ใบตองแห้ง:ความเป็นไทยรุ่นใหม่

มิลลิ “สุดปัง” ศิลปินเดี่ยวหญิงไทยคนแรกที่ได้ขึ้นเวทีเทศกาลดนตรี Coachella กินข้าวเหนียวมะม่วง “โชว์ความเป็นไทย”

“คุณคิดว่า มิลลิจะได้รับเชิญเข้าทำเนียบไปแสดงความยินดีที่สร้างชื่อเสียงและผลักดันประเทศด้วย soft power หรือไม่” ผุดคำถามในโลกออนไลน์ที่ตามมาด้วยเสียงหัวเราะสนั่นหวั่นไหว

#MILLILiveatCoachella พุ่งพรวดเป็นอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์ จากที่เคย #SAVEมิลลิ เมื่อกลางปีที่แล้ว เพราะ น.ส.ดนุภา คณาธีรกุล นักศึกษาคณะดนตรี เอแบค ถูกผู้ช่วยรัฐมนตรี อภิวัฒน์ ขันทอง ทนายความประจำตัวประยุทธ์ แจ้งเอาผิดหมิ่นประมาทฐาน Call Out วิจารณ์รัฐบาล

หลังยอมจ่ายค่าปรับสองพัน มิลลิ ซึ่งเคยชูสามนิ้ว #saveเพนกวิน หมดหวังในความยุติธรรม ดูเหมือนลดโทนวิจารณ์รัฐบาลลง (คงเป็นคำขอจากต้นสังกัด) แต่ก็ยังเฉียบคมในความกล้าแสดงออก เป็นตัวของตัวเอง กระทั่งพุ่งขึ้นเป็นศิลปินนานาชาติ ซึ่งไม่ต้องแคร์เส้นสายอุปถัมภ์ในวงการบันเทิงไทย หรือแคร์สปอนเซอร์ที่เกรงใจอำนาจรัฐ (แบบนักกีฬา)

“กูไม่ได้ขี่ช้างโว้ย” มิลลิบอกฝรั่งให้เข้าใจคนไทยเสียใหม่ ว่าไม่ได้อยู่ในโลกดึกดำบรรพ์ “บ้านฉันมีทั้งรถไฟลอยฟ้าและใต้ดิน เสาไฟกินรีต้นละแสนก็มี รถไฟสมัย ร.5 ใช้มา 120 ปี”

“Country is good. People is good. Our food is good. But government is bood” เธอแร็ปสองภาษา

น่าเสียดายสื่อหลักเน้นแต่ภาพข้าวเหนียวมะม่วง ขายความเป็นไทยซาบซึ้งตื้นตัน เหมือนขายท่องเที่ยวไทยด้วยภาพขี่ช้าง มีไม่กี่ค่ายรายงานว่า เธอยังประชด “I can play ping-pong without hands” ซึ่งหมายถึงเซ็กส์โชว์ที่ฝรั่งต่างชาติมักนึกถึงหากพูดถึงประเทศไทย

มิลลิเป็นภาพแทนคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ แต่ถูกอำนาจรัฐไทยปิดกั้น ถ้าพูดถึง Soft Power อันที่จริงไม่ต้องส่งเสริมอะไรหรอก แค่ไม่จำกัดเสรีภาพก็พอ ลองคิดง่าย ๆ ว่าหนังอย่าง Parasite ซีรีส์อย่าง Squid Game ถ้าคนไทยสร้างจะผ่านเซ็นเซอร์ไหม จะพูดถึง Soft Power ทำไม ในเมื่อกี่ปีกี่ชาติก็ย่ำอยู่กับรำไทย ศาลาไทย อนุรักษ์ไว้แบบดัดแปลงไม่ได้

ถ้าย้อนอ่านความคิดของมิลลิ จะพบว่าเธอเป็นตัวแทนทัศนะคนรุ่นใหม่ ที่พวกอนุรักษนิยมไทยหัวโบราณคงรับไม่ได้ เพลงฮิตของเธอ “พักก่อน” ใช้ภาษาลูของเพศที่สาม ผสมอังกฤษและภาษาอีสาน “สุดปัง” ก็ใช้ทั้งภาษาลูและภาษาสี่ภาค

เธอให้สัมภาษณ์ว่า อยากอายุ 20 เพื่อเข้าผับได้ถูกกฎหมาย อยากทำให้ทุกคนมั่นใจในการไม่ต้องใส่เสื้อชั้นใน เซ็กส์กับความรักมาคู่กัน เป็นเรื่องความยินยอมพร้อมใจทั้งสองฝ่าย ถ้าไม่พร้อมก็ควรเคารพการตัดสินใจ เธอเล่าเรื่องตัวเองว่าแต่งตัวอย่างไรก็ได้ ไลฟ์อยู่บ้านไม่ใส่เสื้อชั้นใน เมื่อถูกพวกลามกในทวิตเตอร์ซูมหน้าอก เธอตอบโต้ด้วยการแชร์ว่า “หนักหัว…เหรอ”

อดไม่ได้ที่จะเปรียบเทียบกับกรณีรองหัวหน้าพรรคเก่าแก่ ลูกปูชนียบุคคล (ซึ่งแม้ยังเป็นแค่ข้อกล่าวหา แต่ท่าทีกลุ่มไลน์พรรคเหมือนฝังทั้งเป็น)

เราจะเห็นได้ว่าคนรุ่นใหม่มีทัศนะเปิดกว้างมากขึ้น แต่ให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิ เสรีภาพ และความเท่าเทียม อย่างแรงกล้า ตั้งแต่การเมืองไปถึงเรื่องทางเพศ ทางศีลธรรม

คนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการที่หญิงชายมีสิทธิตัดสินใจเท่ากัน ชิงชังอย่างยิ่งต่อการใช้อำนาจ ใช้กำลัง ใช้สถานะเหนือกว่าบังคับขู่เข็ญ หรือบีบคั้นให้ผู้หญิงจำยอม ขณะที่คนรุ่นเก่าปากท่องศีลธรรม บางคนยังเถียงแทนว่า เรื่องนานแล้วไม่แจ้งความ สมยอมกันมากกว่า

ภายใต้การแสดงออกอย่างมิลลิ อย่าคิดว่าคนรุ่นใหม่ไม่ตระหนักศีลธรรมความเป็นไทย ตรงกันข้ามเลย พวกเขาตระหนักถึงแก่นถึงสาระ

พวกอนุรักษนิยมต่างหากปากว่าตาขยิบ รู้อยู่แก่ใจไม่ใช่หรือ ว่าปัญหาศีลธรรมทางเพศไม่ใช่แค่รองหัวหน้าพรรค

ที่มา: ข่าวหุ้นธุรกิจ https://www.kaohoon.com/column/526738