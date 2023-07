รอง ปธ.สภายุโรปย้ำรัฐไทยต้องเคารพเจตจำนงของประชาชน พิธาต้องตั้งรัฐบาลได้

รองประธานรัฐสภายุโรปแสดงท่าทีต่อสถานการณ์จัดตั้งรัฐบาลของไทยย้ำว่ารัฐไทยต้องเคารพเจตจำนงของประชาชนและผลการเลือกตั้งที่ทำให้พรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้ง พิธาต้องตั้งรัฐบาลได้และประชาธิปไตยจะต้องไม่ถูกขัดขวาง

25 ก.ค.2566 16.45 น. เฮดิ เฮาตาลา รองประธานรัฐสภายุโรป ทวีตลงทวิตเตอร์(ที่ขณะถูกเปลี่ยนชื่อเป็น X) ถึงรัฐไทยให้เคารพเจตจำนงค์ของประชาชนไทยและพรรคก้าวไกลได้ชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

I urge the Thailand authorities to respect the will of the Thai people and the results of May’s parliamentary elections where Move Forward won by a significant margin.

Pita Limjaroenrat must be allowed to form a government. Democracy cannot be sidelined.https://t.co/9Etw8VSRru

