ส.ส. อังกฤษ อยากให้บีบีซีเปิดเพลงชาติทุกวัน คนดังจวกทำแล้วเหมือนเกาหลีเหนือ

ส.ส. พรรคอนุรักษ์นิยมอังกฤษ เสนออยากให้ช่อง BBC One เปิดเพลง God Save the Queen ซึ่งเป็นเพลงชาติก่อนช่วงตี 1 ของทุกวันเพื่อแสดงความรักต่อชาติและพระราชินี เจ้าตัวเคยเสนอเรื่องนี้หลายครั้งแล้วแต่ไม่สำเร็จ อดีตนักฟุตบอลชื่อดังวิจารณ์ทำแบบนี้เป็นการ “ลดความเป็นอังกฤษให้น้อยลง เพิ่มความเป็นเกาหลีเหนือให้มากขึ้น” ขณะชาวเน็ตแห่แชร์คลิปเก่าของช่อง BBC Two ที่เคยล้อเลียนข้อเสนอดังกล่าวเมื่อหลายปีก่อน ด้วยการเปิดเพลง God Save the Queen ของวง Sex Pistol ตอนท้ายรายการ

วันที่ 7 ม.ค. ที่ผ่านมา ระหว่างการพูดคุยกันในสภาผู้แทนของอังกฤษ แอนดรูว์ โรซินเดล ส.ส. พรรคอนุรักษ์นิยมอังกฤษ กล่าวว่าการร้องเพลงชาติเป็น “สิ่งที่สร้างสำนึกความสามัคคีและความภูมิใจในชาติของเรา” ดังนั้นจึงตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมว่า “ท่านรัฐมนตรีจะดำเนินการส่งเสริมให้ผู้เผยแพร่รายการต่างๆ เปิดเพลงชาติ และยืนยันให้บีบีซีฟื้นฟูการเปิดเพลงชาติกลับมาตอนจบการนำเสนอรายการของวัน ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนเป็นช่อง News 24 ได้หรือไม่”

สำหรับชื่อช่อง News 24 ที่โรซินเดลพูดถึงนั้น เป็นชื่อเก่าของ BBC News Channel ซึ่งถูกใช้ครั้งสุดท้ายเมื่อ 14 ปีก่อน โดยช่อง BBC One เคยเล่นเพลงชาติตอนปิดการนำเสนอรายการในช่วงดึกมาตลอด แต่หลัง พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา ช่องได้เปลี่ยนไปทำการถ่ายทอดตลอด 24 ชั่วโมง การเปิดเพลงชาติตอนปิดการนำเสนอรายการตามธรรมเนียมจึงถูกยกเลิกด้วยไปโดยปริยาย

ปัจจุบัน ช่องต่างๆ ของบีบีซีในสหราชอาณาจักร มีการเปลี่ยนไปนำเสนอรายการข่าวรอบวันในช่วงดึกของวัน ซึ่งปกติแล้วในวันธรรมดาจะเริ่มตอนประมาณตี 1 ส่วนในวันหยุดจะเริ่มตอนประมาณตี 2 เป็นเหตุให้ แอนดรูว์ โรซินเดล ออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้ง จากที่ก่อนหน้านี้เคยพยายามมาหลายครั้งแล้ว แต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร

ในปี 2010 เขาเคยพยายามเปิดล่ารายชื่อ ส.ส. เพื่อให้สภาเปิดถกเถียงอภิปรายเกี่ยวกับเรื่องนี้ในการประชุมตอนช่วงเช้า เพื่อสร้างความสนใจต่อประเด็นดังกล่าว โดยตามธรรมเนียมอังกฤษเรียกการทำแบบนี้ว่าการอภิปรายในช่วงเช้าของวัน หรือ Early Day Motion (EDM) อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้มีผู้ลงนามเห็นด้วยเพียง 19 คนเท่านั้น เรือ่งนี้จึงเป็นอันว่าตกไป

สำหรับความพยายามของเขาในครั้งนี้ นาดีน ดอร์รี่ส์ รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของบีบีซี ได้ลุกขึ้นตอบคำถามถามดังกล่าวอย่างทันควัน โดยบอกว่าสิ่งที่แอนดรูว์ โรซินเดล ถามนั้น “คำถามที่ยอดเยี่ยมมาก” พร้อมระบุว่าเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับบีบีซีอาจจะต้องมีการทบทวน รวมไปถึงอนาคตของค่าธรรมเนียมใบอนุญาติด้วย

