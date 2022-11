สืบพบเรือลึกลับ 2 ลำ แล่นอยู่ใกล้ก่อน ท่อก๊าซ 'นอร์ดสตรีม' รั่ว

เมื่อไม่นานนี้มีข่าวความคืบหน้ าเกี่ยวกับการรั่วไหลของท่อก๊าซ "นอร์ดสตรีม" โดยมีการสืบสวนพบว่ามี "เรือลึกลับ" สองลำแล่นเข้าไปใกล้กับท่อก๊ าซนอร์ดสตรีม 2 ไม่กี่วันก่อนหน้าที่จะมีเหตุ ระเบิดใต้ท้องทะเลจนทำให้เกิ ดการรั่วไหล

17 พ.ย. 2565 จากกรณีการรั่วไหลของท่อก๊าซ "นอร์ดสตรีม" ซึ่งเป็นท่อส่งก๊าซจากบริษั ทของรัสเซียที่ส่งไปยังเยอรมนี ทำให้เกิดปัญหาน่าเป็นห่วงเกี่ ยวกับวิกฤตพลังงานที่อาจจะเกิ ดขึ้นในยุโรป หลังเกิดเหตุมีการวิเคราะห์ หาสาเหตุกันไปต่างๆ นานาว่า เรื่องนี้เป็นอุบัติเหตุ หรือเป็นการก่อเหตุจากฝีมื อของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งกันแน่

ความคืบหน้าจากการสืบสวนล่าสุ ดคือข้อมูลที่มาจากการวิเคราะห์ ผ่านดาวเทียมจากบริษัทที่น่าเชื่ อถืออย่าง SpaceKnow ข้อมูลดังกล่าวนี้ระบุว่ามีเรือ 2 ลำที่ถูกปิดระบบรายงานตนอัตโนมั ติ (Automatic Identification System - AIS) แล่นเข้าใกล้กับจุดที่มีการรั่ วไหลของท่อก๊าซนอร์ดสตรีม 2 ไม่กี่วันก่อนที่จะเกิดเหตุ ระเบิดใต้ท้องทะเลจนทำให้ท่อรั่ ว

เจอร์รี จาวอนิกกี ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท SpaceKnow กล่าวว่า เรือสองลำนี้มีขนาดความยาวราว 311 ฟุต กับ 426 ฟุต และการที่เรือทั้งสองลำถูกปิ ดระบบรายงานตนอัตโนมัติ หมายความว่าไม่มีข้อมูลระบุถึ งการเคลื่อนไหวของเรือสองลำนี้ ทำให้จาวอนิกกีมองว่าใครก็ตามที่ ทำเช่นนี้พยายามปกปิดตำแหน่ งการแล่นของเรือและข้อมูลพื้ นฐานของเรือเหล่านี้ไม่ให้ โลกได้รับรู้ในช่วงก่อนเกิดเหตุ

จาวอนิกกี บอกว่า SpaceKnow ได้สืบพบว่ามีเรือ 25 ลำแล่นผ่านบริเวณที่เกิดเหตุรั่ วไหล มีอยู่สองลำดังกล่าวนี้ที่ไม่มี ข้อมูลระบบรายงานตนอัตโนมัติ

องค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) มีข้อบังคับว่าเรือที่บรรทุกน้ำ หนัก 330,000 กก. หรือมากกว่านั้น และเรือประเภทโดยสารไม่ว่ าจะขนาดใดก็ตามจะต้องเปิดสวิตช์ ระบบรายงานตนอัตโนมัติอยู่ ตลอดเวลาในช่วงที่มีการออกเรื อและการเดินเรือข้ามประเทศ

การที่เรือเหล่านี้ทำการปิ ดระบบรายงานตนอัตโนมัติถือเป็ นสัญญาณไม่ดี เพราะเรือที่มักจะทำเช่นนี้มั กจะเป็นเรือที่ทำในเรื่องผิ ดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็น การลักลอบค้ามนุษย์, การประมงผิดกฎหมาย และการหลบเลี่ยงการคว่ำบาตร

รัฐบาลสหรัฐฯ เตือนให้ท่าเรือระวังเรือที่ ทำการปิดระบบรายงานตนเหล่านี้ โดยบอกว่ามันเป็นการขนส่งทางเรื อในเชิงหลอกลวง

อ็อตโต ทาบุนส์ ผู้อำนวยการมูลนิธิความมั่ นคงบอลติกซึ่งเป็นกลุ่มเอ็นจี โอกล่าวว่า การที่เรือจะทำการปิ ดระบบรายงานตนอัตโนมัติเช่นนี้ เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยเกิดขึ้ นในน่านน้ำของทะเลบอลติก เว้นแต่ว่าจะมี "เป้าหมายลับ" บางอย่าง

ข้อมูลจากจาวอนิกกีออกมาในช่ วงที่ประเทศยุโรปตะวันตกกำลังสื บสวนสอบสวนเรื่องการรั่ วไหลของท่อก๊าซนี้ซึ่งเป็นท่อก๊ าซที่ใหญ่ที่สุดในการใช้ลำเลี ยก๊าซจากรัสเซียไปยังยุโรป เหตุการณ์ระเบิดที่ทำให้ท่อก๊ าซรั่วไหลเกิดขึ้นช่ วงประมาณปลายเดือน ก.ย. ที่ผ่านมา ในตอนนี้ยังไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ ก่อเหตุหรือเกิดจากอุบัติเหตุกั นแน่ มีการกล่าวหากันไปมาระหว่ างหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นยู เครน, รัสเซีย, อังกฤษ และสหรัฐฯ แต่ก็ไม่มีประเทศใดที่ยอมรับ

ในช่วงหลังเกิดเหตุท่อก๊าซรั่ว เจ้าหน้าที่ทางการเยอรมนีเปิ ดเผยว่าพวกเขาสงสัยว่ากองกำลั งของรัสเซียจะเป็นผู้ลอบทำลายท่ อก๊าซนี้ ขณะเดียวกันสวีเดนและเดนมาร์กก็ ระบุในจดหมายที่ส่งถึ งสหประชาชาติเสนอว่าเหตุรั่ วไหลที่เกิดขึ้นน่าจะเพราะมีวั ตถุระเบิด "หลายร้อยกก." ถูกนำมาใช้ในการก่อเหตุนี้

ทางด้านโฆษกของนาโต โออานา ลังเจสก์ กล่าวว่าทางนาโตเชื่อว่าเหตุ การณ์ที่เกิดขึ้นเป็น "การจงใจก่อวินาศกรรมอย่างไร้ ความรับผิดชอบ" และบอกว่าการที่พวกเขาได้ข้อมู ลเกี่ยวกับภาพถ่ายผ่านดาวเที ยมจาก SpaceKnow จะทำให้เป็นประโยชน์ต่อการสื บสวนสอบสวนในเรื่องนี้

