มีการใช้ 'ชาโดว์แบน' ลดการมองเห็น เนื้อหาเกี่ยวกับ 'ปาเลสไตน์ ช่วงสงครามฮามาส จริงหรือ

"ชาโดว์แบน" หรือการที่โซเชียลมีเดียทำการจำกัดการมองเห็นของเนื้ อหาบางอย่าง เมื่อไม่นานนี้มีคนตั้งข้อสั งเกตว่า เนื้อหาที่พูดถึงความขัดแย้ งในปาเลสไตน์ถู กลดการนำเสนอในหน้าฟีด ทำให้เกิดวิธีการใช้ คำที่พยายามหลบเลี่ ยงระบบกรอง AI แต่ทางโซเชียลยืนยันว่า จำนวนการเข้าถึงลดลง เพราะ "ข้อผิดพลาด" และเกิดขึ้นทั่วไปไม่ใช่แค่ เฉพาะเนื้อหาปาเลสไตน์

10 พ.ย. 2566 เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีการตั้งข้อสั งเกตจากชาวปาเลสไตน์ว่า เป็นไปได้ที่จะมีการแอบปิ ดการมองเห็น หรือเปิดให้แค่เฉพาะบางคนเห็ นแบบที่เรียกว่า "ชาโดว์แบน" (Shadowbanning) เนื้อหาในหน้าโซเชียลมีเดียต่ างๆ ที่พูดถึงสงครามอิสราเอล-ฮามาส จนทำให้ผู้คนพยายามหลบเลี่ ยงการถูกปิดกั้นการมองเห็นด้ วยการแปลงคำเพื่อหลีกเลี่ ยงการกรองของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)

วิธีการที่ว่านี้เรียกว่า "อัลกอสปีค" (Algospeak) เป็นการแปลงคำพูดเดิมให้เป็ นคำใหม่เพื่อหลบเลี่ ยงการกรองคำต้องห้ามของ AI เช่นเปลี่ยนคำว่า "dead" ที่แปลว่า "ตาย" ให้เป็นคำว่า "unalive" (ไม่มีชีวิต) หรือคำว่า "sex" ที่หมายถึง "การมีเพศสัมพันธ์" ก็เขียนใหม่เป็น "seggs" ที่คำอ่านดูใกล้ของเดิม หรือเวลาเขียนถึงหนังโป๊คือ "porn" ก็เปลี่ยนเป็นคำที่เสียงใกล้กั นคือ "corn" ที่จริงๆ แล้วแปลว่า "ข้าวโพด" (หรือบางครั้งก็ถึงขั้นใช้อี โมจิรูปข้าวโพดแทนในแบบที่รู้กั น)

ในกรณีประเด็นอิสราเอลกั บปาเลสไตน์ ผู้พยายามหลบเลี่ยงการถูกปิดกั้ นการมองเห็นก็มีการใช้ อัลกอสปีค ด้วยเช่นกัน อย่างเช่นการเปลี่ยนคำว่า "Palestinians" (ชาวปาเลสไตน์) ให้เป็นคำว่า “P*les+in1ans.”

การที่ผู้คนจำเป็นต้องใช้วิธีนี้ สะท้อนให้เห็นความกังวลของผู้ คนจำนวนมากที่เผยแพร่เนื้ อหาประเด็นปาเลสไตน์ในช่วงที่มี สงครามระหว่างกลุ่มติดอาวุ ธฮามาสกับอิสราเอล พวกเขากังวลว่าโพสต์เนื้ อหาพวกเขาถูกลดการเข้าถึงหรือถู กปิดกั้นการมองเห็นอย่างไม่เห็ นธรรม บ้างก็มองว่าพวกเขาถูกปิดกั้ นให้เห็นแค่เฉพาะกลุ่มในแบบที่ เรียกว่าชาโดว์แบนเมื่อมีการใช้ แฮชแท็กบางอย่าง

ทำให้มีวิธีการหลบเลี่ ยงชาโดว์แบนกันไปต่างๆ นานา ในพื้นที่อย่าง Tiktok, instagram และ Facebook เช่นการใช้แฮชแท็กที่ไม่เกี่ ยวข้องกับเนื้อหา ใช้รูปจากการแคปหน้ าจอแทนการโพสต์ซ้ำ หรือหลีกเลี่ยงการใช้แฮชแท็ กภาษาอาหรับ ซึ่งไม่แน่ชัดว่าวิธีการเหล่านี้ ใช้ได้หรือไม่ เพราะไม่มีความแน่ชัดว่ามี การชาโดว์แบนเกิดขึ้นจริงหรื อไม่ แล้วถ้าเกิดขึ้นจริงมีการชาโดว์ แบนโโยพิจารณาจากอะไรบ้าง

