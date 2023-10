ทำไม 'อิสราเอล' ถึงพลาด ไม่รู้แผนการโจมตีของ 'ฮามาส'

ในช่วงที่ความขัดแย้งระหว่างอิ สราเอลกับกองกำลังฮามาสกำลั งปะทุหนัก มีบทวิเคราะห์ที่เปิดเผยว่ า ทำไมการข่าวกรองของอิสราเอลถึ งพลาดท่าไม่รู้แผนการโจมตีของฮามาส

12 ต.ค. 2566 การโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ โดยองค์กรที่มีอิหร่านหนุนหลั งอย่างกองกำลังฮามาส ตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึ งเมื่อวันที่ 11 ต.ค. ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้ วมากกว่า 1,600 ราย ทำให้นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ประกาศสงครามกับฮามาสในจำนวนผู้เสียชีวิตมีคนไทยอยู่ ด้วยอย่างน้อย 20 ราย

เจมี เดตต์เมอร์ บรรณาธิการแผนกบทความแสดงความคิ ดเห็นของสื่อ โปลิติโค ภาคยุโรป ได้วิเคราะห์เรื่องนี้เอาไว้ว่ ามาจากความล้มเหลวโดยสิ้นเชิ งของการข่าวรัฐบาลอิสราเอลที่ย่ำแย่ในระดับเดียวกั บสงครามยมคิปปูร์ (Yom Kippur War) ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต้นเดือนตุลาคมเช่นเดียวกัน โดยเกิดขึ้นเมื่อปี 2513 หรือ 50 ปีที่แล้ว เหตุการณ์ในครั้งนั้นอียิปต์กั บซีเรียได้ร่วมกันทำการโจมตีอิ สราเอล โดยที่อิสราเอลไม่ทันตั้ งตัวทั้งที่มีหน่วยข่าวกรอง

เดตต์เมอร์บอกว่า ไม่น่าแปลกใจเลยที่เหล่าผู้บั ญชาการฮามาสเลือกที่จะโจมตีอิ สราเอลในช่วงเดียวกับที่ครบรอบ 50 ปี สงครามยมคิปปูร์ เพื่อส่งผลให้ดูเหมือนเป็นเรื่องดราม่าจริงจัง ฮามาสได้ทำการโจมตีแบบฝ่าวงล้ อมออกมาจากฉนวนกาซ่าซึ่งเป็นพื้ นที่ชายฝั่ง 362 ตร.กม. ที่อิสราเอลทำการเฝ้าสอดส่องด้ วยระบบการสอดแนมหลายชั้น

แต่ถึงแม้ว่าอิสราเอลจะมีการเฝ้ าสอดส่องทางดิจิทัลและทางดาวเที ยมอย่างจริงจัง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีคาดการณ์ และเทคโนโลยีจดจำใบหน้า แต่ฮามาสก็ยังคงลอบโจมตีอิ สราเอลโดยที่หน่วยงานความมั่ นคงอิสราเอลจับไม่ได้ แบบเดียวกับที่อียิปต์และซีเรี ยทำไว้เมื่อ 50 ปีที่แล้ว

เดตต์มอร์ระบุว่า ดูเหมือนหน่วยงานข่าวกรองตะวั นตกจะยังแย่เท่ากับในยุ คสงครามยมคิปปูร์ ส่วนหนึ่งน่าจะเพราะว่าพวกเขาหั นไปเน้นเรื่องยูเครนกับรัสเซี ยมากเกินไป

แต่สงครามยมคิปปูร์ก็สร้ างมรดกการกล่าวหากันไปมาให้กั บหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลอิสราเอลในเรื่องการข่ าวกรอง หน่วยงานความมั่นคงและรัฐบาลอิ สราเอลต่างก็พร้อมที่จะโยนให้ เป็นความผิดของอีกฝ่าย กลุ่มผู้นำอิสราเอลละเลยสั ญญาเตือนที่เห็นได้ขัดเกี่ยวกั บการโจมตีของฮามาส เช่นเดียวกับที่เคยเชื่ออย่างผิ ดๆ ว่า ผู้นำอียิปต์ในสมัย 50 ปีที่แล้วคือ มูฮัมหมัด อันวาร์ เอล-ซาดัต จะไม่โจมตีเพราะคิดไปว่าเขาไม่ มีความสามารถในการควบคุมน่านฟ้า

