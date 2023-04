มุขมนตรีคนใหม่ของสกอตแลนด์เคยแสดงจุดยืนให้ประมุขมาจากการเลือกตั้ง

ฮัมซา ยุสซาฟ มุขมนตรีคนใหม่ของสกอตแลนด์ นอกจากเป็นมุสลิมที่เป็นมุขมนตรีคนแรกแล้วยังเคยแสดงจุดยืนเกี่ยวกับการเรียกร้องเอกราชของสกอตแลนด์และต่อระบอบกษัตริย์ของอังกฤษมาก่อน โดยบอกว่าจะมีการพิจารณาให้สกอตแลนด์มีผู้นำที่มาจากการเลือกตั้งมาแทนที่กษัตริย์จากสหราชอาณาจักร

ฮัมซา ยุสซาฟ ลงนามรับตำแหน่งมุขมนตรีของสกอตแลนด์ ซึ่งเป็นตำแหน่งเทียบเท่าหัวหน้าฝ่ายบริหารของรัฐบาลสกอตแลนด์ เมื่อ 28 มี.ค. 66 (ที่มา: Wikipedia/Scottish Government)

ฮัมซา ยุสซาฟ เพิ่งจะได้รับตำแหน่งมุขมนตรีคนใหม่ของสกอตแลนด์ หลังจากมีการโหวตเลือกผู้นำ คนใหม่ของพรรคแห่งชาติสกอตแลนด์ (SNP) เพื่อมาแทนที่ นิโกลา สเตอร์เจียน ผู้นำพรรคคนเก่า ทำให้ยุสซาฟกลายเป็นชาวเอเชียคนแรกและชาวมุสลิมคนแรกที่ได้รับตำแหน่งมุขมนตรีสก็อตแลนด์รวมถึงเป็นคนที่ได้รับตำแหน่งดังกล่าวที่อายุน้อยที่สุด คือ 37 ปี

ยุสซาฟ เคยกล่าวเรื่องเกี่ยวกับระบอบกษัตริย์อังกฤษเอาไว้ตั้งแต่ช่วงที่มีการประกาศตัวเขาเป็นหนึ่งในผู้ชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่ โดยบอกว่า สกอตแลนด์อาจจะมีการพิจารณาไม่เอาระบอบกษัตริย์อังกฤษภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรกหลังจากการได้รับเอกราช และจะมีการแทนที่กษัตริย์ชาร์ลส์ที่ 3 ด้วยประมุขคนใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง โดยที่ยุสซาฟบอกว่าถึงแม้ว่าเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ถือเป็นเรื่องสำคัญในลำดับแรกๆ ในแบบที่ว่าจะทำโดยทันที แต่เขาก็มองว่าถ้าหากสก็อตแลนด์ได้รับเอกราชจากอังกฤษแล้ว ก็ควรจะคิดเกี่ยวกับเรื่องการถอนตัวออกจากระบอบกษัตริย์ของอังกฤษเอาไว้ด้วย

นอกจากนี้ยุสซาฟยังเคยพูดถึงเรื่องการเงินหลังจากที่ถ้าหากกสกอตแลนด์ได้รับอิสรภาพแล้ว เช่น เรื่องที่ว่าพวกเขาจะต้องจัดตั้งธนาคารกลางของตัวเองแล้วก็มีการเปลี่ยนไปใช้สกุลเงินของสกอตแลนด์ ซึ่งยุสซาฟบอกว่าอยากจะทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แล้วค่อยคิดถึงเรื่องการเปลี่ยนจากระบอบกษัตริย์ภายในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรก

เมื่อสื่อถามเกี่ยวกับการที่ เจ้าฟ้าชายเอ็ดเวิร์ด พระอนุชาของกษัตริย์ชาร์ลส์ ทรงได้รับบรรดาศักดิ์เป็นดยุกแห่งเอดินบะระ (เมืองหลวงของสกอตแลนด์) ยุสซาฟตอบว่า "ราชวงศ์ก็มีอิสระในการตัดสินใจของตัวเองในเรื่องนี้ อย่างไรก็ตามผมมองตัวเองในฐานะที่ให้ความสำคัญกับพลเมืองมาก่อนเป็นอันดับแรก ไม่ใช่ทาส"

ยุสซาฟสามารถเฉือนเอาชนะคู่ข่งอย่าง เคท เรแกนได้อย่างเฉียดฉิวด้วยคะแนนร้อยละ 52 ต่อร้อยละ 48 ในการโหวตเลือกรอบสุดท้ายโดยสมาชิกของพรรค SNP จนทำให้เขาได้รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคคนใหม่และตำแหน่งมุขมนตรีสกอตแลนด์ได้รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 มี.ค. ที่ผ่านมา

เรียบเรียงจาก

Scotland may ditch monarchy, replace king with elected representative, says SNP leader Hamza Yousaf, Firstpost, 14-03-2023

Scotland to get 1st Muslim leader as SNP elects Humza Yousaf, AP, 27-03-2023

ข้อมูลเพิ่มเติมจาก

https://en.wikipedia.org/wiki/Humza_Yousaf