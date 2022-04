ข่าวกรองเยอรมนีดักฟังวิทยุสื่อสารทหารรัสเซีย พบหลักฐานการจงใจก่อเหตุโหดเหี้ยมในยูเครน

หน่วยงานข่าวกรองการต่างประเทศเยอรมนี (Bundesnachrichtendienst หรือ BND) สามารถดักฟังข้อมูลหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่กองทัพรัสเซียก่อความโหดร้ายรุนแรงที่เมืองบูชาใกล้กับกรุงเคียฟ หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีภาพศพของพลเรือนที่ถูกทารุณกรรมและถูกสังหารเผยแพร่ไปตามสื่อต่างๆ ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งนี้ยังมีหลักฐานอื่นๆ อออกอย่างต่อเนื่องที่แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายจากน้ำมือกองทัพรัสเซีย

8 เม.ย. 2565 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2565 สื่อ เดอสปีเกล ระบุถึงกรณีที่หน่วยงานข่าวกรองการต่างประเทศของเยอรมนีที่ชื่อ Bundesnachrichtendienst หรือ BND ดักฟังการสื่อสารทางวิทยุของกองทัพรัสเซียที่มีการพูดคุยเกี่ยวกับการสังหารพลเรือนในเมืองบูชา ประเทศยูเครน ทำให้ทราบว่าความโหดร้ายรุนแรงที่เกิดขึ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งในแผนการก่อเหตุของพวกเขา

หลังจากที่รัสเซียถอนทัพออกจากเมืองบูชาในช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้ว ก็มีการค้นพบหลุมศพที่ฝังผู้คนจำนวนมาก รวมถึงมีศพของพลเรือนหลายสิบรายถูกทิ้งอยู่บนถนน บางส่วนถูกมัดมือ ขณะที่บางส่วนแสดงให้เห็นถึงการถูกทารุณกรรม มีผู้หญิงและเด็กรวมอยู่ในนั้นด้วย

รัฐบาลรัสเซียพยายามปฏิเสธเสียงแข็งมาโดยตลอดว่าพวกเขาไม่ได้ก่ออาชญากรรมสงคราม และอ้างโดยไม่มีมูลว่าข้อหาอาชญากรรมสงครามเป็นสิ่งที่ยูเครนจัดฉากขึ้นมาเอง ซึ่งข้ออ้างนี้ขัดกับพยานหลักฐานต่างๆ ที่มีการรรวบรวมได้โดยสื่อหลายแห่งและโดยองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่างฮิวแมนไรท์วอทช์

หนึ่งในหลักฐานเหล่านี้คือการสนทนาทางวิทยุของทหารรัสเซียที่ BND สามารถดักฟังได้ ทำให้หลักฐานชิ้นนี้กลายเป็นสิ่งที่ตีตกข้ออ้างของรัสเซีย ในการแถลงข่าวของรัฐสภาเยอรมนีเมื่อวันที่ 6 เม.ย. ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องนี้ระบุว่า สถานที่ๆ ถูกอ้างถึงในการสนทนาระหว่างทหารรัสเซียนั้น ตรงกับตำแหน่งที่พบศพของพลเรือนชาวยูเครน

ในข้อความสนทนาเหล่านี้มีหนึ่งในนั้นที่เป็นเสียงของทหารรัสเซียบอกกับอีกคนหนึ่งว่าพวกเขาเพิ่งจะยิงคนขี่จักรยานไปรายหนึ่ง ซึ่งตรงกับหลักฐานรูปถ่ายศพชาวยูเครนที่นอนเสียชีวิตอยู่ข้างจักรยาน ในอีกข้อความหนึ่งผู้พูดบอกให้มีการไต่สวนทหารเชลยศึกยูเครนก่อนจากนั้นถึงค่อยยิงพวกเขา

ข้อมูลที่ได้จากการดักฟังของ BND ยังทำให้ทราบว่ากลุ่มทหารรับจ้างที่เรียกว่า แวกเนอร์ กรุ๊ป เป็นกลุ่มที่นำการก่อเหตุละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างโหดเหี้ยมต่อชาวยูเครน ซึ่งกลุ่มเดียวกันนี้ยังเคยก่อเหตุคล้ายๆ กันในสงครามซีเรียมาก่อนด้วย

ข้อมูลจากหน่วยข่าวกรอง BND ยังตรงกับข้อมูลของผู้เห็นเหตุการณ์ที่บอกว่าก่อนหน้านี้กองกำลังจากรัสเซียในยูเครนเป็น "ทหารอายุยังน้อย" แต่หลังจากที่พวกเขาสับเปลี่ยนทหารเหล่านี้ใหม่ก็มีเหตุโจมตีต่อพลเรือนเกิดบ่อยครั้งขึ้น มีการตั้งข้อสังเกตอีกว่าทหารเหล่านี้พูดคุยทางวิทยุเกี่ยวกับแผนการก่อเหตุโหดเหี้ยมต่อพลเรือนด้วยน้ำเสียงท่าทีเหมือนกำลังหารือกันเรื่องทั่วๆ ไปในชีวิตประจำวัน

ทั้งนี้ ในวันที่ 6 เม.ย. ที่ผ่านมา ยังมีการค้นพบหลักฐานอื่นๆ ที่แสดงให้เห็นความโหดร้ายของกองทัพรัสเซียในสงครามยูเครน เช่น วิดีโอที่แสดงให้เห็นว่ามีรถพยาบาลถูกยิงถล่มด้วยอาวุธหนักที่ลานจอดรถของโรงพยาบาลในเมืองมิกโคลาอีฟทางตอนใต้ของยูเครน

อีกทั้งในวันที่ 5 เม.ย. ที่ผ่านมา ประธานาธิบดียูเครน โวโลดิเมียร์ เซเลนสกี ยังได้แถลงต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติว่ารัสเซียมีความจงใจสังหารพลเรือนในยูเครน และกล่าวหาว่าประธานาธิบดี วลาดิเมียร์ ปูติน ของรัสเซียพยายามก่อเหตุฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในยูเครน นายกรัฐมนตรีของอังกฤษ บอริส จอห์นสัน แถลงในวันเดียวกันว่า "สิ่งที่ปูตินทำในยูเครนนั้น สำหรับผมแล้วมองว่าเกือบจะเข้าขั้นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์"

อัยการของยูเครนยังเปิดเผยต่อสื่อว่าพวกเขากำลังสืบสวนสอบสวนกรณีที่น่าจะเข้าข่ายอาชญากรรมสงคราม 4,500 กรณีจากน้ำมือของกองทัพรัสเซีย และประกาศจะ "ลงโทษอสูรร้ายตนใดก็ตามที่มีส่วนรับผิดชอบในเรื่องนี้"

มีกรณีหนึ่งจากปากคำของ อิรินา อบราโมวา เล่าว่าสามีของเธอที่ชื่อ โอเลก ซึ่งเป็นคนที่เธอรักที่สุดในชีวิต แต่ก็มาถูกสังหารโดยกองกำลังจากรัสเซีย เธอเล่าว่าทหารรัสเซียลากตัวโอเลกไปจากบ้านทั้งที่เขายังสวมรองเท้าสลิปเปอร์อยู่ พวกทหารไม่ได้ถามอะไรหรือพูดอะไร พวกเขาแค่สังหารโอเลก บอกให้โอเลกถอดเสื้อออก คุกเข่าลง แล้วก็ยิงทิ้ง

