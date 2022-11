เอห์ซัน ฮัจซาฟี นักเตะทีมชาติอิหร่านคนแรกในฟุตบอลโลกกาตาร์ แสดงจุดยืนหนุนผู้ประท้วง

นักเตะทีมชาติอิหร่าน เอห์ซัน ฮัจซาฟี กลายเป็นคนแรกของทีมชาติอิหร่านที่แสดงการสนับสนุนประชาชนอิหร่านผู้ประท้วงต่อต้านอำนาจนิยม ก่อนหน้าที่อิหร่านจะลงเตะนัดแรกกับอังกฤษในฟุตบอลโลกที่กาตาร์ ส่วนสถานการณ์ในอิหร่าน ผู้ประท้วงยังคงเผชิญกับความรุนแรง และมีดาราที่สนับสนุนผู้ประท้วงถูกจับกุม

เอห์ซัน ฮัจซาฟี นักฟุตบอลทีมชาติอิหร่าน (ที่มา: แฟ้มภาพ/วิกิพีเดีย)

เอห์ซัน ฮัจซาฟี นักเตะกองหลังของทีมชาติอิหร่านที่ได้ลงแข่งในศึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์ เขากลายเป็นนักเตะคนแรกของทีมอิหร่านที่ออกมาพูดสนับสนุนการประท้วงต่อต้านรัฐบาลอิหร่าน โดยที่ฮัจซาฟีบอกว่า เหล่านักเตะควรจะเป็นปากเสียงให้กับผู้ที่ประสบความทุกข์ยาก

การประท้วงต่อเนื่องรอบล่าสุดในอิหร่านเกิดขึ้นมาได้ 2 เดือนกว่าแล้ว ผู้ประท้วงได้แสดงการต่อต้านรัฐบาลอำนาจนิยมในอิหร่านหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ผู้หญิงวัย 22 ปี เสียชีวิตในที่คุมขังของตำรวจศีลธรรมอิหร่าน ซึ่งสื่อต่างประเทศมองว่าเป็นการประท้วงท้าทายกลุ่มผู้นำอิหร่านครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ที่มีการปฏิวัติก่อตั้งสาธารณรัฐอิสลามขึ้นเมื่อปี 2522

ทีมฟุตบอลทีมชาติอิหร่านกลายเป็นที่จับตามองตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะมีฟุตบอลโลกไม่นาน ในแง่ที่ว่านักฟุตบอลทีมชาติอิหร่านจะอาศัยงานกีฬาในครั้งนี้เป็นเวทีในการแสดงการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับขบวนการประท้วงในอิหร่านหรือไม่

ฮัจซาฟีบอกว่า ผู้ประท้วงควรจะได้รับรู้ว่า ทีมลูกหนังอิหร่านสนับสนุนพวกเขาและมีความรู้สึกร่วมกับผู้ประท้วงจากสภาพที่ผู้ประท้วงต้องเผชิญอยู่

"พวกเรายอมรับว่าสภาพที่เป็นอยู่ในประเทศของพวกเราตอนนี้ไม่ถูกต้อง และประชาชนของพวกเราก็ไม่มีความสุข ... พวกเรามาอยู่ตรงนี้ก็จริง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพวกเราควรจะไม่ทำตัวเองให้เป็นปากเสียงของพวกเขา ไม่ใช่ว่าพวกเราไม่เคารพพวกเขา" ฮัจซาฟีกล่าว

กรณีการประท้วงในอิหร่านเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาหลังจากที่ มาห์ซา อามินี หญิงอิหร่านเชื้อสายเคิร์ดถูกจับกุมข้อหาสวมฮิญาบไม่เหมาะสมและเสียชีวิตในที่คุมขังของตำรวจ ซึ่งรัฐบาลอิหร่านกล่าวหาว่าศัตรูนอกประเทศเป็นผู้ก่อให้เกิดวิกฤตการเมืองในครั้งนี้

มีนักกีฬาอิหร่านในกีฬาสายอื่นๆ บางคนที่เคยแสดงออกสนับสนุนผู้ประท้วงมาก่อน เช่น ไม่ยอมร้องเพลงชาติก่อนลงแข่ง หรือไม่แสดงออกในเชิงเฉลิมฉลองยินดีที่ได้รับชัยชนะในตอนที่พวกเขาอยู่ในสนามแข่ง กรณีอัจซาฟีนี้ถือเป็นครั้งแรกที่นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติแสดงออกถึงเรื่องนี้ในฟุตบอลโลกที่กาตาร์

สำนักข่าวของกลุ่มนักกิจกรรมในอิหร่าน HRANA ระบุว่าจากข้อมูลเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา มีผู้ประท้วงในอิหร่านเสียชีวิตแล้วรวม 410 ราย นับตั้งแต่ที่มีการประท้วงในเดือนกันยายนจนถึงตอนนี้ ในจำนวนนี้มีผู้เยาว์รวมอยู่ด้วย 58 ราย ในขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชน "อิหร่านฮิวแมนไรท์" ที่มีฐานในนอร์เวย์ระบุในวันเดียวกันว่ามีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว 378 ราย เป็นผู้เยาว์ 47 ราย

นอกจากนี้ในวันที่ 20 พฤศจิกายนที่ผ่านมา สื่อรัฐบาลอิหร่านได้รายงานว่ารัฐบาลอิหร่านได้จับกุมตัวนักแสดงที่มีชื่อเสียงในอิหร่าน 2 ราย เนื่องจากพวกเขาแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับผู้ประท้วงด้วยการถอดฮิญาบออกในที่สาธารณะ

