กก.สมาคมทีวีดิจิทัลเผยเตรียมยื่นหนังสือ กสทช. วินิจฉัยกรณี 'ทรู' ได้ถ่ายบอลโลก 32 คู่

กรรมการสมาคมทีวีดิจิทัลโพสต์โซเชียลเผยเตรียมยื่นหนังสือให้ กสทช.วินิจฉัยด่วน กรณีช่อง True 4 You ได้ถ่ายบอลโลก 32 คู่ ว่าผิดไปจากเจตนารมณ์ฯ ที่เน้นการเผยแพร่อย่างทั่วถึงหรือเท่าเทียมหรือไม่

20 พ.ย. 2565 เว็บไซต์ไทยโพสต์ รายงานว่านายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการสมาคมทีวีดิจิทัล และที่ปรึกษา บริษัท เนชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โพสต์เฟซบุ๊กเมื่อวานนี้ (19 พ.ย.) ว่าสมาคมทีวีดิจิทัลเตรียมยื่นหนังสือ กสทช.วินิจฉัยด่วน กรณี 'ทรู' ได้ถ่ายบอลโลก 32 คู่ ว่าผิดไปจากเจตนารมณ์ฯ ที่เน้นการเผยแพร่อย่างทั่วถึงหรือเท่าเทียมหรือไม่ โดยมีรายละเอีดทั้งหมดดังต่อไปนี้

ประชุมถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกกาตาร์ระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทยกับสมาคมทีวีดิจิทัลแห่งประเทศไทยและข่องทีวีสาธารณะยาวนานจากเวลา​10.00-16.00น.​ ตารางการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก​ 64​ นัดมีการจับฉลากหมดแล้ว

ปวดหัวมากๆ​ วันหยุดต้องมาประชุมในฐานะตัวแทนสมาคมทีวีดิจิทัลฯเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดฟุตบอลโลก​ ร่วม​ 7​ ชั่วโมงติดต่อกัน

โดยสาระคือสมาคมทีวีดิจิทัลฯขอสงวนสิทธิ์ยังไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขถ่ายทอดสดของกกท.​ทั้งหมด แต่เพื่อให้การดำเนินการถ่ายทอดสดที่จะเริ่มคู่แรกในวันอาทิตย์ที่​ 20​ พ.ย.2565​เวลา​ 23.00น.ดำเนินการต่อไป​ได้ไม่กระทบคนดู

จึงยินยอมร่วมจับฉลากไปก่อน​ โดยกกท.รับปากว่าหากกสทช.มีคำวินิจฉัยตามคำร้องเรียนของสมาคมทีวัดิจิทัลแบบไหน​ พร้อมจะดำเนินการแก้ไข​ทันที

เพราะเนื่องจากกกท.ได้ตกลงเรื่องลิขสิทธิ์ของ True ไปแล้วในวงเงิน​ 300​ ล้านบาท, ผู้ร่วมสนับสนุนคือปตท. 100 ล้านบาท, ไทยเบฟ 100 ล้านบาท​ รวมเงิน​ 1,100 ล้านบาท

กกท.จึงขอดำเนินการไปก่อน​ โดยทางสมาคมทีวีดิจิทัลฯคำนึงถึงผลกระทบต่อผู้ชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกในวันที่ 20พ.ย.​ หากยังยืนในหลักการทั่วถึงและเท่าเทียม​

จึงยังขอสงวนสิทธิ์ไม่เห็นด้วยหลายประะเด็น ในวันจันทร์นี้จะทำเรื่องถึงกสทข.ให้วินิจฉัยโดยด่วน

ย้ำให้สาธารณะทราบจบแบบยังไม่จบ

9.00น. สมาชิกสมาคมทีวีดิจิทัลนัดประชุมกันผ่าน Zoom เพื่อกำหนดท่าทีก่อนประชุมกับกกท.

หลักการ​

-เงินกทปส.ผ่านไปยังกสทช.ให้เป็นค่าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก​ 600​ ล้านบาทจากขอไป​ 1,600​ ล้านบาท​ หมายถึงการถ่ายทอดสด​ 64​ คู่​ ให้กกท.ไปจัดสรรตามกฏMust​ Have​ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม​ โดยยินยอมใช้ระบบ​Time​ Sharing​ แบ่งเวลาโฆษณาให้กกท.60% สถานี​ 40%

-กรณี​กกท.ไปขายแพคสำหรับลูกค้าอื่นให้สิทธิ์​ บน​ Cable, OTT ได้​ แต่อย่ามาลิดรอนสิทธิ์ของทีวีดิจิทัลทุกช่องที่มีส่วนในเงินกองทุน กทปส.

