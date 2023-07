สหรัฐฯ แถลง 'ประณาม' ตำรวจฮ่องกงใช้ 'กฎหมายความมั่นคง' ประกาศจับ 8 นักกิจกรรม ที่อยู่ต่างประเทศ

ทางการฮ่องกงใช้ กฎหมายความมั่นคงฉบับใหม่ออกประกาศตั้งรางวัลนำจั บ 8 นักกิจกรรมฮ่องกงที่อยู่ต่างประเทศ ทางการสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ประณาม ระบุ การพยายามบั งคับใช้กฎหมายความมั่นคงที่ ขยายขอบเขตอำนาจออกมาในระดั บนานาชาติเช่นนี้เป็นการ "สร้างบรรทัดฐานที่อันตรายต่อสิ ทธิมนุษยชน"

7 ก.ค. 2566 ตำรวจฝ่ายความมั่นคงของฮ่ องกงประกาศจับนักกิจกรรมชาวฮ่ องกง 8 รายที่ลี้ภัยการเมื องออกจากประเทศ ในจำนวนนี้มี Ted Hui และ Dennis Kwok อดีต ส.ส. ฮ่องกงรวมอยู่ด้วย โดยมีการตั้งรางวัลนำจับ 1 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 4.5 ล้านบาท) ต่อบุคคลเหล่านี้

การประกาศจับในครั้งนี้มีขึ้ นหลังจากที่บทบรรณาธิการของหนั งสือพิมพ์ที่รัฐบาลฮ่องกงเป็ นเจ้าของ Ta Kung Pao อ้างกฎหมายมาตรา 38 ในประมวลกฎหมายความมั่นคงแห่ งชาติที่ออกมาเมื่อปี 2563 ซึ่งระบุว่า รัฐบาลมีขอบเขตการบังคับใช้ กฎหมายที่ขยายรวมไปถึงบุคคลที่ อยู่ภาคนอกฮ่องกงด้วย Ta Kung Po ระบุอีกว่าประเทศจีนซึ่งเป็ นสมาชิกขององค์ การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศ หรือ Interpol นั้น สามารถเรียกร้องขอความร่วมมื อจากประเทศสมาชิกให้ช่วยจับกุ มตัวบุคคลที่พวกเขามองว่าเป็นผู้ หลบหนีได้

นอกจาก Ted Hui กับ Dennis Kwok แล้ว ผู้ที่ถูกออกประกาศจับรายอื่นๆ ได้แก่ Nathan Law, Anna Kwok, Elmer Yuen, Mung Siu-tat และ Finn Lau ที่เป็นนักกิจกรรม และ Kevin Yam ผู้เป็นทนายความ

Steve Li ผู้กำกับการตำรวจความมั่นคงแห่ งชาติฮ่องกงกล่าวว่ าการออกประกาศจับแบบให้รางวั ลนำจับไม่ใช่เป็ นการแสดงผลงานแต่เพื่อเป็นการบั งคับใช้กฎหมาย

Li อ้างกฎหมายมาตรา 37 และ 38 ในประมวลกฎหมายความมั่นคงที่ มาจากจีนระบุว่า ตำรวจฮ่องกงมี ขอบเขตอำนาจทางกฎหมายและความรั บผิดชอบในการตามล่าบุคคลในต่ างประเทศที่กระทำการในเชิงที่ เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งชาติ Li อ้างว่า ขอบเขตอำนาจทางกฎหมายที่ว่านี้ มีการนำไปใช้กับกฎหมายอื่นๆ ที่คล้ายกันในประเทศอื่นและภูมิ ภาคอื่นด้วย

อย่างไรก็ตาม Li บอกว่าหน่วยงานตำรวจฮ่องกงไม่ สามารถไปจับกุมบุคคลตามประกาศจั บเหล่านี้ได้เองถ้าหากพวกเขาไม่ กลับมาที่ฮ่องกง แต่การออกหมายจับก็จะมีประโยชน์ กับตำรวจในปฏิบัติการบังคับใช้ กฎหมายในอนาคต ซึ่งจะเป็นการเอื้อให้ทางการฮ่ องกงทราบว่าบุคคลที่อยู่ ในประกาศจับอาศัยอยู่ที่ ไหนและสามารถ "ทำการจับกุมได้อย่างเห็นผล" ถ้าหากบุคคลเหล่านี้เดินทางกลั บฮ่องกง

