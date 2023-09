ศาลรัฐธรรมนูญตีตกคำร้อง ‘ณฐพร’ การกระทำของ ‘ก้าวไกล-ประชาชาติ-เป็นธรรม’ ไม่เป็นการล้มล้างการปกครอง

ศาลรัฐธรรมนูญตีตกคำร้องของ ‘ณฐพร’ ที่ขอให้วินิจฉัยว่า 3 พรรค ก้าวไกล ประชาชาติ และเป็นธรรมมีการกระทำที่เป็นการล้มล้างการปกครองหรือไม่ ศาลยกเหตุถ้าการแก้เสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญหมวด 1 หรือ 2 หากกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายก็ไม่ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 49 และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าทั้งสามพรรคมีการกระทำที่เป็นการล้มล้างการปกครอง

13 ก.ย.2566 แฟนเพจของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญเผยแพร่คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่ณฐพร โตประยูรเป็นผู้ร้องให้ศาลวินิจฉัยว่าการกระทำของ 3 พรรคการเมืองได้แก่ พรรคก้าวไกล พรรคประชาชาติและพรรคเป็นธรรมที่มีความพยายามแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะหมวด 1 และ 2 และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคลที่มีอุดมการณ์หรือแนวคิดในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐโดยสนับสนุนให้ดินแดนอันเป็นเขตอธิปไตยของราชอาณาจักรมีสิทธิปกครองตัวเองหรือแยกตัวเป็นเอกราชในลักษณะของการแบ่งแยกดินแดนเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่

ศาลรัฐธรรมนูญมีผลคำวินิจฉัยต่อคำรอ้องของณฐพรนี้ว่า การดำเนินการของทั้ง 3 พรรคการเมืองเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามที่ระบุในคำร้องนั้น หากเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพที่ไม่ต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 อีกทั้งข้อกล่าวอ้างเรื่องการแบ่งแยกดินแดนก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอื่นใดที่แสดงให้เห็นว่าทั้ง 3 พรรคมีพฤติการณ์หรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการล้มล้างการปกครองตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรคหนึ่ง ศาลจึงไม่รับคำร้องไว้วินิจฉัย

คดีที่ณฐพรมายืนคำร้องนี้เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของ "ขบวนการนักศึกษาแห่งชาติ" (Pelajar Bangsa) เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2566 ตามที่ปรากฏเป็นข่าวกรณีการจัดทำประชามติที่เกี่ยวข้องกับเอกราชปาตานี ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งนอกจากกิจกรรมดังกล่าวยังมีการเวทีปาฐกถาพิเศษ “สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเอง (Right to Self Determination : RSD) กับสันติภาพปาตานี” โดย มารค ตามไท รองศาสตราจารย์และอาจารย์สาขาการสร้างสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ด้วย