10.00-16.00น.ประชุมยาวนาน​ พักยก​ 2-3​รอบเพื่อหารือนอกรอบระหว่าง​ กกท.กับTrue, สมาชิกสมาคมทีวีดิจิทัล

ข้อเสนอ​ True

วงเงินสนับสนุน​ 300 ล้านบาท​ แยกเป็น TV Right 200​ ล้านบาทสำหรับการออกอากาศทางช่อง True4U แบบ Exclusive 32​ ช่องที่ขอเลือกก่อน OTT​ Right 100 ล้านบาทสำหรับสิทธิ์ในการออกอากาศทางเคเบิลทีวี​ True​ Vision ​และ​ OTT ผ่าน​ True ID

Commercial Right เวลาโฆษณาจา กTime Sharing 85​ นาที

จบแบบไม่จบคือ

สมาคมทีวีดิจิทัลฯและช่องทีวีดิจิทัลขอสงวนสิทธิ์​ ไม่เห็นด้วยกับการให้สิทธิ์พิเศษกับ True ​ถ่ายทอดสดผ่าน TV 32​ คู่แบบ​Exclusive เหลือแบ่งให้ทีวีดิจิทัลแบบธุรกิจและสาธารณะประมาณ​ 20​ ช่องไปรับสัญญานถ่ายทอดสดแบบ Must​ Haveแค่ 32 คู่จาก​ 64​ คู่​ ซึ่งไม่ตรงตามมติกสทช.ที่ให้เงิน​ 600​ ล้านบาทกับกกท.ไปซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก​ 64​ คู่เพื่อนำมาเผยแพร่อย่างเท่าเทียมและทั่วถึงผ่านทีวีดิจิทัลทั้งหมด

วันจันทร์ที่​ 21​ พ.ย. 2565​ ตัวแทนสมาคมทีวีดิจิทัลฯจะไปยื่นหนังสือกับกสทช.เพื่อวินิจฉัยการดำเนินการของกกท.ว่าผิดไปจากเจตนารมณ์ของมติกสทช.ที่เน้นการเผยแพร่อย่างทั่วถึงหรือเท่าเทียมหรือไม่*

7 พันธมิตร ลงขัน 1,100 ล้านบาท ถ่ายทอดบอลโลก “กาตาร์” True 4 You ได้สิทธิ์เลือกถ่าย 32 นัด

เมื่อวันที่ 19 พ.ย. ที่ผ่านมา เพจกรุงเทพธุรกิจ รายงานว่าการถ่ายทอดสุด "ฟุตบอลโลก 2022" ที่ประเทศกาตาร์ จะเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย.2565 หลังจากมีปัญหาวุ่นวายในการซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดจนทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศลำดับท้ายๆ ของโลกที่ได้ข้อสรุปในการซื้อลิขสิทธิ์

ปัญหาเกิดขึ้นเมื่อไม่มีภาคเอกชนซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโล ทำให้ภาครัฐต้องขออนุมัติใช้งบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) วงเงิน 600 ล้านบาท แต่ไม่เพียงพอจึงต้องเจรจาภาคเอกชนและได้ข้อสรุปซื้อลิขสิทธิ์ 1,100 ล้านบาท

สำหรับผู้สนับสนุนงบประมาณถ่ายทอดครั้งนี้มี 6 ราย คือ

1. คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ที่ใช้งบประมาณ กทปส. 600 ล้านบาท

2. กลุ่มทรู สนับสนุน 300 ล้านบาท แบ่งเป็น ลิขสิทธิ์โทรทัศน์ 200 ล้านบาท และลิขสิทธิ์ OTT 100 ล้านบาท รับสิทธิ์โฆษณา 85 นาที รวมทั้งมีเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอเปิดสัญญาณกล่อง IPTV ที่รอสอบถามยัง กสทช.เนื่องจากผิดหลัก Must Carry ที่ใช้กล่อง TOT TV(NT) ,3BB ,AISPLAY BOX และผู้ประกอบการท้องถิ่น

3. ปตท. สนับสนุน 50 ล้านบาท แบบ Commercial rights รับสิทธิ์โฆษณา (TVC) 40 นาที

4. OR สนับสนุน 20 ล้านบาท แบบ Commercial rights รับสิทธิ์ TVC 20 นาที

5. Thai Oil สนับสนุน 20 ล้านบาท แบบ Commercial rights รับสิทธิ์ TVC 20 นาที

6. GPSC สนับสนุน 10 ล้านบาท แบบ Commercial rights รับสิทธิ์ TVC 10 นาที

7. Thai Bev สนับสนุน 100 ล้านบาท แบบ Commercial rights รับสิทธิ์ TVC 85 นาที

สำหรับ การถ่ายทอดสด 64 นัด ในการจัดสรรจะให้ True 4 You เลือกก่อน ส่วนสถานีร่วมถ่ายทอดสดจับฉลากเลือกคู่ถ่ายทอด แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

