ โดยผู้มีความหลากหลายทางเพศเพื่ อผู้มีความหลากหลายทางเพศ และทำให้กลุ่มคนข้ามเพศรู้สึ กปลอดภัยและได้รับการนับรวมเป็ นส่วนหนึ่ง ดังนั้นแล้วแม้แต่การสื่อนัยเล็ กๆ น้อยๆ ถึงการกีดกันแบ่งแยกคนข้ามเพศก็ จะนับเป็นการทำลายวัตถุประสงค์ นี้ และพวกเธอก็จะไม่ยอมอ่อนข้อถึ งแม้ว่าจุดยืนเช่นนี้จะไปสร้ างความขุ่นเคืองใจให้ใครก็ตาม เพราะพวกเขาเชื่อว่า "ความรักและการยอมรับจะชนะการกี ดกันเลือกปฏิบัติและความเกลี ยดชังเสมอ"

ไม่เพียงเท่านั้นซีอีโอแอปพลิเคชัน HER ยังเรียกร้องให้บริษัทอื่นๆ ยกระดับมาตรฐานของตัวเองในเรื่ องนี้ให้มากขึ้นในการแสดงการยื นหยีดเคียงข้างคนข้ ามเพศและนอนไบนารี ขออย่าแค่ต่อสู้เพื่อช่วงชิ งคำว่า "เลสเบียน" กลับมาโดยหลบแต่ในหลืบเท่านั้น แต่จง "ดุดัน ห้าวหาญไม่เกรงกลัวที่ จะนำขบวนเรียกร้องในสิ่งที่ถู กต้อง"

ไม่ว่าคำแถลงของซีอีโอ HER จะดุดันกล้าหาญและท้าชนแม้แต่ กลุ่มลูกค้าของตัวเองอย่างไรก็ ตาม ผู้เขียนมองว่าคงต้องดูกันต่ อไปว่าพวกเขาจะมีระบบการจั ดการในแอปฯ ของตัวเองแบบเดียวกับที่พูดหรื อไม่ และอาจจะต้องมองตรวจสอบไปถึ งในระดับแรงงานด้วยว่าพวกเขาปฏิ บัติต่อคนทำงานให้แอปฯ ของพวกเขาที่เป็นคนข้ ามเพศและนอนไบนารีอย่างไรบ้าง

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้ วในตอนนี้คือมันทำให้ HER ถูกเล่นงานทางโซเชียลมีเดียอย่ างทวิตเตอร์ จนเกิดการระงับการใช้งานบัญชี ทวิตเตอร์ของ HER ชั่วคราวในวันเดียวกับที่ ออกแถลงการณ์ (และที่น่าย้อนแย้งคือเป็นวั นเดียวกับวันตระหนักรู้ตัวตนหญิ งรักหญิงด้วย แต่แอปฯ หญิงรักหญิงอย่าง HER กลับถูกทวิตเตอร์ระงับการใช้ งาน) ก่อนที่ต่อมาทวิตเตอร์ จะยอมทำให้บัญชี HER กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

HER เป็นแอปพลิเคชันที่มีผู้ใช้งานมากกว่า 10 ล้านราย นับตั้งแต่ที่มีคำแถลงต่อต้าน TERFs ทีมโซเชียลมีเดียของแอปฯ นี้ก็ต้องจัดการกับปัญหาที่มี พวกต่อต้านคนข้ามเพศแห่กันส่ง "ข้อความรุนแรง" เข้ามาทางโซเชียลมีเดีย ไม่เพียงเท่านั้นพวกกลุ่มต่อต้ านคนข้ามเพศยังทำการรุมรายงานบั ญชี HER ให้กับทวิตเตอร์จนทำให้ทวิ ตเตอร์ระงับการใช้งานของบัญชี HER ชั่วคราว

แต่เรื่องนี้ก็ไม่ทำให้ HER ล่าถอย หลังจากที่บัญชี HER กลับมาใช้งานทวิตเตอร์ได้อีกครั้ งพวกเขาก็ส่งข้อความแบบขึ้นแจ้ งเตือนระบุให้กลุ่มคนเกลียดกลั วคนข้ ามเพศลบแอปฯ ของพวกเขาออกจากเครื่ องเสีย ข้อความดังกล่าวระบุว่า "ข้อความถึงพวกเกลียดกลัวคนข้ ามเพศ: ถึงเวลาแล้วที่คุณจะลบแอพ HER ออกไป ไปแล้วไปลับอย่ากลับมาล่ะ"

นอกจาก HER แล้วในตลาดแอปฯ ยังมีอีกบางส่วนที่โฆษณาตั วเองว่าเหมาะสมกับการหาคู่ เลสเบียนอย่าง Lex, Fem หรือ Lesly แต่ไม่มีแอปฯ ไหนเลยที่พูดถึ งการคุ้มครองคนข้ามเพศอย่างจริ งจังแบบ HER (บางแอปฯ ไม่มีการพูดถึงคนข้ามเพศเลยแม้ แต่น้อย)

