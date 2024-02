กลุ่มคนไทยต่างประเทศประนามการจับกุมและดำเนินคดีประชาชนและผู้สื่อข่าว

กลุ่มคนไทยต่างประเทศ Coast to Coast USA และเครือข่าย ออกแถลงการณ์ประนามการจับกุมและดำเนินคดีประชาชนและผู้สื่อข่าว ชี้ไทยล้มเหลวในการรักษาพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง



แฟ้มภาพประชาไท

17 ก.พ. 2567 กลุ่มคนไทยต่างประเทศ Coast to Coast USA และเครือข่าย ออกแถลงการณ์ประนามการจับกุมและดำเนินคดีประชาชนและผู้สื่อข่าว โดยระบุว่า เมื่อวันที่อังคารที่ 12 ก.พ. 2567 เวลา 17:00 น. ผกก.สส.น.9 นำหมายจับ น.ส.ทานตะวัน ตัวตุลานนท์ และนายณัฐนนท์ ไชยมหาบุตร หรือแฟรงค์ มาแสดง ขณะที่ตะวันมาให้กำลังใจนายณัฐพล เมฆโสภณ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประชาไท และนายณัฐพล พันธ์พงษ์สานนท์ ช่างภาพอิสระ โดยเป็นการจับกุมจากกรณีที่ตะวัและแฟรงค์ได้บีบแตรใส่ขบวนเสด็จฯ ในขณะที่ขบวนเสด็จฯ กำลังแล่นผ่านบนทางด่วนย่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ก่อนหน้านี้ เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ก.พ. 2567 ตะวันได้ถูกนายอานนท์ กลิ่นแก้ว แกนนำกลุ่ม “กลุ่มศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบัน” หรือ ศปปส. พุ่งเข้ามาทำร้ายร่างกายขณะทำกิจกรรมโพลความคิดเห็นประเด็นขบวนเสด็จฯ ณ บริเวณทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้าสยาม

นอกจากนี้ในวันอังคารที่ 12 ก.พ. 2567 นายณัฐนนท์ ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวประชาไท และนายณัฐพล ช่างภาพอิสระ ถูกตำรวจชุดนอกเครื่องแบบแสดงหมายจับข้อหาเป็นผู้สนับสนุนทำให้โบราณสถานเสียหาย ซึ่งมาจากกรณีที่ทั้งสองได้ไปทำหน้าที่ติดตามรายงานข่าวเหตุการณ์เมื่อ 28 มี.ค. 2566 กรณีที่ศิลปินอายุ 25 ปี ได้พ่นสีข้อความทำเป็นสัญลักษณ์ไม่เอา 112 และเครื่องหมายสัญลักษณ์ "อนาคิสต์" บนกำแพงวัดพระแก้ว ด้านตรงข้ามสนามหลวง และจากรายงานข่าวล่าสุด นายณัฐนนท์เพิ่งได้รับการปล่อยตัว

ประเทศไทยเป็นผู้ลงนามในกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ตามกติกานั้น ประเทศไทยได้ให้คํามั่นที่จะรักษาหลักการที่ยึดถือ หลักการเหล่านั้นแสดงอุดมคติที่ว่ามนุษย์ที่เป็นอิสระต้องมีเสรีภาพทางแพ่ง และการเมือง ประเทศไทยมีหน้าที่ส่งเสริมความเคารพสากล และการปฏิบัติตามสิทธิมนุษยชนภายใต้สนธิสัญญานั้น สิทธิเหล่านั้นรวมถึงการชุมนุมอย่างสันติภายใต้มาตรา 21 สิทธิในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่มีการแทรกแซงภายใต้มาตรา 19 และเสรีภาพในการสมาคมภายใต้มาตรา 23 จากกรณีที่มีการจับกุมพลเมืองที่ใช้สิทธิในการแสดงความคิดเห็น และนักข่าวที่ทำหน้าที่รายงานข่าวตามวิชาชีพ แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยล้มเหลวในการรักษาพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง

ดังนั้นเรากลุ่มคนไทยต่างประเทศ ในนาม Coast to Coast USA และองค์กร เครือข่าย แนวร่วม ตามรายชื่อด้านท้าย ขอประณามการจับกุมพลเมืองไทยเหล่านี้ด้วยข้อหาตามมาตรา 112 และ 116 แห่งประมวลกฎหมายอาญา และขอประณามเจ้าหน้าที่รัฐถึงการตั้งข้อหา “ร่วมสนับสนุนการกระทำผิดในคดีอาญา” ต่อสื่อมวลชนที่ทำหน้าที่ติดตามและเสนอข่าวตามวิชาชีพสื่อ ซึ่งเป็นการบั่นทอนต่อสิทธิเสรีภาพในการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน และเป็นการปิดกั้นการรับรู้ของประชาชนในเรื่องที่รัฐไม่ได้ต้องให้สื่อนำเสนอ

สุดท้ายเราเชิญชวนพี่น้องชาวไทยที่มีความห่วงใยในสถานการณ์สิทธิมนุษยชน และสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกในประเทศไทยให้ร่วมกันลงชื่อสนับสนุน และผลักดัน “ร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมประชาชน” นิรโทษกรรมให้ “ทุกข้อหา” ที่เกิดจากการแสดงออกทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็น คดีตามประกาศ/คำสั่งคสช. คดีพลเรือนในศาลทหาร คดีมาตรา 112 คดีพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ หรือคดีพ.ร.บ.ประชามติฯ เพื่อให้สภาพิจารณา สามารถอ่านรายละเอียดและลงชื่อทางออนไลน์ได้ที่ : https://amnestypeople.com

USA

- Coast to Coast USA

- Thai New Yorkers for democracy

- Thai Rights Now

- Free youth Chicago

- Boston for Thai Democracy

- LA for Thai Democracy

Europe

- Thai Eu Dem

- Nana España Thai community

- Norge frihet for thai demokrati

- Thai Expat Club NL