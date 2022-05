K-pop กับระเบียบวัฒนธรรมโลก | หมายเหตุประเพทไทย EP.416

หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง และปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ แนะนำบทความของติณณภพจ์หัวข้อ “Cultural Hybridity of K-Pop Music: From the West to South Korea, from South Korea to the Globe” (การผสมผสานทางวัฒนธรรมของเพลงป๊อปเกาหลี: จากตะวันตกสู่เกาหลีใต้ จากเกาหลีใต้สู่สากล) เผยแพร่ในวารสารภาษาและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยมหิดล ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 (2563)

โดยผู้เขียนนำเสนอว่ากระแส K-pop ไม่ใช่อิทธิพลทางวัฒนธรรมของสหรัฐอเมริกา แต่เกิดจากการต่อรองกันระหว่างกระแสท้องถิ่นและโลก ที่มีตะวันตกเป็นศูนย์กลาง และเกาหลีเองที่กระตือรือร้นวิ่งไล่ตาม modernity แบบสหรัฐอเมริกาจนก่อให้เกิดสิ่งใหม่เป็นสภาวะลูกผสม ที่โลกาและเทศา ‘ผสานถิ่น’ ขึ้นมากลายเป็น K-pop ที่เข้าไปปรากฏตัวและเจือปนระเบียบทางวัฒนธรรมที่สหรัฐอเมริกาผูกขาดเนิ่นนาน และเมื่อ K-pop เข้าไปเจือปนแล้วยังมีผลสั่นคลอนระเบียบทางวัฒนธรรมในวงการศิลปะและดนตรีอีกด้วย