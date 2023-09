ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ‘รุกผืนป่า’ เพิ่ม 11.8 ล้านไร่ กรีนพีซเรียกร้อง รัฐบาลเอาจริงอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์

“กรีนพีซ” เผยผลการวิเคราะห์ ภาพถ่ายดาวเทียมปี 2564-2566 อุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสั ตว์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ โขง ‘รุกผืนป่า’ เพิ่มเป็น 11.8 ล้านไร่ แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีจุดความร้อนเพิ่มเป็น 41 เปอร์เซ็นต์ ในปี 2566 กรีนพีซเรียกร้องรัฐบาล “เศรษฐา” เอาจริงกับอุ ตสาหกรรมเนื้อสัตว์ที่ส่งมลพิษทางอากาศข้ ามพรมแดนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

11 ก.ย. 2566 กรีนพีซ ประเทศไทย เปิดเผยผลการวิเคราะห์ ภาพดาวเทียมปี 2564-2566[1] ระบุอุตสาหกรรมข้าวโพดเลี้ยงสั ตว์ยังคงมีบทบาทสำคั ญในการทำลายผืนป่าในอนุภูมิ ภาคลุ่มน้ำโขง ในขณะที่จุดความร้อน (Hot Spot) [2] ในพื้นที่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มี สัดส่วนเพิ่มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลที่ผ่ านมาล้มเหลวในการบรรลุเป้ าหมายลดจุดความร้อนภายใต้แผนปฏิ บัติการเชียงราย (Chiangrai Plan of Action) [3] และมีส่วนสนับสนุนให้อุ ตสาหกรรมเนื้อสัตว์ละเลยภาระรั บผิดต่อวิกฤตมลพิษทางอากาศข้ ามพรมแดนตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ข้อค้นพบหลักจากผลการวิเคราะห์ ภาพดาวเทียมมีดังนี้

-ระหว่างปี 2558-2566 ผืนป่าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ โขงเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกข้ าวโพดเลี้ยงสัตว์ 11.8 ล้านไร่ (ตอนบนของ สปป.ลาว มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สุด 5.7 ล้านไร่ ตามมาด้วยรัฐฉาน(เมียนมา) 3.1 ล้านไร่ และภาคเหนือตอนบนของไทย 2.9 ล้านไร่)

-ระหว่างเดือนธันวาคม 2565 ถึงเดือนพฤษภาคม 2566 พบจุดความร้อนในพื้นที่ปลูกข้ าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอนุภูมิภาคลุ่ มน้ำโขงมีสัดส่วน 41 เปอร์เซ็นต์ หรือเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับจุดความร้อนในพื้ นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในช่ วงเวลาเดียวกันระหว่างปี 2558-2563 ที่มีสัดส่วนเฉลี่ย 31 เปอร์เซ็นต์

-พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใ นอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงขยายตั วเพิ่มขึ้น ในปี 2558 มีพื้นที่รวมกัน 13,015,940 ไร่ และในปี 2566 เพิ่มเป็น 18,095,317 ไร่

กรีนพีซ ประเทศไทย เห็นว่า รัฐบาลไทยที่ผ่านมาล้มเหลวอย่ างสิ้นเชิงในการดำเนินตามแผนปฏิ บัติการเชียงราย (Chiangrai Plan of Action) ตามข้อเสนอของฝ่ายไทย [4] ในการตั้งเป้าหมายลดจุดความร้ อนในปี 2566 ลงร้อยละ 30 และมีแนวโน้มสูงว่ารัฐบาลใหม่ ไม่อาจบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในปี 2567 และ 2568 อันเนื่ องมาจากผลกระทบจากปรากฏการณ์ เอลนิโญแบบเข้มข้นเต็มร้อย

การที่ผืนป่าในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำ โขงเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกข้ าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มมากขึ้ นและในแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสั ตว์มีสัดส่วนของจุดความร้อนเพิ่ มขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าระบบตรวจสอบย้ อนกลับถึงแหล่งเพาะปลูกข้ าวโพดเลี้ยงสัตว์ (corn traceability) [5] ของกลุ่มบริษัทเกษตรอุ ตสาหกรรมนั้นมีความโปร่ งใสตรวจสอบได้และเปิดให้ สาธารณะชนเข้าถึงข้อมูลมากน้ อยเพียงใด

ในวาระที่รัฐบาลใหม่ภายใต้ นายกรัฐมนตรีเศรษฐา ทวีสิน จะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 11 ก.ย. นี้ กรีนพีซประเทศไทยเสนอข้อเรียกร้องดังนี้

