คดีสังหารนักข่าวแคเมอรูน สาวถึงตัวการใหญ่ระดับ รมต.ยุติธรรม เข้าข่ายอาชญากรรมโดยรัฐ

องค์กรผู้สื่อข่าวไร้พรมแดน (RSF) รายงานว่า มีเจ้าหน้าที่หน่วยข่ าวกรองแคเมอรูนจำนวนมากถูกจับกุ มเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกั บการสังหารนักข่าว "มาร์ติเนซ โซโก" และมีคำสารภาพออกมาว่ารัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรมของแคเมอรู นเองที่เป็นผู้สั่งการให้มี การสังหารนักข่าว ทำให้ถูกระบุว่าเข้าข่ายเป็ นอาชญากรรมโดยรัฐ นอกจากนี้ยังมีการจับกุมเศรษฐี ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้ องกับเรื่องนี้ด้วย

10 ก.พ. 2566 มีการจับกุมตัวสมาชิ กของคณะกรรมการทั่วไปเพื่อการสื บสวนภายนอก (DGRE) 20 ราย เมื่อช่วงต้นเดือน ก.พ. ที่ผ่านมา จากการที่พวกเขามีส่วนเกี่ยวข้ องกับการฆาตกรรม มาร์ติเนซ โซโก นักข่าวผู้ที่ถูกพบเป็นศพเมื่ อวันที่ 22 ม.ค. ที่ผ่านมา สมาชิกองค์กร DGRE ได้รับสารภาพว่าพวกเขาได้รั บคำสั่งสังหารมาจากรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรมของแคเมอรูน

ทางองค์กรผู้สื่อข่าวไร้ พรมแดนมองว่าคำสารภาพดังกล่ าวสอดคล้องไปกับเหตุการณ์ที่ แคเมอรูนกำลังมีการต่อสู้ ทางการเมืองเพื่อแย่งชิงการสื บทอดตำแหน่งประธานาธิบดีต่อจาก พอล บิยา ผู้ที่อายุได้ 90 ปีแล้ว

นอกจากสมาชิกหน่วยงาน DGRE แล้ว ยังมีเศรษฐีที่มีอิทธิพลที่ชื่อ ฌอง-ปีแอร์ อามูกู เบลินกา ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 6 ก.พ. ที่ผ่านมา ด้วยข้อกล่าวหามีความเกี่ยวข้ องกับการสังหารโซโกด้วย

ลีโอโปลด์ แม็กซิเม เอโก เอโก หัวหน้าของ DGRE ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกจับกุ มในคดีนี้ปฏิเสธว่าเขาไม่รู้ว่ ามีแผนการจะฆ่าผิดปากโซโก แต่ พันโท จัสติน ดันเว ผู้อำนวยการด้านปฏิบัติการพิ เศษของ DGRE ก็ได้ให้การในสิ่งที่ชวนให้ สะเทือนขวัญ เขาระบุในคำสารภาพเป็นลายลักษณ์ อักษรถึงรายละเอียดปฏิบัติการฆ่ าปิดปากโซโกอย่างโหดเหี้ยม ดันเวยอมรับว่าเขามีส่วนพัวพั นกับการสังหารและคำให้ การของเขาบ่งชี้ว่าเหตุสังหารที่ เกิดขึ้นนับเป็น "อาชญากรรมโดยรัฐ"

ดันเวให้การในรายละเอียดว่ามี การคอยเฝ้าติดตามตัวโซโกเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อระบุว่าเขามีกิจวัตรการเดิ นทางไปไหนมาไหนอย่างไรบ้าง จนกระทั่งมีการลักพาตัวเขาในวั นที่ 17 ม.ค. โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุคือ สมาชิกของ DRGE ซึ่งรวมถึงดันเวที่เป็นตัวการด้ วย ต่อจากนั้นโซโกก็ถูกพาตัวไปยั งอาคารที่กำลังอยู่ในระหว่ างการก่อสร้าง ซึ่งเป็นอาคารที่มีเจ้าของคือ เบลินกา เศรษฐีผู้ที่ถูกจับกุมในคดีนี้ อีกรายหนึ่ง โซโกเคยกล่าวหาเบลินกาผ่ านรายการวิทยุของเขาว่าเบลิ นกาว่าทำการทุจริตและยักยอกทรั พย์