ในวันก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุ โจมตีสมัยสงครามยมคิปปูร์ อธิบดีกรมข่าวกรองการทหารอิ สราเอลในยุคนั้นคือ อีไล เซรา ได้เขียนข้อความส่งให้นายกรั ฐมนตรีในสมัยนั้นคือ โกลดา มีร์ ระบุว่า "ผมคิดว่าพวกเขาคงจะไม่โจมตี ในเร็วๆ นี้ พวกเราไม่มีหลักฐานอะไรเลย ในทางเทคนิคแล้ วพวกเขาสามารถทำการโจมตีได้ ผมตั้งสมมติฐานว่าถ้ าหากพวกเขาใกล้จะโจมตีแล้ว พวกเราจะเห็นสิ่งที่บ่งชี้ถึ งเหตุการณ์ได้มากกว่านี้"

ย้อนกลับมาดูเหตุการณ์โจมตี จากฮามาสล่าสุด เดตต์มอร์บอกว่าเราอาจจะเข้ าใจเรื่องนี้ได้ดีขึ้นภายในอี กไม่กี่ปีข้างหน้า ว่าอะไรเป็นสาเหตุที่แท้จริงที่ ทำให้กองกำลังฮามาส ซึ่งเป็นกองกำลังที่เกี่ยวข้ องกับอิหร่าน ทำการแหกด่านปักปันเขตแดนกาซ่ าในทางตอนใต้ของอิสราเอล จนสามารถรุกล้ำฐานที่มั่ นทางทหารของอิสราเอลได้ โดยที่มีการลักพาตัวและสั งหารพลเรือนไปพร้อมๆ กับการรุกคืบของพวกเขา

ภาพของการที่ "โดมเหล็ก" (Iron Dome) ที่เป็นระบบป้องกันขีปนาวุ ธของอิสราเอลถูกถล่มโดยขีปนาวุ ธหลายพันลูกจากฮามาส รวมถึงภาพของการที่กลุ่มกองกำลั งฮามาสเคลื่อนพลไปตามท้ องถนนของชุมชน "คิบบุตซ์" ของอิสราเอลแล้วทำการยิงถล่ มรถยนต์ที่ผ่านไปมา ภาพความวินาศที่ชวนให้รู้สึกเจ็ บปวดฝังใจเหล่านี้จะกลายมาเป็ นสิ่งที่ส่งผลต่อการเมืองอิ สราเอลเป็นเวลาอีกหลายสิบปีข้ างหน้า

โจนาธาน ชานเซอร์ นักเขียนและรองประธานฝ่ายวิจั ยของมูลนิธิเพื่อการปกป้ องประชาธิปไตย (FDD) กล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ จะส่งผลสะเทือนต่ออิสราเอลไปถึ งระดับราก ระบบการป้องกันประเทศที่อิ สราเอลนำมาใช้เป็นส่วนใหญ่และต้ องพึ่งพามันตลอด 20 ปีที่ผ่านมานั้นถูกบุกทะลวงได้ สำเร็จแล้ว จึงไม่น่าแปลกใจถ้าเรื่องนี้ จะทำให้เกิดการตั้งคำถามอย่างมี นัยสำคัญเกี่ยวกับระบบข่ าวกรองการทหารของอิสราเอลและหน่ วยงานข่าวกรองและปฏิบัติการพิ เศษของอิสราเอลที่เรียกว่า "มอสซาด"

สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้คือ กลุ่มพรรคฝ่ายค้านในอิสราเอลยั งคงเรียกร้องให้มีความสามัคคีกั นในชาติในช่วงที่กำลังเผชิญกั บการโจมตีจากฮามาส กลุ่มแนวร่วมฝ่ายค้ านออกแถลงการณ์ร่วมกันระบุว่า "ในช่วงเวลาเช่นนี้ ไม่มีคำว่าพรรคฝ่ายค้านหรื อพรรคร่วมรัฐบาลในอิสราเอล" นอกจากนี้ยังมีการเรียกร้องให้ มีการโต้ตอบการโจมตีโดยใช้ โวหารว่าพวกเขา "สมัครสมานสามัคคีกันเมื่อเผชิ ญกับการก่อการร้าย" และต้องทำการโจมตีด้วย "กำปั้นที่เข้มแข็งและมุ่งมั่น"

ไอแซค เฮอร์ซอก ประธานาธิบดีอิสราเอลระบุ ทางโซเชียลมีเดียว่า ในช่วงเวลาเช่นนี้เขาขออวยพรให้ กับกองกำลังอิสราเอล (IDF) มีความเข้มแข็ง ทั้งกับระดับผู้บังคับบัญชา ทหาร และหน่วยงานความมั่นคงและหน่ วยงานกู้ชีพ "ถ้าเราร่วมมือกั นเราจะสามารถเอาชนะพวกที่ต้ องการทำลายเราได้"

แต่ในตอนที่อิสราเอลกำลังโต้ ตอบกลับนี้เองก็มีคำถามที่กองทั บถมมากขึ้นเรื่อยๆ โฆษกกองทัพอิสราเอล พลเรือตรี แดเนียล ฮาการี บอกกับผู้สื่อข่าวว่ามีการยิงขี ปนาวุธมากกว่า 2,200 ลูก เข้าสู่อิสราเอลในช่วงไม่กี่ ชั่วโมงแรกของการโจมตี กองกำลังฮามาสแทรกซึมเข้ าประเทศมาทางบก, น้ำ และอากาศ มีการปะทะกันระหว่างกลุ่ มกองกำลังติดอาวุธกับทหารอิ สราเอลเกิดขึ้นในพื้นที่มากกว่า 6 แห่ง

เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้เกิ ดคำถามว่า ทำไมการเตรียมการโจมตีเหล่านี้ ถึงไม่มีใครสามารถตรวจจับได้เลย ฮามาสอาจจะใช้โครงข่ายอุโมงค์ ใต้ดินที่เชื่อมต่อกันระหว่ างกาซ่ากับอียิปต์ได้ แต่พวกเขาลักลอบขนอาวุธยุ ทโธปกรณ์เพื่อเตรียมการโจมตีครั้ งใหญ่มากขนาดนี้ได้อย่างไรโดยที่ อิสราเอลไม่สามารถล่วงรู้ได้ แล้วอะไรที่ทำให้หน่วยข่ าวกรองอิสราเอลพลาดที่ จะตรวจพบว่าฮามาสกำลังผลิ ตและประกอบขีปนาวุธกอสซัมหลายพั นลูก

แพทริก ฟ็อกซ์ นักวิเคราะห์ด้านการทหารกล่าวว่ า "ครั้งล่าสุดที่อิสราเอลถู กลอบโจมตีโดยที่มองไม่เห็นล่ วงหน้าคือตอน 'สงคราม 73' (สงครามยมคิปปูร์) ... ขอบเขตการแทรกซึมเพื่อโจมตี ในครั้งนี้บ่งชี้ว่ามี การวางแผนเตรียมการกันมาเป็ นระยะเวลายาวนานหลายเดือนหรื อหลายปี"

เจคอบ ดัลลัล เจ้าหน้าที่ทหารกองหนุนของอิ สราเอลและอดีตโฆษกของ IDF กล่าวว่า ในบางแง่มุมก็ดูเหมือนว่าอิ สราเอลกำลังมองไปในทิศทางที่ผิด การโจมตีแบบนี้มักจะถูกมองว่าน่ าจะมาจากเลบานอนที่มีกองกำลังฮิ ชบอลเลาะห์มากกว่า ซึ่งฮัชบอลเลาะห์เป็นอีกกองกำลั งหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุ นจากอิหร่าน

ดัลลัลกล่าวว่า ทางการอิหร่ านประเมินความเป็นไปได้ที่จะมี การโจมตีจากฮิชบอลเลาะห์ทางฝั่ งทางเหนือของประเทศ แทนที่จะเป็นการโจมตี โดยฮามาสจากกาซ่า ไม่มีใครคาดคิดว่าฮามาสจะมี สมรรถภาพมากขนาดนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการข่ าวโดยหน่วยงานความมั่นคงชาบั คและข่าวกรองกองทัพอิสราเอล

อย่างไรก็ตาม มีคนกังวลว่ าอาจจะมีการโจมตีจากฮิชบอลเลาห์ เกิดขึ้นตามมา และอิสราเอลก็จะต้องเผชิญกั บสงครามในวงกว้างมากขึ้น

