ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมผู้ต้องสงสัยจัดหาวัตถุดิบทำอาวุธเคมีให้รัฐบาลซีเรีย

ตำรวจฝรั่งเศสจับกุมชาวฝรั่งเศสเชื้อสายซีเรียในฐานะผู้ต้องสงสัยจัดหาวัตถุดิบทำอาวุธเคมีที่ใช้ในสงครามซีเรียที่ส่วนใหญ่แล้วมาจากฝั่งรัฐบาลซีเรีย โดยที่ชายผู้นี้จัดหาวัตถุดิบทำอาวุธเคมีผ่านทางบริษัทขนส่งของเขา

แหล่งข่าวเปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. ที่ผ่านมามีการจับกุมชายผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบผลิตอาวุธเคมีที่ใช้ในสงครามซีเรีย ชายชาวฝรั่งเศสเชื้อสายซีเรียผู้นี้ถูกจับกุมหลังจากที่เขา "เดินทางกลับฝรั่งเศสพร้อมกับครอบครัวในช่วงวันหยุด"

ผู้ต้องสงสัยรายนี้เกิดในปี 2505 และใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ เขาถูกจับกุมทางตอนใต้ของฝรั่งเศสในฐานะผู้ต้องสงสัยในการ "มีส่วนร่วมสมคบคิดในการก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ มีส่วนสนับสนุนการกระทำผิดข้อหาอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และมีส่วนสนับสนุนการกระทำผิดข้อหาอาชญากรรมสงคราม"

ทางการฝรั่งเศสกล่าวหาว่าชายผู้นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมมาตั้งแต่เดือน มี.ค. 2554 ในช่วงที่เริ่มมีสงครามกลางเมืองในซีเรียและดำเนินต่อมาเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงเดือน ม.ค. 2561 เป็นอย่างน้อย โดยที่อาจจะมีการดำเนินการหลังจากนั้นอีก ชายผู้นี้ใช้บริษัทที่มีสถานที่ตั้งอยู่หลายแห่ง ในฝรั่งเศส และในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คอยจัดหาวัสดุให้กับโครงสร้างหลายภาคส่วนของรัฐบาลซีเรียในการผลิตอาวุธนอกแบบแผน เช่น อาวุธเคมี

แหล่งข่าวบอกว่านี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีคนถูกสืบสวนสอบสวนในฝรั่งเศสในเรื่องต้องสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนกองทัพซีเรีย

สงครามกลางเมืองซีเรียส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ 500,000 ราย แล้วนับเป็นความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดการพลัดถิ่นครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2

องค์การสหประชาชาติ, องค์การเพื่อการห้ามอาวุธเคมี (OPCW) ฮิวแมนไรท์วอทช์ และองค์กรสื่อหลายแห่งต่างก็รายงานว่ามีเหตุใช้อาวุธเคมีในสงครามซีเรียเกิดขึ้นหลายครั้งนับตั้งแต่ปี 2555 กรณีที่ร้ายแรงที่สุดคือกรณีแก๊สซารินในเมือง Ghouta ปี 2556 ที่มีการประเมินตัวเลขผู้เสียชีวิตระหว่าง 281 ราย จนถึง 1,729 ราย และกรณีแก๊สซารินในเมือง Khan Shaykhun ที่มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 89 ราย

การโจมตีด้วยอาวุธเคมีนี้มาจากหลายฝ่ายในกลุ่มความขัดแย้งในซีเรีย แต่ส่วนใหญ่แล้วมาจากฝ่ายรัฐบาลซีเรียเองคือร้อยละ 98 ของกรณีทั้งหมดขณะที่กลุ่มก่อการร้ายไอซิสเป็นผู้ก่อเหตุร้อยละ 2 ซึ่งมีการพยายามประเมินตัวเลขว่ามีเหตุการณ์ที่ใช้อาวุธเคมีเกิดขึ้นกี่กรณีกันแน่ ทางฮิวแมนไรท์วอทช์ระบุว่าระหว่างวันที่ 21 ส.ค. 2556 จนถึงวันที่ 25 ก.พ. 2561 มีกรณีเกิดขึ้นแบบที่ยืนยันแล้ว 85 กรณีแต่ตัวเลขจริงน่าจะมากกว่านั้น ขณะที่องค์กรสถาบันนโยบายสาธารณะสากลเคยทำการค้นคว้าระบุว่าน่าจะมีกรณีโจมตีด้วยอาวุธเคมีเกิดขึ้นอย่างน้อย 336 กรณี

แต่หลังจากเกิดเหตุการณ์อาวุธเคมีที่ Ghouta ทางการซีเรียปฏิเสธว่าพวกเขาไม่ได้ใช้อาวุธเคมี และอ้างว่าพวกเขามอบอาวุธเคมีทั้งหมดไปแล้วภายใต้ข้อตกลงกับสหรัฐฯ และรัสเซียในปี 2556

อย่างไรก็ตามในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมา องค์การเพื่อการห้ามอาวุธเคมีก็สั่งระงับสิทธิในการโหวตของตัวแทนซีเรียหลังจากที่มีการสืบสวนพบว่าทางการซีเรียใช้อาวุธเคมี พวกเขาจะถูกระงับสิทธิไปเรื่อยๆ จนกว่าจะมีการเปิดเผยว่าอาวุธเคมีและแหล่งผลิตอยู่ที่ไหน

