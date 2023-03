ขยายความยุติธรรมต่อสัตว์ | หมายเหตุประเพทไทย EP.462

ชานันท์ ยอดหงษ์ และต่อศักดิ์ จินดาสุขศรี แนะนำหนังสือ “Justice for Animals: Our Collective Responsibility Book” (2023) ผลงานของ Martha Nussbaum ซึ่งขยายแนวคิดเรื่องความยุติธรรมให้ครอบคลุมมวลสรรพชีวิตต่างๆ นอกเหนือจากมนุษย์ นอกจากนี้ยังเสนอไม่ใช้เกณฑ์จัดลำดับชั้นสิ่งมีชีวิต ซึ่งต่างออกไปจากสำนักคิดต่อต้านการทารุณสัตว์ก่อนหน้านี้ เช่น แนวคิดสัตว์เหมือนกับมนุษย์ (“So Like Us”) หรือแนวคิดอรรถประโยชน์นิยม นอกจากนี้ข้อเสนอของ Nussbaum ยังขยายไปถึงผู้แทนของสัตว์ที่จะทำหน้าที่ในกระบวนการกฎหมายด้วย ทั้งหมดนี้ติดตามในรายการหมายเหตุประเพทไทย