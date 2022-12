แฟนบอล 'อิหร่าน' ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิต เหตุยินดีทีมชาติตกรอบฟุตบอลโลก ครอบครัวนักบอล 'ถูกคุกคาม' จากรัฐบาล

สื่อท้องถิ่นอิหร่านเปิดเผยว่า แฟนบอลวัย 27 ปี ชื่อ เมห์ราน ซัมมัก ถูกยิงเสียชีวิตโดยกองกำลังความมั่ นคงของอิหร่าน หลังจากที่เขาแสดงความยินดีที่ ทีมชาติอิหร่านพ่ายให้กับสหรัฐฯ ในศึกฟุตบอลโลกที่กาตาร์ นอกจากนี้ทีมชาติอิหร่านกั บครอบครัวยังถูกคุกคามจากหน่ วยงานความมั่นคงที่คอยจั บตามองพวกเขาในกาตาร์ด้วย

1 ธ.ค. 2565 เมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2565 มีแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกั บการรักษาความปลอดภัยของกีฬาฟุ ตบอลโลกเปิดเผยว่ารัฐบาลอิหร่ านทำการข่มขู่คุกคามครอบครั วของนักกีฬาทีมชาติอิหร่านว่ าจะทำการคุมขังหรือทารุ ณกรรมพวกเขาถ้าหากผู้เล่นที มชาติเหล่านี้ทำตัวไม่เชื่อฟั งรัฐบาลอิหร่าน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนหน้าที่ อิหร่านจะลงสนามฟาดแข่งกับสหรั ฐฯ ในวันที่ 29 พ.ย. ที่ผ่านมา

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า หลังจากเหตุการณ์ที่ผู้เล่นที มชาติอิหร่านประท้วงรั ฐบาลอำนาจนิยมที่กำลังใช้ความรุ นแรงปราบปรามผู้ชุมนุม ด้วยการไม่ยอมร้องเพลงชาติในช่ วงก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกนั ดเปิดสนามกับอังกฤษเมื่อสัปดาห์ ก่อนหน้านี้ เหล่าผู้เล่นก็ถูกเรียกตัวให้ ไปพบกับ "กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิ หร่าน" (IRGC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพรั ฐบาลอิหร่าน

เจ้าหน้าที่กองกำลังอิหร่านได้ บอกกับนักกีฬาทีมชาติว่าครอบครั วของพวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับ "ความรุนแรงและการทารุณกรรม" ถ้าหากพวกเขาไม่ยอมร้องเพลงชาติ หรือถ้าหากพวกเขาเข้าร่ วมการแสดงออกประท้วงต่อต้านรั ฐบาล ซึ่งในนัดต่อมาที่ทีมชาติอิหร่ านลงแข่งกับทีมเวลส์กลุ่มผู้เล่ นทีมชาติอิหร่านก็กลับมาร้ องเพลงชาติของตัวเอง

แหล่งข่าวผู้ที่คอยติดตามอย่ างใกล้ชิดในเรื่องปฏิบัติ การของหน่วยความมั่นคงอิหร่ านในช่วงฟุตบอลโลกกาตาร์ บอกว่า มีเจ้าหน้าที่ IRGC ของอิหร่านกลายสิบนายที่ถู กเกณฑ์มาให้คอยจับตามองผู้เล่ นทีมชาติอิหร่านไม่ให้ พวกเขาออกมาปะปนกับคนอื่นๆ ข้างนอกทีมหรือพบปะกับชาวต่ างชาติ นอกจากนี้เจ้าหน้าที่กองทัพ IRGC ของอิหร่านยังได้เรียกตัวโค้ชที มชาติอิหร่าน คาร์ลอส เควรอซ ซึ่งเป็นชาวโปรตุเกสเข้าพบเป็ นการส่วนตัวด้วย หลังจากที่เสร็จสิ้นจากการเรี ยกทั้งทีมเข้าพบ