ด้าน คริสต์ ฟิลป์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมตอบกระทู้ถามดังกล่าวว่า “เราสนับสนุนการร้องเพลงชาติ สมเด็จพระราชินี และการแสดงออกความรักชาติอื่นๆ อย่างเต็มที่ รวมถึงการโบกธงยูเนียนแจ๊กด้วย ยิ่งเราได้ยินการร้องเพลงชาติมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งดี องค์กรต่างๆ เช่น โรงเรียนมีอิสระเต็มที่ในการส่งเสริมเรื่องนี้ ยิ่งเราทำงานในด้านนี้ได้มากเท่าไหร่ ย่อมเป็นเรื่องที่ยิ่งดี”

แม้ช่อง BBC One จะยกเลิกการเปิดเพลง God Save the Queen ไปแล้ว แต่จากรายงานในเวลาต่อมา โฆษกของบีบีซีระบุกับสำนักข่าว Huffington Postว่า ช่อง BBC Radio 4 ยังมีการเปิดเพลง God Save the Queen อยู่เป็นประจำทุกคืนหลังข่าวพยากรณ์อากาศสำหรับนักเดินเรือ และยังคงมีการเปิดเพลงชาติในเวลาที่เหมาะสม เช่น การถ่ายทอดสดเวลาพระราชินีกล่าวคำอวยพรในเทศกาลคริสต์มาส เป็นต้น

การเสนอญัตติให้บีบีซีเปิดเพลงชาติก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์จากชาวเน็ตเป็นอย่างมาก หนึ่งในนั้นคือ แกรี ไลน์เคอร์ อดีตนักฟุตบอลกองหน้าที่มีชื่อเเสียงของอังกฤษ ปัจจุบันเป็นนักพากษ์การแข่งกีฬา อายุ 61 ปี ที่โพสต์ทวิตเตอร์วิพากษ์วิจารณ์ว่า “ใช่เลย ลดความเป็นอังกฤษให้น้อยลง เพิ่มความเป็นเกาหลีเหนือให้มากขึ้น” ทวีตดังกล่าวมีผู้กดไลค์กว่า 23,600 คน และมีการกดรีทวีตกว่า 1,621 ครั้ง

นอกจากนี้ ชาวเน็ตในโลกทวิตเตอร์ยังขุดเรื่องราวในอดีตขึ้นมาแชร์อีกครั้ง ในปี 2016 แอนดรูว์ โรซินเดล เคยเรียกร้องให้ช่อง BBC One เปิดเพลง God Save the Queen เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการออกจากสหภาพยุโรปของอังกฤษ ในครั้งนั้นรายการ Newsnight ของ BBC Two ตอบกลับข้อเสนอของ ส.ส. โรซินเดล อย่างสุดมันส์ ด้วยการเปิดเพลง God Save the Queen ที่ไม่ใช่เพลงชาติ แต่เป็นเพลงของวง Sex Pistol

“ก่อนจากกัน คุณอาจได้เห็นข้อเรียกร้องให้แอนดรู โรซินเดล ส.ส. พรรคอนุรักษ์นิยม ที่ต้องการให้ช่องบีบีซีวันเปิดเพลง God Save the Queen ในตอนจบการนำเสนอรายการของแต่ละวัน เพื่อเป็นสัญลักษณ์การออกจากสหภาพยุโรป เอาล่ะ เราไม่ใช่ช่อง BBC One และตอนนี้ก็ยังไม่ใช่ตอนช่วงท้ายของวันด้วย แต่เรายินดีอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามข้อเรียกร้องค่ะ” เคิร์สตี้ วาร์ก พิธีกรรายการ Newsnight กล่าว

สำหรับเพลง God Save The Queen ของวง Sex Pistol นั้นมีเนื้อร้องวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์อย่างโจ่งแจ้ง เช่น “ระบอบฟาสซิสต์” “เธอมันไม่ใช่มนุษย์” และ “ไม่มีอนาคตสำหรับคุณ” เป็นต้น คลิปวิดิโอของรายการ Newsnight ในปี 2016 ถูกนำมาโพสต์ซ้ำอีกครั้งโดยชาวทวิตเตอร์จำนวนมากที่ยังรู้สึกเหมือนเดิมเกี่ยวกับเรื่องนี้ พร้อมกับชื่นชมการเสียดสีของรายการ Newsnight ว่า “ยอดเยี่ยม” “เหลือเชื่อ” และ “โดดเด่น” เป็นต้น

เรื่องนี้แสดงให้เห็นว่าการเรียกร้องให้เปิดเพลงชาติเป็นแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยมเป็นเรื่องที่ถูกล้อเลียนในสหราชอาณาจักร เพราะการไม่เปิดเพลงชาติหรือการไม่เคารพธงชาติในอังกฤษนั้นเป็นเรื่องปกติทั่วไปของสังคม และการเปิดเพลงวิพากษ์วิจารณ์สถาบันกษัตริย์ในอังกฤษก็ไม่ได้นำไปสู่การจับกุมดำเนินคดีในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพแต่อย่างใด

เรียบเรียงจาก: