นักวิจารณ์หวั่น 'อีลอน มัสก์' ยกเลิกแบน 'ทรัมป์' ในทวิตเตอร์ ส่งผลร้ายต่อประชาธิปไตย

นักวิจารณ์หลายคนแสดงความกังวลหลังจากที่ อีลอน มัสก์ บอกว่าเขาจะยกเลิกการแบนบัญชีทวิตเตอร์ของอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ จากการที่ทรัมป์เคยใช้พื้นที่ตรงนี้โพสต์ข้อมูลผิดๆ และปลุกระดมให้คนก่อจลาจลต่อต้านผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดของสหรัฐฯ ทำให้มองว่าการอนุญาตให้ฝ่ายอำนายนิยมอย่างทรัมป์กลับมามีพื้นที่อีกครั้งจะเสี่ยงต่อการทำลายประชาธิปไตย แต่ก็มีกลุ่มสิทธิพลเมืองที่เห็นต่าง มองว่าควรลงโทษทรัมป์แต่ไม่ควรถึงขั้นแบนถาวร

12 พ.ค. 2565 หลังจากกรณีที่ อีลอน มัสก์ ผู้ที่เพิ่งทุ่มเงินซื้อทวิตเตอร์ไปเมื่อไม่นานนี้ประกาศว่าเขาจะยกเลิกการสั่งแบนอดีตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ผู้เคยใช้พื้นที่ทวิตเตอร์ในการเผยแพร่ข้อมูลผิดๆ มีนักวิจารณ์หลายภาคส่วนมองว่าการยกเลิกแบนทรัมป์นั้นถือเป็นเรื่องอันตรายในแง่ที่มันจะส่งผลให้เกิดการ "ระดมเสียงสนับสนุนเพื่อระบอบอำนาจนิยม" ได้

หนึ่งในนักวิจารณ์ที่พูดถึงเรื่องนี้คือ โนอาห์ บุคไบน์เดอร์ ประธานกลุ่มพลเมืองเพื่อความรับผิดชอบและจรรยาบรรณในรัฐบาลสหรัฐฯ (CREW) บุคไบน์เดอร์กล่าวว่า การให้พื้นที่กับคนที่เคยพยายามล้มการเลือกตั้งในสหรัฐฯ และคอยปลุกระดมกลุ่มก่อจลาจลบุกรัฐสภาเพื่อพยายามทำลายประชาธิปไตยนั้นถือเป็นเรื่องอันตราย

"ไม่ว่าจะอีลอน มัสก์ หรือใครก็ตาม ไม่มีใครที่ควรจะยกเลิกการแบนทวิตเตอร์ของโดนัลด์ ทรัมป์" บุคไบน์เดอร์กล่าว กรณีจลาจลที่เขาพูดถึงคือเหตุการณ์ในเดือน ม.ค. 2564 มีกลุ่มคนไม่พอใจที่ โจ ไบเดน ชนะการเลือกตั้งพากันบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาสหรัฐฯ ซึ่งเชื่อกันว่า โดนัลด์ ทรัมป์ มีส่วนในการปลุกระดมคนในครั้งนั้น

ลิซา กิลเบิร์ต รองประธานบริหารของกลุ่ม พับลิกซิติเซน จากสหรัฐฯ ก็กล่าวไว้ในทำนองเดียวกับบุคไบน์เดอร์ เธอระบุในทวิตเตอร์ว่าการยกเลิกการแบนทรัมป์นั้นนับเป็น "ความคิดที่แย่อย่างแน่นอน" เพราะทรัมป์เคย "ยุยงให้เกิดความรุนแรง" และ "แพร่กระจายข้อมูลที่ผิด" ให้กับผู้ชมของเขาที่อินไปกับมัน ดังนั้นแล้ว กิลเบิร์ตจึงเรียกร้องให้มีการแบนทรัมป์จากโซเชียลมีเดียทวิตเตอร์ต่อไป

