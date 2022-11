กสทช. จ่อรื้อกฎ 'Must Have-Must Carry' เพื่อให้ภาคเอกชนเข้ามาซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกในอนาคต

รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. ระบุ เตรียมปรับปรุงและแก้ไขกฎ Must Have และ Must Carry ควบคู่ไป หลังไร้เจ้าภาพซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขัน 'ฟุตบอลโลก 2022'

11 พ.ย.2565 ความคืบหน้าการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 หลังจากคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติอนุมัติเงินสนับสนุนจากกองทุนวิจัย และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือกทปส. ให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดสด ภายในกรอบวงเงิน 600 ล้านบาท โดยก่อนหน้านี้ กสทช. ไปออกกฎ “Must Have” 7 มหกรรมกีฬาที่คนไทยต้องดูฟรี ประกอบด้วย ซีเกมส์, อาเซียนพาราเกมส์, เอเชียนเกมส์, เอเชียนพาราเกมส์, โอลิมปิกเกมส์, พาราลิมปิกเกมส์ และฟุตบอลโลก แถมยังมีกฎ “Must Carry” ที่ระบุว่า ต้องดำเนินการให้ทุกแพลตฟอร์มให้คนไทยได้ชมแบบฟรี จนมีประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ว่า 2 กฎดังกล่าวนั้น เป็นการกีดกันภาคเอกชนที่จะเข้าไปประมูลซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก ทำให้ภาครัฐต้องเสียเงินทุกๆ วงรอบ 4 ปี เป็นจำนวนหลักร้อยถึงหลักพันล้านบาทไปอย่างสูญเปล่านั้น

ล่าสุดวันนี้ (11 พ.ย.) สำนักข่าวไทย และกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รายงานว่า ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า จะมีการปรับปรุงแน่นอน เพราะการมีกฎนี้ทำให้ลำบากต่อการทำธุรกิจ ทางบอร์ด กสทช. ตั้งใจจะปรับให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เพราะมองว่าไม่ใช่หน้าที่ กสทช. ที่ต้องมาออกเงินแบบนี้ แต่เมื่อกฎที่สร้างไว้เป็นปัญหา ก็ปรับแก้ไข เท่าที่คุยมาคือ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสามารถใช้เงินได้ต่อเมื่อมีนักกีฬาไทยไปแข่งขัน ส่วนฟุตบอลโลกตอนนี้ยังไม่มีทีมชาติไทยไปแข่งขันก็ยกเลิกไปก่อน แต่ต้องมีการทำประชาพิจารณ์ก่อน

ไตรรัตน์ ยังกล่าวกับ "กรุงเทพธุรกิจ" ด้วยว่า ตอนนี้มีแพลตฟอร์มที่คนไทยรับดูคอนเทนต์หลากหลายมากขึ้น ดังนั้นเราควรปรับกฎเกณฑ์ให้เข้ากับบริบท ซึ่งตนรอให้จบฟุตบอลโลกนี้ก่อน จะเริ่มดำเนินการ เพราะมันไม่ใช่หน้าที่ของ กสทช.ที่ต้องมาจ่ายเงิน

รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. ระบุด้วยว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ตนจะเอาเรื่องดังกล่าวเสนอ บอร์ด กสทช. เพื่อแก้ไขหลักเกณฑ์ Must Have และ Must Carry ควบคู่ไปด้วย หลังจากนั้นจะมีการทำประชาพิจารณ์ต่อไป วันจันทร์ 14 พ.ย. 2565 สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดการจัดงานพิธีลงนามบันทึกของตกลง (MOU) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการซื้อลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก 2022 (รอบสุดท้าย) จำนวน 600 ล้านบาท กับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ในเวลา 09.00 น.

ไตรรัตน์ กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า ในเมื่อมันยุ่งยาก ก็เอาฟุตบอลโลกออกไปเลย แต่ถ้าไทยได้ไปบอลโลก ค่อยเอากลับมาใหม่