ในทางประวัติศาสตร์แล้ว สงครามส่วนใหญ่ที่อิสราเอลจำต้ องเข้าไปสู้รบด้วยนั้นมักจะเป็ นการรับศึกหลายด้านพร้อมๆ กัน แต่ชานเซอร์และนักวิเคราะห์อื่ นๆ ก็มองว่า ถ้าหากฮิชบอลเลาะห์จะบุกอิ สราเอลโดยข้ามพรมแดนทางตอนใต้ ของเลบานอนในช่วงเดียวกับที่ ฮามาสรุกคืบจากกาซาก็จะนับเป็ นความพยายามในทางยุทธศาสตร์ที่ ทะเยอทะยานมากเป็นพิเศษสำหรั บกลุ่มที่เป็นตัวแทนอำนาจอิหร่ าน ซึ่งเป็นไปได้ว่าอิหร่านจะเป็ นผู้บงการอยู่เบื้องหลังเสียเอง

โจนาธาน แพนิคอฟ เจ้าหน้าที่สำนักข่าวกรองแห่ งชาติสหรัฐฯ และผู้อำนวยการโครงการริเริ่มด้ านความมั่นคงตะวั นออกกลางสโควครอฟ ระบุว่า ถ้าหากเหตุการณ์แบบดังกล่าวเกิ ดขึ้น ก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเกิ ดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์ สินในระดับสูงมากเป็นประวัติ การณ์ในรอบหลายสิบปี

ฝ่ายฮามาสเองก็มีการเรียกร้ องให้กลุ่มติดอาวุธอิสลามกลุ่ มอื่นๆ ร่วมกันโจมตีอิสราเอลด้วย ผู้บัญชาการกองกำลังฮามาส โมฮัมหมัด อัล-เดอิฟ เรียกร้องให้ "กลุ่มติดอาวุธอิสลามในเลบานอน, อิรัก และซีเรีย" ประสานกำลังกัน "เริ่มเคลื่อนขบวนไปยั งปาเลสไตน์ในตอนนี้"

จนถึงตอนนี้ฮิชบอลเลาะห์ยั งคงไม่ทำตามสิ่งที่ฮามาสเรียกร้ อง โดยที่กลุ่มผู้นำของฮิ ชบอลเลาะห์บอกว่าพวกเขายังคงเฝ้ าติดตามสถานการณ์อยู่ แต่ทว่าฮิชบอลเลาะห์ก็ทำการยิ งปืนใหญ่และขีปนาวุธนำวิถีใส่ ฐานที่มั่นอิสราเอลในพื้นที่พิ พาทตามแนวชายแดนที่ราบสูงโกลั นของซีเรีย และกองทัพอิสราเอลก็มีการโต้ ตอบกลับ

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮิ ชบอลเลาะห์ ฮาเชม ซาฟิดดีน ที่เป็นญาติของเลขาธิการใหญ่ฮิ ชบอลเลาะห์ ฮัสซัน นาสรัลเลาะห์ กล่าวว่า การยิงปืนใหญ่ใส่เป็นการเตือน "พวกเราบอกอิสราเอลและสหรัฐฯ ให้หยุด 'ความโง่เขลา' เช่นนี้เสีย ไม่เช่นนั้นทั้งภูมิภาคจะเกิ ดสงคราม"

อย่างไรก็ตามในขณะที่อิ สราเอลกำลังสู้รบกั บฮามาสพวกเขาก็จับตามองฮิ ชบอลเลาะห์ไปด้วย คำถามเรื่องที่ว่าเหตุการณ์ เลวร้ายนี้เกิดขึ้นได้อย่ างไรและทำไมหน่วยข่าวกรองอิ สราเอลถึงพลาดก็จะเริ่มมีการพู ดถึงมากขึ้น แล้วผลที่ตามมาก็จะเป็นแบบเดี ยวกับปี 2516 คือจะมีการคิดบัญชีครั้งใหญ่กั บหน่วยข่าวกรองและนักการเมืองอิ สราเอลหลังจากที่ศึกสงบลง

เดตต์เมอร์ บอกว่าสงครามยมคิปปูร์ทำให้ศรั ทธาที่ชาวอิสราอลมีต่อกลุ่มผู้ นำของตัวเองเกิดความสั่นคลอน จุดชนวนให้เกิดขบวนการประท้วง มีการกล่าวหารัฐบาลว่าบริหารผิ ดพลาด จนทำให้ผู้นำในตอนนั้นต้องเลิ กเล่นการเมืองเมื่อพรรคร่วมรั ฐบาลสูญเสียที่นั่งและไม่ สามารถจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้ างมากได้ ไม่รู้ว่านายกรัฐมนตรีคนปัจจุบั นคือ เบนจามิน เนทันยาฮู จะประสบชะตากรรมเดียวกันหรือไม่