“ชาโดว์แบน” ปิดกั้นการมองเห็นได้อย่างไร

นิยามที่ง่ายที่สุดของ "ชาโดว์แบน" หมายถึง การที่โซเชียลนั้นๆ ทำการจำกัดการมองเห็นของเนื้ อหาให้มีแค่บางคนเท่านั้นที่เห็ น ในยุคแรกๆ การชาโดว์แบนนั้นเรียกได้ว่าเป็ น "การกักกันการแพร่กระจายในเชิ งดิจิทัล" คือคนที่ถูกแบนยังคงเข้าสู่ การใช้งานและโพสต์ได้แต่เนื้ อหาจะถูกจำกัดให้คนเห็นน้ อยและคนอื่นๆ นอกเหนือจากชุมชนของพวกเขาจะไม่ สามารถมองเห็นโพสต์ของพวกเขาได้ โดยที่ผู้โพสต์เองก็ไม่รู้ตัวด้ วยซ้ำว่าพวกเขาถูกกักกันแบบนี้

แต่ในเวลาต่อมาพั ฒนาการของการใช้โซเชียลมีเดีย ทำให้ผู้คนเริ่มรู้วิธี การโปรโมทตัวเองและเข้าใจเล่นกั บอัลกอริทึมหรือระบบเรียงลำดั บข้อมูล ส่งผลให้การดูแลเนื้อหามีความซั บซ้อนขึ้น แล้วก็ทำให้นิยามของการชาโดว์ แบนขยายวงกว้างมากขึ้นตามไปด้วย จนบางทีชาโดว์แบนนั้ นหมายรวมไปถึง วิธีการปิดลับของโซเชียลที่ แอบซ่อนผู้ใช้งานจากผลการค้ นหาหรือจากอัลกอริทึม และในพื้นที่อื่นๆ ที่บัญชีผู้ใช้ งานสามารถปรากฏให้เห็นได้

เรื่องนี้ฝ่ายขวาอนุรักษ์นิ ยมของสหรัฐฯ ก็เคยอ้างไว้เหมือนกันว่ าพวกเขาถูกชาโดว์แบนจากโซเชี ยลมีเดีย กล่าวหาว่าโซเชียลอย่างเฟสบุ คและทวิตเตอร์เซนเซอร์แนวคิดฝ่ ายขวา จนทำให้เกิดการฟ้องร้ องและการอภิปรายในสภาเรื่องนี้ แต่ก็มีหลักฐานน้อยมากที่บ่ งบอกว่ามีการชาโดว์แบนฝ่ายอนุรั กษ์นิยมสหรัฐฯ จริง แต่ศาลสูงสุดของสหรัฐฯ ก็ตัดสินเข้าข้างการฟ้องร้ องในเท็กซัสและฟลอริดา ให้มีการออกข้อกำหนดเพิ่มเติ มในเรื่องการควบคุมดูแลเนื้ อหาของบริษัทโซเชียลมีเดีย

“ชาโดว์แบน” เกิดขึ้นกับการเผยแพร่เรื่อง อิสราเอล-ฮามาส จริงหรือ

สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรารับรู้ได้ ยากว่ามีการชาโดว์แบนเกิดขึ้ นหรือไม่ เพราะมันเป็นเครื่องมือการควบคุ มดูแลเนื้อหาที่ไม่มีความกระจ่ างชัดแบบวิธีการอื่นๆ เช่น การแบนบัญชีผู้ใช้งานโดยตรงที่ ผู้ใช้งานเองและคนอื่นๆ สามารถเห็นได้ หรือวิธีการที่ใช้ต่อต้ านการแพร่กระจายข้อมูลที่ผิดอย่ างเช่นการติดป้ายคำเตือนเนื้ อหาเหล่านั้นให้สาธารณะเห็น

ในช่วงที่ผ่านมามีผู้ใช้โซเชี ยลมีเดียสงสัยว่า พวกเขาถู กชาโดว์แบนเนื้อหาปาเลสไตน์ เช่นในอินสตาแกรมมีการลดระดั บปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ งานหลายคนหลังจากที่พวกเขาเปลี่ ยนสถานที่เป็นกาซ่าเพื่ อแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกั บชาวปาเลสไตน์ที่ถูกโจมตี โดยกองทัพอิสราเอล หรือบ้างก็ถูกลดการปฏิสัมพันธ์ หลังจากที่ช่วยระดมทุนเพื่ อชาวปาเลสไตน์หรือโพสต์สนับสนุ นชาวปาเลสไตน์

