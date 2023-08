สว.กิตติศักดิ์ มองเศรษฐาไม่ผ่านจริยธรรม ยอมรับประวิตร คุมเสียง สว.แต่ไม่มีใบสั่ง

สว.กิตติศักดิ์ มอง เศรษฐา ยังไม่ผ่านด้านจริยธรรม ยอมรับ ประวิตร คุมเสียง สว. แต่ยืนยันว่าไม่มีใบสั่ง เผยส่วนตัวถ้าต้องเลือก ขอเลือกอนุทิน

17 ส.ค. 2566 วานนี้ (16 ส.ค.) กิตติศักดิ์ รัตนะวราหะ สว. แต่งตั้ง ให้สัมภาษณ์กับรายการ The Standard NOW ทางยูทูบ The Standard ถึงท่าทีของ สว.ในการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่ 3 ที่จะมีขึ้นวันที่ 22 ส.ค. ที่จะถึงนี้ ดำเนินรายการโดย อ๊อฟ-ชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์

การโหวตนายกฯ ในรอบที่จะถึงนี้จะเป็นชื่อ เศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกฯ จากพรรคเพื่อไทย จึงอยากรู้ว่า สว. มีท่าทีอย่างไร เสียงแตกหรือไม่

เนื่องจากก่อนหน้านี้ อย่างกรณี พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สว.ค่อนข้างมีท่าทีไปในทางเดียวกัน คือ “ไม่โหวตให้” เนื่องจากเป็นแคนดิเดตนายกฯ จากพรรคก้าวไกล ซึ่งมีนโยบายแก้ไขกฎหมายอาญา มาตรา 112 และเรื่องคุณสมบัติของพิธา กรณีมีหุ้นสื่อไอทีวี

สว.กิตติศักดิ์ ตอบว่า สว.ไม่ได้คิดเหมือนกันทุกคน และก็ไม่มีการรับใบสั่งจากที่ไหนมา

ในมุมมองของตนและเพื่อน สว. บางส่วนที่ได้คุยกัน มองว่าการที่พรรคเพื่อไทยรับไม้ต่อมาจากก้าวไกล จากนั้น เศรษฐา รีบประกาศว่าจะแก้รัฐธรรมนูญ ตนมองว่ามีเรื่องอื่นสำคัญกว่าหรือไม่ คนไทยในหลายพื้นที่ยังไม่มีถนน ไม่มีน้ำไฟใช้ เรื่องปากท้องของประชาชนควรจะมาก่อนหรือไม่ แต่ทำไมเศรษฐาจึงรีบเร่งประกาศแก้ รธน. เป็นเรื่องแรก จึงสงสัยว่าจะรีบแก้เพื่อใคร เอาใครกลับบ้านหรือเปล่า และอีกเรื่องหนึ่งที่ สว. หลายท่านไม่สบายใจก็คือ การเล่นการเมืองเพื่อหาประโยชน์ช่วยครอบครัว

“ถ้าเราเล่นการเมือง ต้องเล่นเพื่อชาติบ้านเมือง ประชาชน ดังนั้นที่จะเร่งรีบแก้รัฐธรรมนูญ หลายคนมองไปถึงว่าพรรคเพื่อไทยมีผลประโยชน์ทับซ้อน” สว.กิตติศักดิ์ กล่าว

ถ้าหากแคนดิเดตฯ ไม่ใช่เศรษฐา แต่เป็นแพทองธาร ชินวัตร สว. จะโหวตให้หรือไม่

สว.กิตติศักดิ์ ตอบว่า ถ้าหากเป็นแพทองธาร ก็ประกาศให้ทราบสักหน่อยว่าจะมีพรรคใดมาร่วมรัฐบาลบ้าง มีจำนวนเท่าไหร่ เพื่อให้ สว. สบายใจ

อย่างไรก็ตาม สว.กิตติศักดิ์ บอกด้วยว่า ถ้าจะให้โหวตโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี พรรคร่วมรัฐบาลเดิมไม่โหวตให้แน่นอน เพราะว่าถ้าได้ตำแหน่งไปแล้วอำนาจก็จะอยู่ที่พรรคเพื่อไทย ตนเรียนตามตรงว่าพรรคเพื่อไทยมีพลังในการต่อรองทางการเมืองลดน้อย เพราะว่าพรรคมีจุดอ่อน พรรคร่วมฯ มีพลังต่อรองเพิ่มมากขึ้น จึงมองว่า “แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่น่าจะมาจากพรรคเพื่อไทย”

ถ้าหากรัฐบาลเพื่อไทย มีพรรค 2 ลุงร่วมด้วย สว. จะโหวตให้หรือไม่

สว.กิตติศักดิ์ ตอบว่า มีข้อสงสัยในเรื่องจริยธรรมของเศรษฐา จากเรื่องร้องเรียนต่างๆ อาทิ การเลี่ยงภาษี โดย สว.มองว่า จริยธรรมเป็นเรื่องสำคัญมาก สำหรับคนที่จะมาเป็นนายกฯ

ถ้าแคนดิเดตนายกฯ เป็น อนุทิน กับ ประวิตร สว.กิตติศักดิ์ มองว่ามีจริยธรรมมากน้อยอย่างไร เนื่องจาก อนุทิน ถูกวิพากวิจารณ์เรื่องการบริหารจัดการวิกฤตโควิด-19 ส่วน พล.อ.ประวิตร ก็มีข้อวิจารณ์ปมนาฬิกายืมเพื่อน

สว.กิตติศักดิ์ ตอบว่า ทุกคนต้องถูกตรวจสอบด้วยมาตรฐานเดียวกันอย่างแน่นอน แต่ถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีหลักฐานมากพอที่จะตัดสินได้ก็ต้องให้ผ่านไป

และถ้าต้องเลือก ระหว่าง อนุทินกับประวิตร สว. กิตติศักดิ์ตอบว่า “ในเมื่อต้องเลือกนะ ตัดสินใจเดี๋ยวนี้เลย ขอเลือกคนหนุ่มแล้วกันครับ”

พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ แกนนำพรรคพลังประชารัฐ คุมทิศทางเสียง สว. ใช่หรือไม่

สว.กิตติศักดิ์ ตอบว่า ตรงนั้นต้องยอมรับว่าใช่ แต่มันผ่อนคลายไปในแง่ที่ว่า สมมติว่า พล.อ. ประวิตร ได้ร่วมรัฐบาลตรงนั้นก็อนุโลมได้

“แม้ว่าที่มาของ สว. จะมาจากทั้งลุงตู่และก็ลุงป้อม ผมคิดว่าเมื่อถึงเวลาตัดสินใจก็คงอยู่ที่เหตุผลของ สว. แต่ละท่าน” สว.กิตติศักดิ์ กล่าว