-ทบทวนความล้มเหลว ล่าช้าและไร้ประสิทธิภาพของแผนป ฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่ งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่ นละออง” ที่ดำเนินมาตั้งแต่ปี 2562 และปรับแผนดังกล่าวบนพื้ นฐานของเจตจำนงทางการเมืองอั นแน่วแน่ที่จะไปให้พ้ นจากการครอบงำของกลุ่มอภิ มหาเศรษฐีผู้ทรงอิทธิ พลทางเศรษฐกิจและการเมืองไทย (Thai Oligrarch) ทั้งนี้เพื่อสร้างการเปลี่ ยนแปลงเชิงนโยบายที่ปกป้องชีวิ ตและความเจ็บป่วยคนนับล้ านจากมลพิษทางอากาศและเพื่อรั บรองว่าการใช้ชีวิตอยู่ในสิ่ งแวดล้อมที่มีอากาศสะอาดคือสิ ทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุ ษย์

-มีมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.) และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งมีหน้าที่ครอบคลุมถึงพั นธกรณีนอกอาณาเขต (Extraterritorial Obligations) ออกกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการจัดทำรายงานการเปิดเผยข้ อมูลอย่างรอบด้าน เพิ่มในแบบรายงาน 56-1 One Report หรือแบบอื่นๆ [6] ในฐานะเอกสารสำคัญสำหรั บการตรวจสอบข้อมูลตลอดห่วงโซ่อุ ปทานอันเกี่ยวเนื่องกับแหล่ งกำเนิดฝุ่น PM2.5 ซึ่งส่งผลกระทบข้ามพรมแดน รวมถึงระบบตรวจสอบย้อนกลับถึ งแหล่งเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสั ตว์(corn traceability) ของกลุ่มบริษัทเกษตรอุตสาหกรรม

อ้างอิง

[1] การศึกษาประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ทางด้านรีโมทเซนซิงด้วยข้อมู ลจากภาพถ่ายดาวเทียม Terra/AQUA ระบบ MODIS ข้อมูล vegetation indices(MOD13Q1) ความละเอียดเชิงพื้นที่ 250 เมตร ดาวโหลดรายงาน “ผลวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพื้ นที่ป่าไม้ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และจุดความร้อนในอนุภูมิภาคลุ่ มน้ำโขง ปี 2564-2566 : ความท้าทายของระบบตรวจสอบย้ อนกลับของอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์ ได้ที่นี่

[2] สัดส่วนของจุดความร้อน(Hotspot) แยกตามสิ่งปกคลุมดิน(Land Cover) และการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบต่ างๆ จากดาวเทียม Suomi-NPP ระบบ VIIR ที่มีความละเอียดเชิงพื้นที่ 375 เมตร

[3] https://asean.org/wp-content/ uploads/2022/12/Media-Release_ 11th-MSC-Mekong- Adopted30Nov22.pdf

[4] ในการประชุมคณะกรรมการระดับรั ฐมนตรีสิ่งแวดล้อม 5 ประเทศ เรื่อง มลพิษจากหมอกควันข้ามแดนในอนุภู มิภาคแม่โขง ครั้งที่ 11 (11th Meeting of the Sub-Regional Ministerial Steering Committee on Transboundary Haze Pollution in the Mekong Sub-Region หรือ 11th MSC Mekong) ที่ประชุมได้ยอมรับข้ อเสนอของประเทศไทยในการตั้งเป้ าหมายลดจุดความร้อนภายใต้แผนปฏิ บัติการเชียงราย (Chiangrai Plan of Action) ในปี 2566 2567 และ 2568 ลงร้อยละ 30 35 และ 40 ตามลำดับ โดยใช้จำนวนจุดความร้อนปี 2563 เป็นฐาน https://www.thansettakij.com/ sustainable/549028 จากฐานข้อมูลของ ASEAN Specialised Meteorological Centre(ASMC) มีจุดความร้อนในไทย สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชาและเวียดนามรวมกัน 161,728 จุดในปี 2563 และเพิ่มขึ้นเป็น 162,218 จุดในปี 2566

[5] https://www.sdthailand.com/ 2023/03/cp-and-cpf-expand- corn-traceability-system/

[6] แบบ 56-1 One Report หรือ One Report กําหนดหัวข้อที่บริษัทจะต้องเปิ ดเผยข้อมูลการดําเนินงานด้านต่ างๆ เช่น “การบริหารจัดการความเสี่ยง” “การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่ อความยั่งยืน” “การจัดการด้านความยั่งยืน ในมิติสิ่งแวดล้อม” “ผลการดําเนินงานด้านสังคม” เป็นต้น