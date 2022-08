เฟซบุ๊กส่งข้อมูลสองแม่ลูกพูดเรื่องทำแท้ง ให้ตำรวจเนแบรสกาใช้ตั้งข้อหา

ตำรวจรัฐเนแบรสกาส่งหมายคำร้ องขอข้อมูลของสองแม่ลูกที่พูดคุ ยกันเรื่องทำแท้ งในเฟซบุ๊กแมสเซนเจอร์ และเมื่อเฟซบุ๊กส่งข้อมูลให้ ตำรวจ พวกตำรวจก็อ้างใช้ข้อมูลนี้ มาเป็นหลักฐานเพื่อตั้งข้ อหาเอาผิดสองแม่ลูกนี้ในเรื่ องการทำแท้ง ทำให้เกิดข้อกังขาเรื่องสิทธิ ความเป็นส่วนตัว อีกทั้งยังมีผู้เชี่ยวชาญประเมิ นว่าในขณะที่สิทธิทางเลื อกในการทำแท้งของสหรัฐฯ เพิ่งจะถูกทำลายทิ้งไปโดยศาลสู งสุดที่เป็นฝ่ายขวาจัดสมัยโดนั ลด์ ทรัมป์ การขอข้อมูลแบบนี้จะเกิดมากขึ้ นในสหรัฐฯ

11 ส.ค. 2565 เฟซบุ๊กส่งข้อมูลแชทระหว่างแม่ และลูกที่พูดกันเรื่องการทำแท้ งให้กับตำรวจรัฐเนแบรสกาหลังจากที่มีการออกหมายคำร้ องขอข้อมูลจากเฟซบุ๊กเพื่อใช้ ในการสืบสวนเรื่องการทำแท้ งในแบบที่ถือว่าผิ ดกฎหมายในเนแบรสกา

การสืบสวนดังกล่าวนี้เริ่มต้นตั้ งแต่เดือน เม.ย. ที่ผ่านมา ก่อนหน้าที่ศาลสูงสุดของสหรัฐฯ จะคว่ำคำตัดสินคดี Roe v. Wade ซึ่งนับเป็นการยกเลิกการการั นตีสิทธิทางเลือกในการทำแท้ง ศาลสูงสุดของสหรัฐฯ ที่ตัดสินเรื่องนี้นี้ส่วนใหญ่ ประกอบด้วยกลุ่มอำนาจเก่าฝ่ ายขวาจัดที่แต่งตั้งโดยอดี ตประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์

สื่อเอ็นบีซีระบุว่ากรณีการที่ เฟซบุ๊กให้ข้อมูลกับตำรวจในเรื่ องคดีทำแท้งเช่นนี้ถือเป็นเรื่ องที่เกิดขึ้นน้อยครั้งมาก แต่มันก็กลายเป็นคดีตัวอย่างที่ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิทางเลื อกในการทำแท้งมองว่าอาจจะเกิ ดมากขึ้นจนกลายเป็นเรื่องปกติ ในอนาคตได้ หลังจากที่การทำแท้งกลายเป็นเรื่ องผิดกฎหมายในหลายรัฐของสหรัฐฯ

สำหรับกรณีในเนแบรสกานี้ อัยการจากเมดิสันเคาน์ตีกล่ าวหาว่า เจสสิกา เบอร์เกส ผู้เป็นแม่อายุ 41 ปี ให้ยาช่วยทำแท้งแก่ลูกสาวของเธอ เซเลสเต ผู้ที่ในตอนนั้นอายุได้ 17 ปี และช่วยเธอกลบฝังตัวอ่อนหลั งการทำแท้ง แม่ลูกสองคนนี้ถูกตั้งข้อหาเมื่ อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมาและโดยที่พวกเธอปฏิ เสธข้อกล่าวหานี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจหน่วยสื บสวนของนอร์ฟอล์กเริ่มสื บสวนในเรื่องนี้โดยอาศั ยคำบอกเล่าจากคนที่อ้างตัวว่ าเป็นเพื่อนของเซเลสเตซึ่งเล่ าว่าเธอเห็นเซเลสเตใช้ยาช่ วยทำแท้งครั้งแรกในเดือน เม.ย.

ก่อนหน้าที่จะมีการคว่ำ Roe v. Wade กฎหมายเกี่ยวกับการทำแท้งที่มี อยู่เดิมในเนแบรสการะบุว่ าการทำแท้งจะถือว่าผิดกฎหมายถ้ าหากไข่ได้รับการปฏิสนธิแล้วมี อายุตั้งแต่ 20 สัปดาห์ขึ้นไป ในเอกสารคำให้การของเจ้าหน้าที่ ตำรวจ เบน แมคไบรด์ ที่ทำคดีนี้ระบุว่าเบอร์เกสแท้ งในช่วงที่เธอมีอายุครรภ์ราว 23 สัปดาห์หลังจากที่กินยาช่ วยทำแท้ง

เจ้าหน้าที่ตำรวจ แมคไบรด์ ได้ยื่นขอหมายค้นเมื่อเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา เพื่อที่จะสอดแนมกิจกรรมทางดิจิ ทัลของสองแม่ลูก โดยมีการยึดสมาร์ทโฟน 6 เครื่อง และแล็บท็อป 7 เครื่อง รวมถึงยื่นเรื่องขอข้อมู ลจากเฟซบุ๊กให้ส่งข้อมูลการพูดคุ ยแชทระหว่างสองคนนี้

เฟซบุ๊กทำการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ งานส่วนใหญ่ในรูปแบบข้อความตั วอักษรธรรมดาเอาไว้ในเซอร์เวอร์ ของตัวเอง นั่นหมายความว่าทางบริษั ทจะสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ถ้ ามีหมายค้นขอดูข้อมูล ซึ่งทางเฟซบุ๊กมั กจะทำตามคำขอของเจ้าหน้าที่บั งคับกฎหมายอยู่เสมอ

บริษัท เมตา ซึ่งเป็นเจ้าของเฟซบุ๊กแถลงเกี่ ยวกับคดีนี้เมื่อช่วงเย็นของวั นที่ 8 ส.ค. ที่ผ่านมาว่า ตัวหมายค้นของตำรวจในท้องถิ่ นไม่มีส่วนใดเลยที่ระบุว่าเป็ นคดีเกี่ยวกับการทำแท้ง หมายค้นขอข้อมูลจองตำรวจหน่วยสื บสวนและเอกสารของศาลระบุเพียงว่ าเป็นคดีสืบสวนเกี่ยวกับ "เด็กทารกที่เสียชีวิตแต่กำเนิ ด" ถูกเผาและถูกฝัง ทั้งที่จริงๆ แล้วตัวอ่อนในครรภ์อาจจะยังไม่ สามารถนับได้ว่าเป็นทารกในการตี ความทางกฎหมายของหลายพื้นที่ แต่เจ้าหน้าที่ ตำรวจในเนแบรสกาก็อ้ างเอาเองไปก่อนแล้วว่าเป็น "ทารก"

สำหรับตัวโปรแกรมเฟซบุ๊กแมสเซนเจอร์จะอาศัยการเข้ารหั สข้อมูลจากทั้งสองฝั่ง ทำให้ไม่สามารถดักข้อมูลตัวอั กษรการพูดคุยระหว่างทางได้ ผู้ที่จะเห็นตัวอักษรพูดคุยกั นมีแต่ผู้ใช้งานที่คุยกันเท่านั้ น ตัวเฟซบุ๊กหรือเจ้าหน้าที่รั ฐบาลที่เรียกขอข้อมูลจะไม่ สามารถอ่านมันได้ แต่ทว่าทางเลือกการเข้ารหัสข้ อมูลเช่นนี้ก็มีการใช้แต่กั บแอพพลิเคชันแมสเซนเจอร์ ของโทรศัพท์มือถือเท่านั้น และตัวข้อความจะมีการเข้ารหัสก็ ต่อเมื่อผู้ใช้งานเข้าไปปรับตั วเลือกให้แชทเป็น "ความลับ" เท่านั้น

แมคไบรต์อ้างว่าที่เขาขอหมายค้ นสองคนนี้เพราะจากการฝึกอบรม จากประสบการณ์ และจากการพูดคุยกับพนักงานสื บสวนที่ช่ำชองทำให้เขาพบว่า คนที่ "ก่ออาชญากรรม" มักจะมีบทสนทนาเกี่ยวกับเรื่ องเหล่านี้ไว้ในโซเชียลเน็ตเวิ ร์กของพวกเขา

อัยการตั้งข้อกล่าวหาต่อ เจสสิกา เบอร์เกส ว่ามีความผิดทางอาญาอุกฉกรรจ์ 3 ข้อหา และความผิดทางอาญาลหุโทษ 2 ข้อหา และตั้งข้อกล่าวหาต่อเซเลสเต เบอร์เกส ว่ามีความผิดทางอาญาอุกฉกรรจ์ 1 ข้อหา และความผิดทางอาญาลหุโทษ 2 ข้อหา ทุกข้อหาเกี่ยวข้องกับการทำแท้ งและการซ่อนร่างของตัวอ่อน รวมถึงข้อหาเรื่องการให้ข้อมู ลเท็จ

เอลิซาเบธ แนช นักวิเคราะห์ด้านนโยบายรั ฐจากสถาบันกุตต์มาเคอร์ ซึ่งเป็นสถาบันที่ส่งเสริ มนโยบายสิทธิอนามัยเจริญพันธุ์ กล่าวว่า การตัดสินใจคว่ำ Roe v. Wade ของศาลสูงสุดสหรัฐฯ ไม่น่าจะทำให้เกิดการเปลี่ ยนแปลงอะไรต่อการดำเนินคดีในเรื่ องนี้ในรัฐเนแบรสกาจากการที่ไม่ เห็นว่ารัฐนี้มีการเปลี่ ยนแปลงกฎหมายแต่อย่างใด แต่ทว่าการล้มคำตัดสิน Roe v. Wade ก็อาจจะทำให้มีกรณีการดำเนินคดี แบบเดียวกับคดีสองแม่ลูกคู่นี้ มากขึ้นเรื่อยๆ แนชกล่าวอีกว่าเจ้าหน้าที่ ตำรวจจะตัดสินใจไม่ตั้งข้ อหาพวกเขาก็ได้ แต่ในกรณีเบอร์เกสนี้ดูเหมือนว่ าตำรวจได้เอากฎหมายทั้งหมดทั้ งมวลมาทุ่มใส่สองแม่ลูกเพื่อตั้ งข้อหากับพวกเธอ

เจค ลาเปร์รูค รองผู้อำนวยการด้านประเด็ นการสอดแนมของศูนย์ประชาธิ ปไตยและเทคโนโลยี ซึ่งเป็นกลุ่มคลังสมองที่ส่ งเสริมสิทธิทางดิจิทัล กล่าวว่า ข้อมูลการแชทที่เก็บเอาไว้ในรู ปแบบตัวอักษรธรรมดานั้ นอาจจะกลายมาเป็นสิ่งที่เจ้าหน้ าที่อัยการขอตรวจค้นเพื่อสืบเรื่ องการทำแท้งมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากการคว่ำสิทธิทางเลื อกในการทำแท้งทำให้หลายรัฐเริ่ มมีการพยายามดำเนินคดีในเรื่ องนี้มากขึ้น ลาเปร์รูคบอกว่าถ้าหากบริษั ทไอทีไม่อยากตกเป็นเป้ าหมายของการถูกขอข้อมูลเช่นนี้ พวกเขาควรจะพิจารณาวิธีการเก็ บรวบรวม การเก็บรักษา และการเข้ารหัสข้อมูลในรู ปแบบใหม่

Facebook turned over chat messages between mother and daughter now charged over abortion, NBC News, 10-08-2022

https://www.nbcnews.com/tech/ tech-news/facebook-turned- chat-messages-mother-daughter- now-charged-abortion-rcna42185