มีองค์กรด้านสิทธิดิจิทั ลหลายองค์กรรวมถึง มูลนิธิอิเล็กโทรนิกฟรอนเทียร์ และศูนย์อาหรับเพื่อความก้าวหน้ าทางโซเชียลมีเดีย-7amleh ที่ทำการสืบสวนในเรื่องชาโดว์ แบนเช่นนี้ ซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงจะนับเป็ นการละเมิดสิทธิทางดิจิทั ลของชาวปาเลสไตน์ในช่วงที่เกิ ดสงคราม โดยที่นักกิจกรรมชาวปาเลสไตน์ บางคน สังเกตเห็นการเปลี่ ยนแปลงของการหมุนเวียนเนื้ อหาของพวกเขาในช่วงไม่กี่สั ปดาห์ที่ผ่านมา

นาดิม นาชีฟ ผู้ร่วมก่อตั้งและผู้ อำนวยการของ 7amleh กล่าวว่า "การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้แก่ การแบนการใช้ชื่ออาหรับในช่วงที่ มีการยกระดับการสู้รบ (เช่น กรณี อิสราเอล-ฮามาส) ในขณะที่ยังอนุญาตให้ใช้ภาษาฮิ บรูได้ มีการจำกัดการแสดงความคิดเห็ นจากบัญชีผู้ใช้ที่ไม่ใช่เพื่อน และที่สำคัญที่สุดคื อการลดการมองเห็นโพสต์, รีล (วิดีโอใน ig) และสตอรี"

ทางบริษัท "เมตา" ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของเฟสบุ คและอินสตาแกรม ออกแถลงการณ์ในเรื่องนี้ระบุว่ าสาเหตุที่ชาวปาเลสไตน์รู้สึกว่ าโพสต์ของพวกเขาถูกปิดกั้ นการมองเห็นนั้น เนื่องมาจาก "บั๊ก" (ข้อผิดพลาดของโปรแกรม) ที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่ใช่แค่ เฉพาะปาเลสไตน์เท่านั้น และมาจากสาเหตุที่ว่าแฮชแท็กอิ นสตาแกรมบางอย่างไม่สามารถค้ นหาได้อีกต่อไปเพราะเนื้อหาส่ วนหนึ่งที่ใช้แฮชแท็กนี้ละเมิ ดกฎของบริษัทเมตา แต่ทางเมตาก็ไม่ได้ระบุชัดเจนว่ าเป็นแฮชแท็กใด

โมนา ชตายา นักกิจกรรมด้านสิทธิดิจิทั ลชาวปาเลสไตน์กล่าวว่าการชาโดว์ แบนนั้นคือ "การลงโทษหมู่ต่อผู้คนที่ เผยแพร่ความคิดทางการเมืองหรื อบันทึกเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ มนุษยชน" ซึ่งชตายามองว่ามันจะส่ งผลทางลบต่อการตรวจสอบข้อเท็ จจริงและการเผยแพร่ข้อมูลข่ าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกั บสถานการณ์ในกาซ่า

หรือจะมาจาก "อคติในการควบคุมดูแลเนื้อหา" มากกว่า "ชาโดว์แบน"

มีความเป็นไปได้ที่กรณีการถู กลดการมองเห็นเนื้อหาเหล่านี้ จะมาจาก "อคติในการควบคุมดูแลเนื้อหา" มากกว่าจะเป็น ชาโดว์แบน ซึ่งปัญหานี้เคยเกิดขึ้นมาแล้ วกับเนื้อหาสนับสนุนปาเลสไตน์

ยอร์กกล่าวว่า อคติในการควบคุมดูแลเนื้อหามี อยู่หลายรูปแบบและบางครั้งก็ไม่ ได้มาจากความจงใจ เช่น บางโซเชียลอาจจะมีปัญหาทรั พยากรไม่มากพอในการดูแลเนื้อหา หรือมีความผิดพลาดในการจั ดการเรื่องภาษา ซึ่งยอร์กบอกว่าเรื่องนี้เป็นปั ญหากับบริษัทโซเชียลสัญชาติ อเมริกันมานานแล้วในเวลาที่ พวกเขาต้องควบคุมดูแลเนื้ อหาภาษาอาหรับ ถึงแม้ว่าบริษัทเหล่านี้อาจจะมี ผู้ดูแลเนื้อหาที่ใช้ภาษาอาหรั บอยู่ก็จริง แต่พวกเขาก็มีปัญหาเวลาเจอกั บภาษาอาหรับหลายสำเนียงต่างถิ่ นกัน

