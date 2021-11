สหภาพคนทำงานเปิดคอนเสิร์ตแยกมิสกวัน-ยื่นหนังสือเรียกร้องเปิดผับบาร์ 1 ธ.ค.นี้ตามเดิม

สหภาพคนทำงานตั้งเวทีคอนเสิร์ตขนาดย่อมที่แยกมิสกวัน แสดงเพลง We Are ประกอบอนิเมชัน One Piece และเพลงรอยยิ้มนักสู้ ของเสก โลโซ ก่อนเปิดปราศรัยและยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้เปิดสถานบันเทิงผับบาร์ในวันที่ 1 ธ.ค. 2564 ตามเดิม ชี้นักดนตรีและคนในธุรกิจกลางคืนอดทนมามากแล้วเกือบ 2 ปี พร้อมฝากถึงตำรวจที่มาเก็บส่วย ไม่เคยมีใครออกมาช่วยประชาชนที่เดือดร้อน

23 พ.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้ (23 พ.ย. 2564) เวลา 11.00 น. ที่แยกมิสกวัน ถ.ราชดำเนินนอก สหภาพคนทำงานสาขานักดนตรีและศิลปินอิสระ ร่วมกับกลุ่มนักดนตรีมีเสียงและกลุ่มหัวกะทิ ยื่นหนังสือคัดค้านการเลื่อนเปิดสถาบันเทิง ต้องเปิดวันที่ 1 ธ.ค. นี้เท่านั้น โดยมีสมพาศ นิลพันธ์ ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นตัวแทนรับหนังสือ

ก่อนหน้านี้เวลา 10.00 น. ไอลอว์รายงานว่ากลุ่มสหภาพฯ เดินทางมาถึงบริเวณทำเนียบรัฐบาล เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมและยื่นหนังสือ แต่พบว่าเจ้าหน้าตำรวจตั้งรั้วแผงเหล็กสองชั้นปิด ถ.พิษณุโลก ทั้งขาเข้าและขาออก ที่บริเวณแยกนางเลิ้ง และหน้าโรงเรียนราชวินิต จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ แจ้งว่าให้จัดกิจกรรมภายในบริเวณที่หน้าโรงเรียนราชวินิตมัธยมเท่านั้น ไม่ให้จัดกิจกรรมหน้าทำเนียบรัฐบาล ทำให้ผู้จัดกิจกรรมต้องย้ายสถานที่ไปที่แยกมิสกวันแทน

นอกจากนี้ ไอลอว์ยังรายงานเพิ่มเติมอีกว่าเวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณแยกมิวสกวันขอให้สื่อมวลชนที่อยู่ในบริเวณนั้นย้ายไปอยู่หน้ากระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากใกล้เขตพระราชฐาน โดยตำรวจจะกั้นพื้นที่ให้จัดกิจกรรมในบริเวณนั้น และขอให้สื่อมวลชนปรับมุมกล้องสำหรับการเก็บภาพกิจกรรมหันหน้าเข้าหากระทรวงศึกษาธิการแทน เนื่องจากการหันกล้องไปทางแยกสวนมิสกวันนั้นติดพระบรมฉายาลักษณ์

เวลาประมาณ 11.00 น. กลุ่มนักดนตรีได้เริ่มแสดงดนตรี โดยเล่นเพลง We Are จากอนิเมชันญี่ปุ่นเรื่อง One Piece และเพลงรอยยิ้มนักสู้ของเสก โลโซ หลังจากนั้น มงคล สมอบ้าน หรือโจ กลุ่มราษดรัมส์ กล่าวปราศรัยโดยระบุว่าเพื่อนนักร้องนักดนตรีหลายคนที่ตนรู้จักต้องเปลี่ยนอาชีพไปทำอย่างอื่น เพราะไม่สามารถออกไปทำงานแสดงได้เกือบ 2 ปี และบางคนเครียดถึงขั้นยอมจบชีวิต

มงคล สมอบ้าน หรือโจ กลุ่มราษดรัมส์ และตัวแทนสหภาพคนทำงาน

“พวกเราต้องการทำงาน ต้องการกลับมามีชีวิตที่มีศักดิ์ศรี มีเงิน มีอนาคต ดูแลตัวเอง ดูแลครอบครัวได้ การเลื่อนเปิด...เลื่อนเพื่ออะไร ถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรก็เปิดสิ แต่ทำอะไรก็ไม่ได้ ก็ออกไปได้ไหม รัฐบาลชุดนี้ แล้วสิ่งที่ผมอยากจะพูดอีกเรื่องหนึ่ง พวกตำรวจข้าราชการที่มาเก็บส่วย ที่มาทำงานพวกนี้ในเวลาปกติ แต่ตอนนี้พวกเราเดือดร้อน ไม่มีใครหน้าไหนมาช่วยเลย เลิกได้ไหมครับ ข้าราชการตำรวจ หุ้นลม ส่วยกากี มันน่าละอาย มันไร้ประโยชน์ พวกเรานักดนตรีคือคนที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทุกอย่าง ตั้งแต่สินค้าไปจนถึงงานคอนเสิร์ตต่างๆ หรือแม้กระทั่งอีเวนต์ แต่จะให้เรามาเล่นกันแค่ 3-4 คน และเลิกกันแค่ 3 ทุ่ม ทุกวันนี้มันเป็นไปไม่ได้ ในความเป็นจริง มีวงวงดนตรีที่มีสมาชิก 10 คนขึ้นไป เขาจะอยู่อย่างไร คุณจะให้แดนเซอร์มาเล่นดีตาร์หรือตีกลองเหรอ มันไม่ใช่ อย่ามาบอกว่าเราเห็นแค่ตัวนะ พวกผมทนมา 2 ปี ไม่มีงานดนตรี ไม่มีงานทำ พวกเราทนจน ต้องหอบลูกเมียต้องกลับบ้านนอก พวกผมจน เงินเหลือติดตัวไม่ถึงพัน พวกผมต้องทนจนตอนนี้ อดมื้อกินมื้อมาหลายเดือน พวกเราต้องทน พวกเราต้องยืมหนี้ยืมสินจนไม่รู้จะเป็นหนี้อย่างไรแล้ว งานไม่มี เงินไม่เข้า รายจ่ายเท่าเดิม อย่ามาพูดเรื่องความอดทน 2 ปีพิสูจน์ได้ไหม ผมทนมานานมากแล้ว ผมเดือดร้อน” โจ กล่าว

ต่อมาเวลา 11.30 น. กลุ่มสหภาพคนทำงานได้ยื่นหนังสือคัดค้านการเลื่อนเปิดสถานบันเทิงเป็น 16 ม.ค. 2565 ต่อที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ก่อนจะยุติกิจกรรมในเวลาประมาณ 11.45 น. หลังจบกิจกรรม ไอลอว์รายงานว่า ธนพร วิจันทร์ ตัวแทนสหภาพคนทำงานแจ้งว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ดุสิต ให้เสียค่าปรับ 100 เนื่องจากใช้เครื่องเสียง แต่ตัวแทนประกาศและเจรจากับเจ้าหน้าที่ตำรวจผ่านไมค์ เจ้าหน้าที่มีการยกเลิกไม่ต้องเสียค่าปรับ