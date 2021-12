ปิดที่แรก เปิดที่โหล่ : คนทำงานเพื่อสิทธิ Sex Worker ย้ำโควิดซ้ำเติมคนกลุ่มนี้

ไหม จันตา ตัวแทนมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ (Empower Foundation) ที่ทำงานร่วมกับ Sex Worker และพยายามเสนอให้ประกันสังคมเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร้างหลักประกันให้กับชีวิต Sex Worker กล่าวถึงผลกระทบของ Sex Worker

"จริงๆ พนักงานบริการ เราก็ได้รับผลกระทบเหมือนคนทั่วไป แต่ที่แตกต่างก็คือ ร้านเราถูกสั่งปิดที่แรก ได้กลับมาเปิดเป็นที่สุดท้าย" ไหม กล่าว

ต่อประเด็นขอเสนอกับรัฐบาลนั้น ตัวแทนมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ ระบุว่า อยากจะให้รัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐยกเลิกกฎหมายการค้าประเวณีออกไปเพื่อที่จะให้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคมเข้ามาดูแลในสถานบริการได้อย่างแท้จริง

สำหรับ Can Do Bar ที่เอ็มพาวเวอร์เปิดมาตั้งแต่ปี 49 ที่ต้องการเป็นแบบอย่างของสภาพการทำงานในอุตสาหกรรมนี้ ไหม กล่าวว่า ใครที่เข้ามาทำงานใน Can Do Bar เดินเข้ามาแล้วก็คุยข้อตกลงกันว่าต้องทำงานกี่วัน และก็เข้าเวลาไหนออกเวลาไหนก็ต้องมีกฎของมันอยู่ และเราก็แจ้งเข้าประกันสังคมทุกคนไม่ยกเว้นใครเลย

คือนายจ้างเขาก็ไม่อยากจะมีภาระหน้าที่เยอะเขาจึงหลีกเลี่ยงในการที่จะทำประกันสังคมให้กับลูกจ้างดีกว่า ดังนั้นภาครัฐน่าจะเป็นหน่วยงานที่จะจี้ให้เข้าทำ นายจ้างก็ไม่ต้องแบกภาระ เราก็สามารถไปเอาเงินว่างงานได้ ในกรณีฉุกเฉิน หากเรามองตามหลักกฎหมาย ตามสิทธิต่างๆ เราควรที่จะได้รับ

ตัวแทนมูลนิธิเอ็มพาวเวอร์ กล่าวต่อว่า ตนเคยถามประกันสังคมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เขาบอกว่า ถ้าตะวันตกดินเขาไม่มีอำนาจแล้ว คนที่มีอำนาจก็คือปกครองกับตำรวจ ซึ่งทั้ง 2 นี้ ตรวจอะไรเมื่อตรวจ ก็จะดูสารเสพติด ดูอาวุธ หรือมีคนทำผิดกฎหมายหรือไม่ แต่ไม่ได้ไปตรวจว่า ร้านมีประกันสังคมให้ลูกจ้างหรือไม่ มีสวัสดิการให้กับลูกจ้างบ้าง มีทางหนีไฟไหมหรือความปลอดภัยในที่ทำงานหรือเปล่า อย่างไรก็ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เราอยู่ในนั้นแล้ว แต่มันไม่มีการปฏิบัติงานหรือหน้าที่ของเขาที่จะมาดูแลเรา เพราะเขามองว่างานของเรายังเป็นงานที่ผิดกฎหมาย เป็นงานที่ไม่ควรที่จะทำ เป็นต้น

วันนี้ (21 ธ.ค.)นิธิเอ็มพาวเวอร์จัดกิจกรรม #ส้นสูงส่งเสียง ที่หน้าหอศิลป์กรุงเทพฯ โดยนำกล่องไปรษณีย์ ใส่รองเท้าส้นสูงมาจัดแสดงเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของพนักงานบริการและคนทำงานกลางคืนที่ตกหล่นจากการเยียวยาของภาครัฐหลังสถานบันเทิงถูกสั่งปิดเนื่องจากการระบาดของโควิด-19 โดยรองเท้าส้นสูงเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ให้พนักงานบริการส่งรองเท้าส้นสูงที่เป็นอุปกรณ์การทำงานไปยังทำเนียบรัฐบาลเพื่อเรียกร้องการเยียวยา แต่กล่องไปรษณีย์ ถูกตีกลับ ซึ่งมูลนิธิ เอมพาวเวอร์จะไปยื่นหนังสือที่ทำเนียบ รัฐบาล พรุ่งนี้ พร้อมกับเปิดกล่องอ่านข้อความที่อยู่บนรองเท้าแต่ละคู่ด้วย