ตั้ง ‘พรพิมล กาญจนลักษณ์’ เป็นผู้แทนพิเศษของ รมว.กต. ด้านเมียนมา-มีผลทันที 

ผู้สื่อข่าวอาวุโสจากสำนักข่าว Channel News Asia รายงานวานนี้ กต.ไทยแต่งตั้ง พรพิมล กาญจนลักษณ์ เป็นผู้แทนพิเศษของ รมว.กต.ด้านเมียนมา และคำสั่งนี้มีผลโดยทันที

26 เม.ย. 65 ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานวานนี้ (25 เม.ย.) เมย์ หว่อง ผู้สื่อข่าวอาวุโสด้านอินโดจีน แห่งสำนักข่าว Channel News Asia ของสิงคโปร์ โพสต์ข้อความบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย ‘ทวิตเตอร์’ บัญชี ‘@MayWongCNA’ ระบุ กระทรวงการต่างประเทศ แห่งประเทศไทย แต่งตั้งผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในด้านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

#Thailand @MFAThai has appointed its own special representative Pornpimol Kanchanalak to deal specifically on #Myanmar issues. The special representative will report directly to foreign minister who's also DPM @fmdonpram. Her post is effective immediately #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/ZdEwmnO1w9

— May Wong (@MayWongCNA) April 25, 2022