แหล่งข่าวเปิดเผยอีกว่า ก่อนหน้านี้รัฐบาลอิหร่านเคยสั ญญาว่าจะให้ "ของขวัญและรถยนต์" กับผู้เล่นทีมชาติอิหร่านก่ อนหน้านัดที่จะแข่งกับอังกฤษ แต่ทว่าพวกเขาหันกลับมาใช้วิธี การข่มขู่คุกคามผู้เล่ นและครอบครัวของพวกเขาแทน

นอกจากนี้ยังมีกรณีที่รัฐบาลอิ หร่านส่งตัวกลุ่มที่แสดงตัวสนั บสนุนรัฐบาลอิหร่านเข้าไปที่ฟุ ตบอลโลกหลายร้อยคน เพื่อสร้างภาพว่ามีแฟนบอลที่ คอยสนับสนุนอิหร่านอยู่และมี การเพิ่มจำนวนผู้แสดงตัวสนับสนุ นอิหร่านเพิ่มเป็นหลายพันคน โดยที่ในการแข่งชันนัดนี้ ผลออกมาว่าสหรัฐฯ สามารถเอาชนะอิหร่านได้ 1 ประตูต่อ 0

เมห์ราน ซัมมัก ที่ถูกเจ้าหน้าที่ยิงเสียชีวิต

หลังฟุตบอลนัดดังกล่าวจบลง ก็มีข่าวจากสื่อท้องถิ่นอิหร่ านระบุว่ามีชายอายุ 27 ปีชื่อ เมห์ราน ซัมมัก เสียชีวิตหลังจากที่กองกำลั งความมั่นคงอิหร่านยิงเขาที่ศี รษะเพียงเพราะซัมมักแสดงความยิ นดีที่อิหร่านพ่ายแพ้ให้กับสหรั ฐฯ เหตุเกิดทางตอนเหนือของประเทศอิ หร่าน ในเวลาราวตี 1 ของวันที่ 30 พ.ย. ตามเวลาท้องถิ่น

อิหร่านเข้าร่วมฟุตบอลโลกในครั้ งนี้ท่ามกลางสถานการณ์ ในประเทศที่มีการประท้วงต่อเนื่ องเพื่อต่อต้านรัฐบาลอำนาจนิยม หลังจากที่มีกรณีการเสียชีวิ ตของผู้หญิงที่ถูกคุมขั งโดยตำรวจศีลธรรม โดยที่นักวิเคราะห์มองว่าเป็ นการประท้วงครั้งที่มีความสำคั ญมากที่สุด จากที่มีการท้าทายกลุ่ มอำนาจนำในอิหร่านหนักมากที่สุ ดนับตั้งแต่ที่มีการปฏิวัติ สาธารณรัฐอิหร่าน กลุ่มผู้นำอิหร่านมีอำนาจมาเป็ นเวลานานมากกว่า 40 ปี แล้ว

โวลเกอร์ เติร์ก หัวหน้าสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้ านสิทธิมนุษยชนสหประชาชาติกล่ าวว่าอิหร่านกำลังอยู่ใน "วิกฤตด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเต็ มรูปแบบ" จากการที่รัฐบาลอิหร่ านทำการปราบปรามผู้ชุมนุมด้ วยความรุนแรงจนมีผู้เสียชีวิ ตหลายร้อยราย

ในวันที่ 27 พ.ย. ที่ผ่านมา สื่อรัฐบาลอิหร่านได้เรียกร้ องให้มีการถอนทีมชาติสหรัฐฯ ออกจากการแข่งขันฟุ ตบอลโลกกาตาร์ 2565 หลังจากที่สมาคมฟุตบอลสหรัฐฯ เปลี่ยนรูปธงอิหร่านที่ นำเสนอในโซเชียลมีเดี ยของพวกเขาโดยนำสัญลักษณ์ ของสาธารณรัฐอิหร่านออกเหลือแต่ สีของธงชาติอิหร่านสามสี สมาคมฟุตบอลสหรัฐฯ ระบุว่าที่พวกเขาเปลี่ยนธงอิหร่ านเป็นเวลา 24 ชั่วโมงนั้น เพราะต้องการแสดงการสนับสนุนผู้ หญิงในอิหร่านที่กำลังต่อสู้เพื่ อสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน และพร้อมเสมอที่จะเปลี่ยนกลั บไปใช้ธงเดิม

