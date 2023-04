สิทธิใน 'อากาศสะอาด' กรีนพีซ เรียกร้อง รัฐบาลประกาศ 'พื้นที่ภัยพิบัติ' PM2.5 ทันที

กรีนพีซ ประเทศไทย แถลงการณ์เรียกร้องให้ รัฐบาลประกาศให้ พื้นที่ประสบฝุ่นพิษ PM2.5 เป็นเขตภัยพิบัติทันที เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน และการเข้าถึงสิทธิในอากาศสะอาด

1 เม.ย. 2566 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. ที่ผ่านมา กรีนพีซ ประเทศไทย ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ รัฐบาลประกาศให้ พื้นที่ประสบฝุ่นพิษ PM2.5 เป็นเขตภัยพิบัติทันที เพื่อปกป้องสุขภาพของประชาชน สืบเนื่องจากตลอดทั้งเดือนมี นาคม 2566 จนถึงปัจจุบัน ศูนย์อุตุนิยมวิทยาเฉพาะทางแห่ งอาเซียน (ASEAN Specialised Metroolorical Centre-ASMC) ซึ่งทำหน้าที่เฝ้าระวังมลพิ ษทางอากาศข้ามพรมแดนในภูมิ ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [1] ได้ยกระดับการเตือนภัยสถานการณ์ ฝุ่นพิษที่มีความเข้มข้นสูงซึ่ งปกคลุมเหนืออนุภูมิภาคลุ่มแม่ น้ำโขงให้เป็นระดับ 3 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด (Activation for Alert Level 3 for the Mekong Sub-region) [2]

ฝุ่นพิษข้ามพรมแดนอนุภูมิภาคลุ่ มแม่น้ำโขงนี้ส่งผลให้ประชาชนใน เขตภาคเหนือตอนบนของไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน ต้องประสบกับผลกระทบทางสุขภาพ รวมถึงอาการหายใจติดขัด แสบตา เจ็บคอ บ้างมีอาการเลือดกำเดาไหล และไอเป็นเลือด จากการรับสัมผัสฝุ่นพิษในระดั บที่เป็นอันตราย(hazardous) โดยมีดัชนีคุณภาพอากาศมากกว่า 100 ขึ้นไปต่อเนื่องกันนับสัปดาห์ นี่คือวิกฤตด้านสาธารณสุขที่ส่ งผลอย่างร้ายแรงต่อสังคมในวงกว้ างและต้องมีมาตรการรับมืออย่ างมีประสิทธิภาพเพื่อปกป้องสุ ขภาพอนามัยของประชาชนโดยเร่งด่ วน

กรีนพีซ ประเทศไทย ซึ่งทำงานรณรงค์เพื่อสิทธิ ในอากาศสะอาด #RightToCleanAir มีข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรี และรัฐบาลรักษาการณ์ ดังต่อไปนี้

● เพื่อให้สอดคล้องกับการเตือนภั ยของศูนย์อุตุนิยมวิ ทยาเฉพาะทางแห่งอาเซียน พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีรักษาการณ์ สามารถใช้กลไกทางกฎหมายที่มีอยู่ ในการประกาศเขตภัยพิบัติในพื้ นที่ที่มีผลกระทบจากฝุ่นพิ ษในระดับที่เข้มข้นต่อเนื่องกั นอย่างน้อย 5 วันขึ้นไป โดยใช้เกณฑ์ฝุ่นพิษ PM2.5 ที่มากกว่า 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบากศ์เมตร ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยราย 24 ชั่วโมงภายใต้มาตรฐานคุ ณภาพอากาศ PM2.5 ในบรรยากาศทั่วไปที่จะมีการบั งคับใช้ภายในเดือนมิถุนายน 2566 ตามที่ประกาศไว้ในราชกิจจานุ เบกษา [3]

● ใช้กลไกทางกฎหมายและเศรษฐศาสตร์ ให้ภาคอุ ตสาหกรรมเกษตรโดยเฉพาะผู้เล่ นรายใหญ่มีความโปร่งใสและภาระรั บผิด (accountability) ตลอดห่วงโซ่อุปทานของการทำลายป่ าเพื่อปลูกพืชเศรษฐกิจ( commodity-driven deforestation) โดยมีระบบตรวจสอบย้อนกลับการรั บซื้อสินค้าเกษตรที่เกี่ยวข้ องกับการเผาทั้งในประเทศและต่ างประเทศรวมถึงข้าวโพดเลี้ยงสั ตว์ บริษัทอุตสาหกรรมเกษตรจะต้องรั บภาระความเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ ายทั้งหมดในการบำบัด เยียวยา และฟื้นฟูคุณภาพอากาศ สุขอนามัยและความเสียทางเศรษฐกิ จ หากสินค้าเกษตรที่จะนำเข้าหรื อส่งออกเกี่ยวข้องกับการเผา และการทำลายสิ่งแวดล้อมในห่ วงโซ่อุปทาน [4] แทนที่จะผลักภาระทั้งหมดไปยั งเกษตรกรที่อยู่ทั้ งในระบบและนอกระบบเกษตรพันธะสั ญญา

● ยุติโครงการเหมืองถ่านหิ นและโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิ นในประเทศทุกโครงการ และยุติการสนับสนุนการลงทุนหรื อความเกี่ยวข้องใดๆ ของโครงการเหมืองถ่านหิ นและโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิ นในประเทศเพื่อนบ้าน เหมืองถ่านหินและโรงไฟฟ้าถ่านหิ นเป็นแหล่งกำเนิดหลักของฝุ่นพิษ PM2.5 และปรอทซึ่งเป็นหนึ่งในมลพิ ษทางอากาศข้ามพรมแดนที่สำคัญ [5]

