บ.ขอนแก่นแหอวน ยันหากตรวจสอบพบบังคับขู่เข็ญ-ทําร้ายผู้ต้องขัง จะยกเลิกว่าจ้างงานกับเรือนจําทันที

บ.ขอนแก่นแหอวน ออกออกแถลงการณ์ปมข่าวผู้ต้องขังถูกบังคับให้ผลิตอวนกับ บ.เอกชน รับได้มีการมอบงานจัดจ้างให้ผู้ต้องขังผลิตแหอวนจริง ในโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ให้กับผู้ต้องขัง ยันตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคม เผยหากตรวจสอบพบบังคับขู่เข็ญหรือทําร้ายให้ทํางานอย่างไม่เป็นธรรมและขัดต่อสิทธิมนุษยชน จ่ายค่าตอบแทนไม่เป็นไปตามระเบียบ บ.จะยกเลิกการว่าจ้างงานกับเรือนจําดังกล่าวทันที

27 ธ.ค.2564 จากกรณีเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.ที่ผ่านมา มูลนิธิ ทอมสัน รอยเตอร์ (Thomson Reuters Foundation) เผยแพร่รายงานพิเศษในชื่อ 'EXCLUSIVE - Jails in Thailand force prisoners to make fishing nets under threat of violence' หรือ 'นักโทษไทยถูกบังคับให้ผลิตอวนภายใต้การถูกข่มขู่ว่าจะถูกทำร้าย' ที่รายงานถึงสถานการณ์ที่ผู้ต้องขังในไทยถูกบังคับให้ผลิตอวนให้บริษัทเอกชนภายใต้การถูกข่มขู่ว่าจะมีการลงโทษ ซึ่งรวมไปถึงการทุบตีและการปล่อยตัวออกจากคุกช้าลงนั้น

ล่าสุดวันนี้ (27 ธ.ค.) ไชยยศ เสรีโยธิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จํากัด ออกแถลงการณ์ต่อกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวผู้ต้องขังในไทยถูกบังคับให้ผลิตอวนกับบริษัทเอกชน ถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยระบุว่า จากกรณีที่มีการเผยแพร่ข่าวและรายงานผู้ต้องขังในไทยถูกบังคับให้ผลิตอวนกับบริษัทเอกชนภายใต้การถูกข่มขู่ และทารุณกรรม ซึ่งในรายงานมีการกล่าวถึง บริษัท ขอนแก่นแหอวน จํากัด (KKF : KHONKAEN FISHING NET) นั้น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นธรรมต่อบริษัท ดังนั้นผู้บริหารของ บริษัท ขอนแก่นแหอวน จํากัด จึงขอแถลงการณ์ให้ ข้อเท็จจริงในประเด็นที่เกี่ยวข้องต่อกรณีดังกล่าว ดังนี้

1. บริษัท มีความตระหนักและรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยนโยบายการปฏิบัติงานภายใต้ข้อกําหนดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งด้านการผลิต ด้านแรงงาน ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม เป็นต้น

2. บริษัท ได้มีการมอบงานจัดจ้างให้ผู้ต้องขังผลิตแหอวนจริง เพื่อสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการของกรมราชทัณฑ์ คือ “สร้างงาน สร้างอาชีพ” ให้กับผู้ต้องขัง โดยการนําชิ้นงาน หรือ สินค้าของบริษัทเอกชนเข้าไปสร้างงาน และฝึกทักษะอาชีพในเรือนจํา เช่น สินค้าสิ่งทอ เฟอร์นิเจอร์ หรือสินค้าแหอวน ตามที่เป็นข่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการรองรับ โครงการ “คืนคนดีสู่สังคม” หลังจากผู้ต้องขังพ้นโทษแล้วกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวด้วยทักษะอาชีพที่สามารถ สร้างรายได้เลี้ยงดูครอบครัวไม่หวนกลับมากระทําผิดซ้ําต่อไป

3. บริษัท ได้ปฏิบัติตามข้อกําหนดของกรมราชทัณฑ์อย่างเคร่งครัด ทั้งในเรื่องการจ่ายค่าจ้าง ระยะเวลาการทํางาน หรือ ลักษณะงานตามมาตรฐานที่สามารถจัดจ้างได้ตามข้อกําหนด รวมทั้งได้มีการส่งเจ้าหน้าที่ครูฝึกเข้าไปช่วย ฝึกทักษะการทํางานให้กับผู้ต้องขัง และได้มีการประเมินทักษะจนมั่นใจก่อนให้ผู้ต้องขังปฏิบัติงาน บริษัท ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงาน การใช้แรงงานบังคับ (Forced Labor) หรือแม้กระทั่งการปฏิบัติที่อาจเข้าข่ายผิดพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่มีการตรวจสอบแล้วพบว่าเรือนจํา สังกัดกรมราชทัณฑ์ ได้มีการบังคับขู่เข็ญหรือทําร้ายผู้ต้องขังเพื่อให้ทํางานอย่างไม่เป็นธรรมและขัดต่อสิทธิมนุษยชน รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ผู้ต้องขังที่ไม่เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของกรมราชทัณฑ์แล้วนั้น บริษัทจะดําเนินการยกเลิกการว่าจ้างงานกับเรือนจําดังกล่าวทันที โดยมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป