นิทรรศการเปิด 'แผลเก่า' something old - new - borrowed -blue

“something old, something new, something borrowed and something blue” นิทรรศการว่าด้วยความหมายของความโรแมนติกที่เปิด “แผลเก่า” ในนิยายของไม้ เมืองเดิม ชำแหละความทรงจำและความเจ็บปวดของขวัญ – เรียม ออกมาเป็นผลงานศิลปะ

3 ก.ย. 2565 “something old, something new, something borrowed and something blue” นิทรรศการกลุ่มของ 3 ศิลปิน ชาติชาย สุพิณ , นพนันท์ ทันนารี และจิรัชยา พริบไหว ที่ว่าด้วยความหมายของความโรแมนติกผ่านโศกนาฏกรรมความรักที่เป็นตำนานอย่าง ‘แผลเก่า’ บาดแผลของขวัญ – เรียม ในนิยายของไม้ เมืองเดิม นิทรรศการ “something old, something new, something borrowed and something blue” มีอ้อมขวัญ สาณะเสน เป็นผู้อำนวยการ และ พลอย เจริญผล เป็นภัณฑารักษ์ จัดแสดงที่ จริงใจแกลเลอรี เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. ถึง 23 ต.ค. 2565

นิทรรศการ “something old, something new, something borrowed and something blue” พยายามสร้างบทสนทนาถึงภาพสะท้อนของความโรแมนติกในศิลปะร่วมสมัยปัจจุบัน ผ่านมุมมองและองค์ประกอบจากต้นกำเนิดนิยามของความโรแมนติก เพื่อทำให้เกิดบทสนทนาร่วมของอดีตและปัจจุบัน อันเป็นจักรวาลคู่ขนานของมนุษย์ โดยมุ่งเน้นจินตนาการ การแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึกของบุคคล ผ่านผลงานของศิลปิน

ชาติชายนำเสนอผลงานของเขาผ่านภาพวาดฉากต่างๆ ใน “แผลเก่า” โดยขับเน้นให้เห็นความสัมพันธ์ของตัวละครที่ซ้อนทับ ขณะที่นพนันท์สะท้อนบาดแผลของแผลเก่าผ่านภาพวาดสีน้ำมันที่ดูสดใสและครึ่มครึ้มหลายรูป ส่วนจิรัชยานำเสนอช่วงเวลาอันเจ็บปวดของความสัมพันธ์ลงบนผ้าเช็ดหน้าสีอ่อนที่ปักข้อความแทนความคิด และความรู้สึกของตัวละคร

พื้นที่กลางห้องนิทรรศการเป็นการจัดแสดง Installation Art ของอ้อมขวัญที่นำเสนอเรื่องราวความงดงามของความสัมพันธ์ผ่านผ้าม่านสีขาว เตียงนอน กองฟาง และดอกไม้แห้งเก่าในแจกัน นิทรรศการ “something old, something new, something borrowed and something blue” ดึงเอาความทรงจำและความเจ็บปวดที่ถูกอัดแน่นไว้ใน “แผลเก่า” ออกมาชำแหละเป็นผลงานศิลปะอยู่ในทุกมุมห้อง

นิทรรศการ something old, something new, something and something blue จัดแสดงที่ จริงใจแกลเลอรี เชียงใหม่

ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2565

ทุกวันอังคาร - วันศุกร์ เวลา 10:00 – 18:00 น.

และวันเสาร์ และ อาทิตย์ เวลา 08:00 – 18:00 น.

หยุดทุกวันจันทร์

เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย