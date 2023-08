ก.พาณิชย์ สหรัฐฯ เผยผู้ผลิตโซลาร์เซลล์จีนใช้อาเซียน-ไทย เป็นฐานเพื่อเลี่ยงภาษี

ก.พาณิชย์ สหรัฐฯ เผยบริษัทผู้ผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์จีนใช้อาเซียนรวมถึงไทยเป็นฐานการผลิต (ประกอบสินค้า) เพื่อเลี่ยงภาษี เตรียมใช้มาตรการภาษีนำเข้าเดือน มิ.ย. 2567

VOA รายงานเมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2566 ว่าสหรัฐฯ ตัดสินใจบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้ากับผู้ผลิตแผงโซลาร์ ที่เข้าไปประกอบสินค้าในอาเซียน รวมถึงไทย เพื่อหวังเลี่ยงภาษีที่สหรัฐฯ บังคับใช้กับสินค้าที่ผลิตจากจีน ตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ

การตัดสินใจดังกล่าว สะท้อนถึงการตรวจสอบของกระทรวงฯ ที่เกิดขึ้นเมื่อเดือน ธ.ค. 2565 แม้จะถูกคัดค้านจากฝั่งผู้ซื้อแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่พึ่งพาสินค้าราคาถูกที่ผลิตจากต่างประเทศในการช่วยให้โครงการของพวกเขามีราคาที่สามารถแข่งขันได้ก็ตาม

แต่มาตรการดังกล่าวของรัฐบาลสหรัฐฯ ถือเป็นผลดีต่อผู้ผลิตแผงโซลาร์รายเล็กในอเมริกา ที่ไม่สามารถแข่งขันกับสินค้าที่ผลิตจากจีนในด้านราคาได้ ขณะที่ได้รับประโยชน์จากการอุดหนุนของภาครัฐ ภายใต้กฎหมายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศในยุคของประธานาธิบดีโจ ไบเดน

เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เปิดเผยการตรวจสอบที่พบว่า บริษัท BYD Co Ltd, บริษัท Trina Solar Co Ltd, บริษัท Longi Green Energy Technology Co Ltd และบริษัท Canadian Solar Inc พยายามหลบเลี่ยงภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่นำมาใช้กับแผงโซลาร์ของจีนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยการประกอบสินค้าในกัมพูชา มาเลเซีย เวียดนาม และไทย ก่อนจะส่งออกมายังตลาดสหรัฐฯ ซึ่งทั้ง 4 ชาติอาเซียน เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนแผงโซลาร์ให้กับสหรัฐฯ ราว 80%

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ยังบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้ากับบริษัท New East Solar ฐานปฏิเสธที่จะให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบโรงงานในกัมพูชาด้วย

ขณะที่บริษัทอื่น ๆ ที่มีการผลิตและประกอบชิ้นส่วนใน 4 ประเทศดังกล่าว จะต้องมีเอกสารยืนยันว่าแผงโซลาร์ไม่ได้บรรจุส่วนประกอบสำคัญที่มาจากจีน เพื่อไม่ให้ถูกบังคับใช้มาตรการด้านภาษีจากสหรัฐฯ

ทางบริษัท Trina Solar ที่เผยว่าได้ลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ในการผลิตแผงโซลาร์ในไทยและเวียดนาม วิจารณ์การตัดสินใจของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ในวันที่ 18 ส.ค. ว่าทางบริษัทจะ “เพิ่มต้นทุนของผลิตภัณฑ์พลังงานแสงอาทิตย์ของสหรัฐฯ ทั้งหมดเพราะมันจะส่งผลกระทบต่อปริมาณสินค้าในช่วงที่ความต้องการกำลังพุ่งสูงขึ้นในขณะนี้”

ที่ผ่านมาสหรัฐฯ ออกมาตรการภาษีเพื่อป้องกันการทุ่มตลาดในกลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์ของจีนมาหลายทศวรรษ หลังจากกระทรวงพาณิชย์ตรวจสอบและพบว่าบริษัทจีนได้รับเงินอุดหนุนอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อให้ราคาสินค้าของบริษัทจีนเหล่านี้ต่ำเกินจริง

อย่างไรก็ตาม มาตรการภาษีนำเข้ารอบใหม่นี้ จะยังไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะถึงเดือน มิ.ย. 2567