นักแสดง 2 รายนี้คือ เฮนกาเมห์ กาซิอานี และ คาตายูน ริอาฮี พวกเขาถูกคุมขังหลังจากที่อัยการเรียกตัวเข้ารับการสอบปากคำ ในข้อหาที่พวกเขาโพสต์โซเชียลมีเดียและดำเนินการทางสื่อในเชิง "ยุยงปลุกปั่น"

กาซิอานีเป็นผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์การใช้กำลังปราบปรามผู้ชุมนุม ทางการอิหร่านจับกุมเธอโดยอ้างว่าเธอยุยงและสนับสนุน "การจลาจล" จากการที่เธอเคยสื่อสารกับสื่อฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล กาซิอานีเปิดเผยทางโซเชียลมีเดียว่าเธอโดนหมายเรียกจากศาลมาแล้วและเผยแพร่วิดีโอที่เธอทำการถอดฮิญาบออกผ่านทางอินสตาแกรม โดยมีการระบุว่า "นี่อาจจะเป็นโพสต์สุดท้ายของฉัน" และ "จากนี้ไป ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับฉันก็ตาม ขอให้รู้ไว้ว่า ฉันอยู่เคียงข้างกับประชาชนชาวอิหร่านตราบจนกว่าจะหมดลมหายใจ"

ริอาฮี ถูกจับกุมจากการที่เธอถูกไต่สวนในเรื่องเดียวกัน เธอเป็นนักแสดงจากภาพยนตร์หลายเรื่องที่ได้รับรางวัลและเป็นคนทำงานการกุศลด้วย เธอเคยให้สัมภาษณ์ต่อสื่ออิหร่านอินเตอร์เนชันแนลทีวีที่มีฐานในอังกฤษโดยที่ไม่สวมฮิญาบในช่วงที่สัมภาษณ์ เธอกล่าวแสดงการยืนหยัดเคียงข้างผู้ชุมนุมในการให้สัมภาษณ์

สำหรับในทีมฟุตบอลทีมชาติอิหร่านนั้น สมาชิกรายอื่นๆ นอกเหนือฮัจซาฟี ดูเหมือนจะยังคงหลีกเลี่ยงที่จะพูดคุยเรื่องการเมืองต่อหน้าสาธารณะ เช่นกรณีนักเตะสองรายคือ คาริม อันซาริฟาร์ด และมอร์เตซา ปูราลิกันจิ ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เมื่อพวกเขาได้รับคำถามว่าพวกเขายืนหยัดเคียงข้างผู้ชุมนุมในอิหร่านหรือไม่ ในวันที่ 17 พฤศจิกายนผู้เล่นตำแหน่งมิดฟิลด์ทีมชาติอิหร่าน อาลิเรซา จาฮานบักห์ช กล่าวว่าคำถามในเรื่องการประท้วงเช่นนี้เป็นแผนการล่อลวงให้ผู้เล่นเบี่ยงเบนความสนใจออกจากการแข่งขัน

อย่างไรก็ตาม ซาร์ดาร์ อัซมูน นักเตะสัญชาติอิหร่านที่เล่นเป็นกองหน้าให้กับทีมฟุตบอลสโมสร เบเยอร์ เลเวอร์คูเซน ในลีคบุนเดสลิกา ก็ได้รับคัดเลือกให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติอิหร่านในฟุตบอลโลกด้วย ถึงแม้ว่าเขาจะเคยแสดงการสนับสนุนการประท้วงในอิหร่านอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะมาก่อนก็ตาม

มีนักกิจกรรมในอิหร่านส่วนหนึ่งมองว่า ทีมชาติอิหร่านยังทำได้ไม่ดีพอในการแสดงออกยืนหยัดเคียงข้างผู้ชุมนุม พวกเขาเรียกร้องให้มีการชุมนุมที่จัตุรัสใจกลางเมืองของเมืองต่างๆ ทั่วอิหร่านในคืนวันที่ 21 พฤศจิกายนที่มีการแข่งขันระหว่างทีมชาติอังกฤษกับทีมชาติอิหร่าน

มีโพสต์ในโซเชียลมีเดียระบุว่าไม่ว่าผลการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตาม ผู้ประท้วงเหล่านี้จะตะโกนเฉลิมฉลองให้กับความพ่ายแพ้ของทีมชาติอิหร่านไปพร้อมๆ กับการประสานเสียงคำชวัญการปฏิวัติ นอกจากนี้ยังมีกรณีการเผาธงทีมชาติอิหร่านเกิดขึ้นในกรุงเตหะรานเผยแพร่ออกมาให้เห็นทางโซเชียลมีเดียด้วย

ฮัจซาฟี กล่าวก่อนหน้าการแข่งขันว่า ปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีนัก และเขาได้แต่หวังว่าทีมชาติอิหร่านจะเอาชนะอังกฤษได้และนำความสุขมาให้กับผู้คน และหวังว่าสภาพการณ์ในประเทศจะเปลี่ยนไปพร้อมกับความคาดหวังของผู้คนที่เปลี่ยนไปด้วย "ไม่ว่าพวกเขา(ผู้ประท้วง)จะว่าเราอย่างไรก็ตาม พวกเราก็จะต้องสู้ต่อไป พวกเราจะต้องเล่นให้ดีที่สุดเพื่อที่จะทำประตูให้ได้และเป็นตัวแทนของผู้คนชาวอิหร่าน" ฮัจซาฟีกล่าว

อย่างไรก็ตาม ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดแรกเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ไม่เป็นชัยชนะของอิหร่านอย่างที่ฮัจซาฟีหวัง โดยปรากฏว่าอังกฤษชนะอิหร่าน 6 ประตูต่อ 2