เอ็กซ์ตัน ซีอีโอของ HER บอกว่าการที่แอปฯ ของพวกเขาเป็นพื้ นที่โอบรับคนข้ ามเพศและนอนไบนารี "ไม่ใช่เรื่องใหม่" แต่อย่างใด และบอกว่ามันเป็น "เรื่องน่าขัน" ที่พวกเขาถูกโจมตีเพราะบอกว่ าแอพหาคู่เลสเบียนของพวกเขานั บรวมผู้หญิงข้ามเพศเป็นส่วนหนึ่ งของเลสเบียนด้วยทั้งๆ ที่พวกเขาก็ทำเช่นนี้มาตั้งแต่ เปิดให้มีแอปฯ ในวันแรกแล้ว

เอ็กซ์ตันบอกอีกว่าถึงแม้จะเผชิ ญกับการถูกเล่นงานทางโซเชียลมี เดียแต่ HER ก็จะไม่ยอมลดละการสนับสนุนคนข้ ามเพศ และอาจจะยิ่งย้ำจุดยืนสนับสนุ นคนข้ามเพศของตัวเองยิ่งกว่าเดิ ม

มีการตั้งข้อสังเกตว่านับตั้ งแต่ อีลอน มัสก์ เข้ามาเป็นเจ้าของทวิตเตอร์ โซเชียลมีเดียอย่างทวิตเตอร์ก็ มีเฮทสปีชมากขึ้น และในช่วงต้นเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ทวิตเตอร์ก็แอบละทิ้งนโยบายคุ้ มครองคนข้ามเพศในพื้นที่โซเชี ยลมีเดียของตัวเองอย่างเงียบๆ ทางกลุ่มองค์ กรความหลากหลายทางเพศ GLAAD ระบุว่าเป็นตัวอย่างล่าสุดที่ แสดงให้เห็นว่าทวิตเตอร์ "ไม่ปลอดภัยต่อทั้งผู้ใข้ งานและต่อผู้ใช้พื้นที่โฆษณา"

ทั้งนี้จากงานวิจัยของศูนย์เพื่ อการโต้ตอบความเกลียดชังทางดิจิ ทัลระบุว่า นับตั้งแต่ที่มัสก์เข้ามาเป็ นเจ้าของทวิตเตอร์ก็มีการปล่ อยให้มีข้อความใส่ร้ายป้ายสีผู้ มีความหลากหลายทางเพศเพิ่มสูงขึ้ นถึงร้อยละ 119

การถูกกีดกันจากพื้นที่ทางสั งคมถือเป็นปัญหาสิทธิมนุษยชนเช่ นกัน

ถึงแม้ว่าจุดยืนที่แตกต่างกั นมากต่อคนข้ามเพศระหว่าง HER ภายใต้ เอ็กซ์ตัน และทวิตเตอร์ภายใต้มัสก์ ดูเผินๆ เหมือนจะเป็นแค่ภาพสะท้อนส่ วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจสองกลุ่ มที่มีอุดมการณ์เพศสภาพแตกต่ างกัน

แต่ทว่าเรื่องนี้ก็เกี่ยวพันกั บประเด็นสิทธิมนุษยชนโดยตรงอย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะไม่ว่าจะเป็นเว็บหาคู่ หรือเว็บโซเชียลมีเดียก็ล้วนแล้ วแต่เป็นพื้นที่ทางสังคมอย่ างหนึ่ง การที่กลุ่มอัตลักษณ์ที่ถู กทำให้เป็นชายขอบอย่างคนข้ ามเพศถูกกีดกันเลือกปฏิบัติ (discrimination) จากพื้นที่ทางสังคม ก็นับเป็นการละเมิดหลั กการความเสมอภาคตามหลักสิทธิมนุ ษยชนได้ ดังที่ มิเชล บาเชเลต์ เคยแถลงไว้ในวันสิทธิมนุษยชน (10 ธ.ค.) ของปี 2564 ว่า "ความเสมอภาคเป็นหัวใจของสิทธิ มนุษยชน" และนั่นหมายถึงการที่ "พวกเราทุกคนต้องได้รับการปฏิบั ติอย่างเสมอภาคกันโดยไม่มีการกี ดกันเลือกปฏิบัติ"

ไม่เพียงเท่านั้นมูลนิธิองค์ การสหประชาชาติ (UN Foundation) ยังเคยระบุว่า "สิทธิของคนข้ามเพศคือสิทธิมนุ ษยชน" อันเป็นไปตามหลักการมาตรา 1 ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุ ษยชน ที่ระบุว่า "มนุษย์ทั้งปวงเกิดมามีอิ สระและเสมอภาคกันในศักดิ์ศรี และสิทธิ"

และในมุมมองของผู้เขียนแล้ว การกีดกันในพื้นที่ที่ดูเล็กน้ อยอย่างเว็บหาคู่ ห้องน้ำ การแข่งกีฬา ฯลฯ มันก็ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตทางร่ างกาย จิตใจ และการเข้าถึงทรัพยากรทางสั งคมของคนชายขอบได้ (ในที่นี้คือคนข้ามเพศ) และเป็นเรื่องที่น่าจับตามองว่ าการกีดกันที่ "ดูเป็นเรื่องเล็กน้อย" (ซึ่งจริงๆ ไม่เล็กน้อย) นี้มันอาจจะสะท้อนอุดมการณ์ ของฝ่ายใจแคบหัวรั้นที่มี โอกาสจะเป็นอันตรายต่อสิทธิมนุ ษยชนในวงกว้างยิ่งกว่านี้ก็เป็ นไปได้

