หมายเหตุประเพทไทยสัปดาห์นี้ ติณณภพจ์ สินสมบูรณ์ทอง และภาวิน มาลัยวงศ์ พูดถึงภาพยนตร์ Everything Everywhere All At Once (2022) หรือ “ซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์ส” พร้อมข้อสังเกตประสบการณ์รับชมภาพยนตร์ไร้พล็อตและเส้นเรื่อง และบทบาทเสมือนพระเจ้าของ JOBU TUPAKI ที่พาแหวกแหกอุดมคติชุดเดิมไปสู่ความเป็นไปได้อื่นๆ ในมัลติเวิร์ส