ในคำสารภาพของดันเวระบุว่า ตัวเบลินกาเองเป็นคนที่ทุบตี โซโกในชั้นใต้ดินของอาคารแห่งนั้ น หลังจากนั้นก็โทรศัพท์หารั ฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม ลอเรนต์ เอสโซ ผู้ที่เบลินกามีความใกล้ชิดสนิ ทสนมด้วย โดยเบลินกาได้ถามเอสโซว่าจะให้ ทำอย่างไรกับโซโก ผู้อยู่ปลายสายคือ เอสโซ ที่เป็นหนึ่งในผู้มีอิทธิ พลมากที่สุดในรัฐบาลตอบกลับว่ าเบลินกาควรจะ "จัดการให้เสร็จไป" เพื่อไม่ให้ซ้ำรอยกับกรณีของ พอล โชตา นักข่าวอีกรายหนึ่งที่เคยถูกทุ บตีทำร้ายโดยกลุ่มคนลึกลับเมื่ อปี 2565 แล้วถูกปล่อยเอาไว้ให้เสียชีวิ ตเองที่ข้างถนนแต่ในตอนนั้ นโชตาก็กลับรอดมาได้

คำสารภาพของดันเวระบุว่า เบลินกาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุ ในตอนเดียวกับที่มีการ "จัดการให้เสร็จ" ซึ่งดันเวบอกว่าเขากับลูกน้ องเป็นผู้ที่ลงมือสังหารโซโกเอง แหล่งข้อมูลทางการแพทย์ระบุถึ งรายละเอียดที่เลวร้ ายจากสภาพศพของโซโก ร่างของเขาถูกทำลายในหลายส่วน ไม่ว่าจะเป็นการตัดนิ้วมือออก การทำให้แขนขาหัก และมีการใช้แท่งเหล็กแทงเข้ าไปในทวารหนักของเขา

กลุ่มที่ทำการสืบสวนในครั้งนี้ คือคณะกรรมาธิการที่มีทั้งสารวั ตรทหารและตำรวจ และคำสั่งสืบสวนในเรื่องนี้ มาจากตัวประธานาธิบดีบิยาเอง ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่ านอกจากเบลินกาเองแล้ว รัฐมนตรีที่ใกล้ชิดกับเบลิ นกาหลายคนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้ องในเรื่องนี้ด้วย จากการที่พวกเขาได้รับการแจ้งล่ วงหน้าถึงแผนการสังหารโซโก

อย่างไรก็ตามทางองค์กรผู้สื่อข่ าวไร้พรมแดนยังไม่อาจชี้ชัดได้ ว่าการสืบสวนในครั้งนี้จะไปได้ ไกลถึงระดับไหน จากที่มีความเป็นไปได้ว่ าอาจจะสาวไปถึงตัวการที่เป็นบุ คคลระดับสูงในรัฐบาล ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่ สื่อในประเทศแคเมอรูนเองระบุว่ าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิ ดการลุกฮือก่อกบฏ

เรียบเรียงจาก

Cameroonian journalist Martinez Zogo’s murder was a state crime, official confesses, Reporters Without Borders

https://rsf.org/en/ cameroonian-journalist- martinez-zogo-s-murder-was- state-crime-official-confesses

Murder of Cameroon journalist Zogo: Prominent tycoon arrested, Africa News, 06-02-2023

https://www.africanews.com/ 2023/02/06/murder-of-cameroon- journalist-zogo-prominent- tycoon-arrested//