นอกจากเรื่องภาษาแล้ว อคติในการควบคุมดูแลเนื้ อหาอาจจะมาจากการจั ดประเภทของคำบางคำโดยอัลกอริทึ มก็เป็นไปได้ เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนในช่ วงที่มีการยกระดับความขัดแย้ งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในปี 2564 มนตอนนั้นกลุ่มด้านสิทธิดิจิทั ลได้ทำการบันทึกเรื่องราวที่ โซเชียลมีเดียลบเนื้ อหาออกหลายร้อยชุดอย่างไม่เป็ นธรรมซึ่งเป็นเนื้อหาแสดงความรู้ สึกสนับสนุนปาเลสไตน์ ต่อมาเมตาก็ยอมรับเรื่องนี้ในที่ สุดว่าระบบของพวกเขาบล็อกการสื่ อถึงมัสยิด อัล-อักซอ ที่ถูกแปะป้ายอย่างเข้าใตผิ ดโดยระบบของเมตาว่าเป็นสถานที่ เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้าย

จากกรณีดังกล่าวนี้ เมตา ก็ทำการจ้างกลุ่มภายนอกให้ ตรวจสอบและเขียนรายงานเกี่ยวกั บเรื่องการตัดสินใจของเมตาในช่ วงที่มีความขัดแย้งในปี 2564 ซึ่งมีการพูดถึงจุดอ่ อนของเมตาในเรื่องการดูแลเนื้ อหาในบริบทของภาษาอาหรับ และระบุว่าการตัดสินใจของเมตานั้ น "ดูเหมือนจะส่งผลกระทบในทางลบต่ อสิทธิมนุษยชน" ในแง่ที่มันกระทบต่อสิทธิต่างๆ ของของผู้ใช้งานชาวปาเลสไตน์ ไม่ว่าจะเป็น "เสรีภาพในการแสดงออก, เสรีภาพในการชุมนุม, การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการไม่ถูกกีดกันเลือกปฏิบัติ "

เมตาให้สัญญาว่าจะทำการพิ จารณานโยบายที่เกี่ยวข้องและพั ฒนาวิธีการควบคุมดูแลเนื้ อหาภาษาอาหรับ รวมถึงจ้างวานผู้ดูแล ที่มีความเชี่ยวชาญด้ านภาษาอาหรับในสำเนียงต่างๆ ด้วย

บริษัทเมตาระบุว่าการควบคุมดู แลเนื้อหาเกี่ยวกับสงครามอิ สราเอล-ฮามาสในตอนนี้มีผู้ดู แลคือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้ านภาษาฮิบรูและอาหรับ อีกทั้งยังระบุอีกว่ามีการนำเนื้ อหาบางส่วนออกซึ่งกระทำโดยไม่มี การสั่งปิดบัญชีผู้ใช้งานนั้นๆ เพื่อไม่หลีกเลี่ยงไม่ให้เกิ ดการพลาดไปแบนบัญชีผู้ใช้ งานโดยอัตโนมัติเพราะความผิ ดพลาดเรื่องการลบเนื้อหา

มีการใช้ "ชาโดว์แบน" กับเรื่องอื่นๆ ไหม

นอกจากกรณีปาเลสไตน์แล้ว โซเชียลมีเดียยังเคยทำการชาโดว์ แบนเนื้อหาอื่นๆ ด้วย เช่น กรณีที่กลุ่มคนทำงานบริ การทางเพศระบุถึงการที่พวกเขาถู กชาโดว์แบนในพื้นที่โซเชียลมี เดียใหญ่ๆ หลังจากที่มีกฎหมายใหม่ ออกมาในปี 2561 ที่อ้างว่าเพื่อยับยั้งการค้ ามนุษย์ แต่กฎหมายที่ว่านี้ก็ส่ งผลกระทบทางลบต่อคนทำงานบริ การทางเพศแบบสมัครใจไปด้วย

หรือมีกรณีในปี 2560 ที่ผู้สร้างผลงานชาว LGBTQ+ พบว่ายูทูบทำการชาโดว์แบนวิดี โอที่เนื้อหาไม่มีพิษมีภัยแต่มี ผู้สร้างผลงานเป็นชาว LGBTQ+ โดยผลักให้ไปอยู่ใน "เนื้อหาที่ถูกจำกัด" กลายเป็นการจำกัดการมองเห็นเนื้ อหาเหล่านี้ไปด้วย