1. True 4 You ถ่าย 32 นัด โดยเลือกคู่ถ่ายรอบแบ่งกลุ่ม 15 นัด ,รอบ 16 ทีม สุดท้าย 8 นัด , รอบควอเตอร์ไฟนอล 4 นัด , รอบเซมิไฟนอล 2 นัด , รอบชิงที่ 3 ถ่าย 1 นัด และรอบชิงชนะเลิศ 1 นัด

2.สถานีร่วมจับฉลาก ถ่ายทอดรวม 31 คู่ เริ่มจากรอบแรก 20 สถานี ถ่าย 16 นัด , รอบ 16 ทีม 4 นัด , รอบควอเตอร์ไฟนอล 2 นัด , รอบเซมิไฟนอล 1 นัด , แต่จะไม่ได้ถ่ายรอบชิงที่ 3 และรอบชิงชนะเลิศ

3.Tsport จับฉลากถ่าย 1 นัด ในรอบแบ่งกลุ่ม และถ่ายคู่กับทรูในนัดชิงชนะเลิศ

ทั้งนี้การคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด "ฟุตบอลโลก 2022" ครั้งนี้ แฟนฟุตบอลจะได้ดูบอลครบทุกแมตช์ตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มยาวไปถึงนัดชิงชนะเลิศ เริ่มจากนัดเปิดสนามที่เจ้าภาพ กาตาร์ จะพบกับ เอกวาดอร์ ในคืนวันอาทิตย์ที่ 20 พ.ย.2565 นี้เวลา 23.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ผู้ว่าการ กกท. ย้ำแบ่งคู่ถ่ายทอดสดบอลโลก จัดสรรเป็นธรรม

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 19 พ.ย. ว่าหลังจากได้มีการจัดสรรช่องทีวีดิจิทัล ในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 ครั้งนี้ ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ซึ่ง กกท.ในฐานะเจ้าของสิทธิ์ ได้จัดประชุมออนไลน์ร่วมกับสถานีทีวีดิจิทัล เพื่อหาแนวทางการถ่ายทอดสดและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ หลังจากก่อนหน้านี้ได้เคยเชิญมาประชุมเตรียมแผนล่วงหน้ากันมาครั้งหนึ่งแล้วก่อนได้ลิขสิทธิ์

โดยในที่ประชุมได้ใช้วิธีการจับสลาก เพื่อจัดสรรเกมแต่ละคู่ให้กับแต่ละสถานี ซึ่งมี 17 ช่องที่จะแบ่งกันถ่ายทอดสด ประกอบด้วย ทรูโฟร์ยู 24, ทีสปอร์ต7, ช่อง 3, ช่อง 5, ช่อง 7, ช่อง 8, ช่อง 9 MCOT, NBT, TPBS, ไทยรัฐทีวี, อมรินทร์ทีวี, โมโน 29, PPTV 36, GMM25, เนชั่นทีวี, ONE 31 และ JKN18

ทั้งนี้ ทรูโฟร์ยู จากกลุ่มทรูฯ เป็น 1 ในเอกชนที่ร่วมสนับสนุนเงินค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด และ ทีสปอร์ต จะได้เป็นผู้ถ่ายเกม นัดเปิดสนาม กาตาร์ พบ เอกวาดอร์ วันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ ตามเวลาประเทศไทย 23.00 น. ส่วนรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 20 ธ.ค. ทรูโฟร์ยู และทีสปอร์ต 7 ถ่ายทอดสด เช่นกัน

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. กล่าวภายหลังจากการแบ่งคู่ถ่ายทอดสดว่า กกท. ดำเนินการอย่างเป็นธรรมที่สุดแล้ว แม้จะมีบางส่วนไม่พอใจ เตรียมที่จะไปร้อง กสทช. ด้วยมองว่าให้ ทรูโฟร์ยู ที่เป็นสปอร์นเซอร์ ไปมากถึง 32 คู่ และที่เหลืออีกครึ่งให้ทีวีดิจิทัลช่องอื่น ๆ มาจับสลากแบ่งคู่กัน ในเรื่องนี้ ต้องอธิบายว่า เหตุผลที่ให้ทางทรูฯ ในจำนวนดังกล่าว เพราะทางทรูฯ เป็นผู้สนับสนุนหลักในครั้งนี้ ตรงนี้ถือว่าเป็นไปตามสิทธิ์ที่เอกชน ที่เข้ามาสนับสนุน พึงจะได้รับ อย่างไรก็ตาม หากมีช่องทีวีดิจิทัล ไปร้องเรียนกสทช. ทาง กกท. ก็พร้อมที่จะชี้แจงเหตุผลทุกข้อให้ กสทช. ได้ทราบ ไม่มีความหนักใจแต่อย่างใด