ทางตำรวจฮ่องกงอ้างว่ากลุ่มที่ ถูกตั้งประกาศจับในครั้งนี้ "ทำการละเมิดกฎหมายความมั่ นคงแห่งชาติ เรียกร้องให้มีการลงโทษเจ้าหน้ าที่ทางการอ่องกง และวางแผนให้กับต่างชาติ ในการทำลายสถานะทางการเงินของฮ่ องกง" ตำรวจยังได้เรียกร้องให้ผู้อยู่ ในประกาศจับทั้ง 8 คนออกมามอบตัว อ้างว่าทางศาลฮ่องกงจะพิ จารณาลดโทษให้ถ้าหากบุคคลเหล่ านี้ออกมามอบตัว

ทางการจีนผ่านกฎหมายความมั่ นคงแห่งชาติที่บังคับใช้กับฮ่ องกงตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2563 เป็นต้นมา หลังจากก่อนหน้านั้นเกิ ดการประท้วงต่อต้านกฎหมายส่งตั วผู้ร้ายข้ามแดนของจีนและมี การประท้วงเรียกร้องเสรี ภาพทางการเมืองอย่างต่อเนื่ องเป็นเวลาหลายเดือนในฮ่องกง กฎหมายความั่นคงฉบับใหม่นี้มี บทลงโทษต่อ "การบ่อนทำลาย, การแบ่งแยกดินแดน, การสมคบคิดกับต่างชาติ และการก่อการร้าย" ซึ่งเป็นคำที่มีการนิยามเอาไว้ กว้างมาก สามารถกินความรวมไปถึงการทำให้ การคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้ นฐานอื่นๆ หยุดชะงักได้ด้วย

ถึงแม้ว่าทางการจะอ้างวาทกรรมว่ ามันเป็นกฎหมายที่ใช้คื นความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง แต่กฎหมายนี้ก็น่าตระหนกสำหรั บฝ่ายประชาธิปไตย, ภาคประชาสังคม และกลุ่มคู่ค้ากับจีนและฮ่องกง เพราะมันเป็นกฎหมายที่มั กจะนำมาใช้ปิดปากและลงโทษผู้ที่ ต่อต้านรัฐบาล

เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่ผ่านมา เว็บไซต์รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ออกแถลงการณ์ประณามการที่ ตำรวจฮ่องกงประกาศตั้งรางวั ลนำจับนักกิจกรรมโดยกินวงกว้ างในระดับนานาชาติ

โดยที่ในแถลงการณ์ระบุว่าการบั งคับใช้กฎหมายความมั่ นคงของทางการจีนแบบตีวงกว้ างออกไปนอกประเทศจะเป็นการ "ทำให้เกิดบรรทัดฐานแบบใหม่ที่ จะคุกคามสิทธิมนุษยชนและเสรี ภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนทั่ วโลก"

แมทธิว มิลเลอร์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ระบุในแถลงการณ์ว่า "พวกเราขอเรียกร้องให้รัฐบาลฮ่ องกงยกเลิกการประกาศจับนี้โดยทั นที ให้มีการเคารพต่ออธิ ปไตยของประเทศอื่น และหยุดการบังคับใช้ กฎหมายความมั่นคงที่ออกโดยจี นในระดับนานาชาติ พวกเราจะต่อต้ านความพยายามของพรรคคอมมิวนิสต์ จีนในการปราบปรามผู้คนแบบข้ ามประเทศซึ่งเป็นสิ่งที่บั่ นทอนสิทธิมนุษยชน พวกเราสนับสนุนสิทธิของปัจเจกบุ คคลในการที่จะมีเสรี ภาพในการแสดงออกและเสรี ภาพในการชุมมนุมอย่างสันติ"