โรเบิร์ต ไวส์แมน ประธานของพับลิกซิติเซนก็เตือนในแบบเดียวกับคนอื่นๆ โดยพูดถึงกรณีที่ทรัมป์โกหกเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งปี 2563 และยุยงให้คนก่อจลาจลในรัฐสภาเมื่อวันที่ 6 ม.ค. 2564 ซึ่งส่งผลให้ทรัมป์ถูกฟ้องขับออกจากตำแหน่งเป็นครั้งที่สองและถูกแบนจากโซเชียลมีเดียหลายแห่ง

"อีลอน มัสก์ ผิดที่เชื่อว่าทวิตเตอร์จะสามารถแสร้งทำเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ต่ออันตรายเช่นนี้ และไม่เล็งเห็นในเรื่องที่ทรัมป์เคยใช้พื้นที่ออนไลน์ในการช่วยให้เขาสามารถระดมเสียงสนับสนุนเพื่อระบอบอำนาจนิยมของเขา และมัสก์ก็ผิดที่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องเพียงพอกับการแค่นำข้อความทวิตเตอร์ที่ละเมิดกฎออกหรือแค่สั่งระงับการใช้งานของทรัมป์ชั่วคราวเพื่อไม่ให้มีการทำผิดอีกในอนาคต" ไวส์แมนกล่าว

ในช่วงที่มีการจัดประชุมแถลงข่าวเมื่อวันที่ 10 พ.ค. ที่ผ่านมา มัสก์กล่าวว่า "ในตอนนี้ผมยังไม่ได้เป็นเจ้าของทวิตเตอร์" แต่เขาก็กล่าวต่อไปว่า "ผมสามารถยกเลิก" การสั่งแบนทรัมป์อย่างถาวรจากทวิตเตอร์ได้ มัสก์อ้างว่าการแบนทรัมป์อย่างถาวรจากทวิตเตอร์เป็น "การตัดสินใจที่แย่ในทางศีลธรรม... และเป็นเรื่องที่โง่อย่างถึงที่สุด"

มัสก์โต้แย้งว่าการแบนทรัมป์จากทวิตเตอร์นั้นเป็น "ความผิดพลาด เพราะมันทำให้คนกลุ่มใหญ่ๆ ในประเทศ(สหรัฐฯ)แปลกแยกและในที่สุดแล้วก็ไม่ได้ส่งผลให้โดนัลด์ ทรัมป์ ไม่มีพื้นที่พูดของตัวเอง" มัสก์กล่าว

ก่อนหน้านี้ในเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาทรัมป์เคยกล่าวให้สัมภาษณ์ต่อสื่อฟ็อกซ์นิวส์ว่า "ผมจะไม่ไปที่ทวิตเตอร์ ผมจะอยู่ที่ TRUTH" TRUTH ที่ทรัมป์หมายถึงนี้คือโซเชียลมีเดีย truthsocial.com ที่อนุญาตให้เฉพาะชาวอเมริกันเท่านั้นที่จะใช้งานได้ และสื่อซีเอ็นเอ็นก็เคยรายงานเมื่อเดือน เม.ย. ว่า โซเชียลมีเดีย TRUTH ก็ยังคงอยู่ในช่วงที่เติบโตไม่มากนัก ผู้คนจำนวนมากต้องรอต่อคิวเพื่อที่จะได้รับอนุญาตให้เปิดบัญชีผู้ใช้งาน แม้แต่ตัวทรัมป์เองก็ไม่ได้โพสต์อะไรมากในบัญชีผู้ใช้งานของตัวเองในช่วงเดือน เม.ย.