กรณี TikTok ก็เคยทำผิดพลาดในเรื่ องการชาโดว์แบนมาก่อน ก่อนที่พวกเขาจะแก้ไขให้กลั บมาถูกต้องอีกครั้งเมื่อปี 2564 ความผิดพลาดของพวกเขาคื อระบบทำการแบนอัตโนมัติต่อผู้ ผลิตเนื้อหาที่ใช้คำว่า "คนดำ" หรือ "ความสำเร็จของคนดำ" ในประวัติการตลาดของผู้ที่ สามารถสร้างเนื้อหาสปอนเซอร์ใน TikTok ได้

ยอร์กกล่าวว่า โซเชียลมีเดียมักจะนำวิธีชาโดว์ แบนมาใช้เวลาที่พวกเขาไม่ อยากให้คนรู้สึกว่าพวกเขาตัดผู้ ใช้งานออกไปจากพื้นที่ของตั วเองโดยสิ้นเชิง แต่โซเชียลเหล่านี้ก็ถูกกดดั นจากรัฐบาล หุ้นส่วน หรือผู้ซื้อโฆษณา ให้สกัดกั้นเนื้อหาบางอย่าง ทำให้ต้องชาโดว์แบนเพื่อจำกั ดเนื้อหาที่ชวนให้เกิดข้อถกเถี ยง ในขณะเดียวกับที่ปล่อยให้ผู้ คนเหล่านั้นอยู่ในพื้นที่ได้ต่ อไป

กลุ่มอนุรักษ์นิยมสหรัฐฯ กล่าวหา TikTok เอียงข้างปาเลสไตน์

ในทางตรงกันข้าม ส.ส. สหรัฐฯ นักกิจกรรมอนุรักษ์นิยม และกลุ่มนักลงทุนด้านไอทีผู้ร่ำ รวย เรียกร้องให้มีการแบนโซเชียลมี เดีย TikTok อีกครั้งหลังจากที่เคยเรียกร้ องมาก่อนหน้านี้ โดยอ้างว่าเนื้อหาเกี่ยวกั บสงครามอิสราเอล-ฮามาสที่นิ ยมมากที่สุดในโซเชียลแห่งนี้คื อเนื้อหาเอียงข้างสนับสนุ นปาเลสไตน์และบั่นทอนการสนับสนุ นต่ออิสราเอล ซึ่งมีกลุ่มชาวอเมริกันคนรุ่ นใหม่เป็นผู้ทำเนื้อหาเหล่านี้

กลุ่มผู้วิจารณ์ TikTok ได้พูดถึงเรื่องนี้ต่อสื่ออนุรั กษ์นิยมของสหรัฐฯ อย่าง ฟ็อกซ์นิวส์ และกล่าวอ้างในโซเชียลมีเดียอย่ าง ทวืตเตอร์/เอ็กซ์ โดยกล่าวหาว่า TikTok ใช้อิทธิพลในการผลักดันเนื้ อหาที่สนับสนุนปาเลสไตน์และขั ดกับผลประโยชน์ด้านนโยบายการต่ างประเทศของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นเรื่องที่เล่ าจากปากของกลุ่มอนุรักษ์นิยมเอง

ทาง TikTok ระบุว่า ข้อกล่าวหาเช่นนี้มีอคติและไร้ หลักฐาน

สื่อ NBC ระบุว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กั บการวิเคราะห์ที่เราใช้ เช่นถ้าหากมีการวิเคราะห์ประวั ติเทรนด์แฮชแท็กจากทั่ วโลกจะพบว่า #standwithpalestine (ยืนหยัดเคียงข้างปาเลสไตน์) มีมากกว่า #standwithisrael (ยืนหยัดเคียงข้างอิสราเอล) แต่ถ้าวิเคราะห์จากเทรนด์แฮชแท็ กในช่วง 30 วันที่ผ่านมาในประเทศสหรัฐฯ จะพบว่ามีเนื้อหาสนับสนุนอิ สราเอลที่ทำผลงานได้เท่ากันหรื ออาจจะดีกว่าเนื้อหาสนับสนุ นปาเลสไตน์บางส่วนด้วยซ้ำ

เรียบเรียงจาก

Why some Palestinians believe social media companies are suppressing their posts, Vox, 29-10-2023

https://www.vox.com/ technology/23933846/ shadowbanning-meta-israel- hamas-war-palestine

Critics renew calls for a TikTok ban, claiming platform has an anti-Israel bias, NBC News, 01-11-2023

https://www.nbcnews.com/tech/ social-media/tiktok-ban- israel-gaza-palestine-hamas- account-creator-video- rcna122849