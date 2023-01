'เวียดนาม' จับกุม 'ประชาชน' เหตุโพสต์เฟซบุ๊กพาดพิง 'พรรคอมมิวนิสต์'

เวียดนามจับกุมชายคนหนึ่งจากการโพสต์เฟซบุ๊กวิพากษ์วิ จารณ์บริษัทบำบัดน้ำของอดี ตนายจ้าง และมีการพาดพิงถึงพรรคคอมมิวนิสต์ ส่วนหนึ่ง เจ้าหน้าที่บุกค้นและจับกุมบ้านชายคนดังกล่าว โดยที่ไม่มีการตั้ งข้อหาทางกฎหมายที่ชัดเจนใดๆ ที่ผ่านมาเวียดนามมีการดำเนินการอย่างหนักต่อนักกิจกรรมและบุ คคลที่แสดงความคิดเห็นวิ พากษ์วิจารณ์พรรคคอมมิวนิสต์ลงบนเฟซบุ๊ก ด้ วยข้อหาที่กำกวมอย่าง "การนำสิทธิเสรีภาพและประชาธิ ปไตยมาใช้ในทางที่ผิด" หรือ "แพร่กระจายโฆษณาชวนเชื่อต่อต้ านรัฐ"

6 ม.ค. 2566 ทางการเวียดนามจับกุมชายคนหนึ่ งเมื่อวันที่ 3 ม.ค. ที่ผ่านมาโดยไม่ทราบว่าด้วยข้ อกล่าวหาอะไร หลังจากที่ชายคนดังกล่าวโพสต์ข้ อความสั้นๆ 2 ข้อความลงบนเฟซบุ๊ก ที่ดูเหมือนจะเป็นการวิพากษ์วิ จารณ์อดีตนายจ้างของเขาที่บริษั ทบำบัดน้ำเสีย

ชายที่ถูกจับกุมในครั้งนี้ชื่อ Hoang Van Vuong โพสต์แรกของเขาในเรื่องนี้ระบุ ว่า "ใครก็ตามที่เป็นสมาชิ กของพรรคคอมมิวนิสต์เวี ยดนามควรจะก่อตั้งบริษัทบำบัดน้ำ ของตนเองเพื่อที่จะขายน้ำ สกปรกแต่ก็ยังคงได้รับเงิ นจากการบำบัดน้ำอยู่ดี ได้มาหมูๆ เลย"

โพสต์ที่สองที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนี้ระบุว่า "บริษัทบำบัดน้ำสะอาดกลับเป็นผู้ แจกจ่ายน้ำสกปรกออกไป ใครล่ะที่จะต้องรับผิดชอบ"

Hoang Van Vuong ผู้ถูกจับกุม ภาพจาก Radio Free Asia

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เวียดนามดำเนินการอย่างหนักข้ อมากขึ้นต่อนักกิจกรรมและบุ คคลที่แสดงความคิดเห็นเชิงวิ พากษ์วิจารณ์ลงบนเฟซบุ๊ก ซึ่งเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กที่มี ผู้ใช้งานในเวียดนามเป็ นจำนวนมาก บุคคลเหล่านี้มักจะถูกจับกุมด้ วยข้อหาที่กำกวมอย่าง "การนำสิทธิเสรีภาพและประชาธิ ปไตยมาใช้ในทางที่ผิด" หรือ "แพร่กระจายโฆษณาชวนเชื่อต่อต้ านรัฐ"

ในปีที่แล้ว ทางการเวียดนามได้สั่ งลงโทษและคุมขังประชาชนอย่างน้ อย 31 คน จากเรื่องการโพสต์โซเชียลมีเดีย โดยพวกเขาได้รับโทษตั้งแต่ 1-8 ปี

น้องชายของ Vuong ชื่อ Hoang Van Quoc ได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อเรดิโอฟรี เอเชียเมื่อวันที่ 3 ม.ค. ที่ผ่านมาว่า Vuong ได้รับโทรศัพท์จากอดีตนายจ้ างของเขาบอกให้ไปรับของขวัญปี ใหม่ที่ออฟฟิศ แต่ก็มีตำรวจอยู่ในที่สำนั กงานและจับกุมตัวเขา

พี่ชายของ Voung ชื่อ Hoang Van Long เล่าต่อว่า หลังจากนั้นตำรวจก็ได้พาตัว Vuong ไปที่บ้านของเขา ตำรวจบอกให้เขาตัดไฟและทำการอ่ านหมายค้นบ้านให้เขาฟัง แล้วก็ทำการยึดกล้อง โทรศัพท์มือถือ และเครื่องคอมพิวเตอร์แล็ปท็ อปที่พังแล้ว

ต่อจากนั้นตำรวจก็ทำการบันทึ กการตรวจค้นบ้าน ทำการถ่ายเอกสารรายละเอียดการค้ นบ้านออกมา 6 ชุด แล้วให้ Vuong ลงนามในนั้นชุดหนึ่งก่อนที่ จะพาตัวเขาออกไป

มีผู้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ องนี้อีกรายหนึ่งชื่อ Tuyen กล่าวว่า เธอรู้สึกประหลาดใจที่มีการจั บกุม Vuong เพราะ Voung ไม่ใช่ฝ่ายต่อต้านทางการเมืองที่ มีชื่อเสียงอะไร เขาไม่ค่อยโพสต์ข้ อความอะไรลงในเฟซบุ๊กด้วย ก่อนหน้านี้เมื่อปี 2554 Vuong เคยออกปากวิพากษ์วิจารณ์จนทำให้ ถูกคุมขังและถูกทุบตีทำร้ ายโดยทางการทั้งในปีนั้นและในปี 2555

Tuyen เปิดเผยว่า Vuong "เป็นคนธรรมดาทั่วไปและไม่ได้ อยู่ในกลุ่มองค์กรใดๆ ... เขามักจะออกปากวิพากษ์วิจารณ์ เมื่อได้เห็นความอยุติธรรม เขาเคยพูดในเรื่องที่เขาได้รั บรู้มา บางครั้งเขาก็มีส่วนร่ วมในการประท้วงด้วยกันกับฉันหรื อกับกลุ่มอื่นๆ"

เรียบเรียงจาก

Vietnam arrests a man who made critical Facebook comments about his employer, Radio Free Asia, 04-01-2023

https://www.rfa.org/english/ news/vietnam/hoang-van-vuong- 01042023194819.html