ทรัมป์พูดถึงกรณีมัสก์ว่า "ผมหวังว่ามัสก์จะซื้อทวิตเตอร์เพราะเขาจะช่วยพัฒนามัน และเขาก็เป็นคนดี แต่ผมจะปักหลักอยู่ที่ TRUTH"

มัสก์บอกว่าเขาได้พูดคุยกับ ผู้ร่วมก่อตั้งทวิตเตอร์และอดีตซีอีโอของทวิตเตอร์ แจ็ค ดอร์ซีย์ ในเรื่องที่ว่าการแบนอย่างถาวร "ควรนำมาใช้แบบแทบจะน้อยครั้งมากๆ" และควรเก็บไว้ใช้กับกรณีบัญชีที่เป็นบ็อตกับสแปม และข้อความทวีตที่มีปัญหาควรจะมีการจัดการเป็นรายกรณีไปและใช้แค่การระงับบัญชีชั่วคราว ซึ่งดอร์ซีย์ยืนยันว่ามัสก์ได้พูดคุยกับเขาในเรื่องนี้จริง

ถึงแม้ว่าองค์กรสหภาพเสรีภาพพลเมืองอเมริกัน (ACLU) จะเป็นองค์กรที่ต่อต้านทรัมป์ในเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนต่างๆ แต่ผู้อำนวยการบริหารของ ACLU แอนโทนี ดี โรเมโร ก็แถลงในเรื่องนี้ว่า ถึงแม้ทาง ACLU จะเป็นปฏิปักษ์กับทรัมป์อย่างแข็งขันแต่การที่มัสก์ตัดสินใจจะคืนบัญชีทวิตเตอร์ให้ทรัมป์ "เป็นเรื่องที่ถูกต้อง"

โรเมโรบอกว่าการที่คนกลุ่มเล็กๆ บางคนมีอำนาจมากในพื้นที่กระดานข่าวที่สำคัญต่อการปราศรัยการเมือง พวกเขาควรจะใช้อำนาจนั้นอย่างมีความอดกลั้น โรเมโรบอกว่าถ้าหากทรัมป์ละเมิดกฎอีกครั้งก็ควรจะลงโทษที่เบากว่านี้ เช่นถอดโพสต์ที่ผิดกฎแทนที่จะแบนเขาจากพื้นที่ โรเมโรบอกอีกว่าข้อความทวีตที่ล่วงล้ำมากที่สุดของทรัมป์กลายมาเป็นหลักฐานที่สำคัญในการฟ้องร้องเอาผิดกับทรัมป์และรัฐบาลทรัมป์ได้ ซึ่งทาง ACLU ได้ฟ้องร้องทางกฎหมายต่อทรัมป์มากกว่า 400 คดี

อย่างไรก็ตามไวส์แมนจากองค์กรพับลิกซิติเซนกลับเห็นว่าถึงแม้การสั่งแบนอย่างถาวรจากโซเชียลมีเดียจะเป็นเรื่อง "ไม่น่าปรารถนา" แต่พวกเขาก็ยืนยันว่าทรัมป์ควรจะถูกแบนเนื่องจาก "ประชาธิปไตยของอเมริกันกำลังตกอยู่ในอันตราย และทวิตเตอร์กับโซเชียลมีเดียก็มีส่วนเกี่ยวข้องในปัญหานี้" ไวส์แมนมองว่าโซเชียลมีเดียควรจะช่วยแก้ไขปัญหาด้วยการระงับการอนุญาตให้พื้นที่กับพวกอำนาจนิยมอย่างทรัมป์ที่ใช้พื้นที่ของพวกเขาแพร่กระจายความเกลียดชัง, คำโกหก, การปั่นหัวทางการเมือง และลัทธิอำนาจนิยม

ไวส์แมนยังบอกอีกว่าการที่ให้มหาเศรษฐีอย่างมัสก์เป็นเจ้าของทวิตเตอร์ได้นั้นเป็นเรื่อง "อันตรายต่อประชาธิปไตย" เพราะถึงแม้ว่าพื้นที่อย่างทวืตเตอร์จะเป็นพื้นที่ๆ สำคัญในการสื่อสารและสร้างชุมจน แต่มหาเศรษฐีเหล่านี้ก็จะมองมันกลายเป็น "ของเล่น" สำหรับพวกเขา

