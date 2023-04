ซูดานนองเลือด สองผู้นำทหารสู้รบกัน นานาชาติเรียกร้องทหารปล่อยประเทศกลับสู่ 'รัฐบาลพลเรือน'

สองผู้นำทหารซูดานกองทัพซูดาน อับเดล ฟัตตาห์ อัลเบอร์ฮาน และผู้บัญชาการกองกำลังสนับสนุ นเคลื่อนที่เร็ว (RSF) โมฮัมเหม็ด ฮัมดาน ดากาโล สู้รบกัน ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่ างน้อย 270 ราย ทั้งสองเคยร่วมกันรัฐประหารยึดอำนาจได้ในปี 2562 แต่ไม่อาจตกลงกันได้ว่าใครจะเป็นผู้นำภายใต้ขั้วอำนาจใหม่ นานาชาติเรียกร้องสันติ และขอให้ทหารปล่อยซูดานกลับมาสู่กระบวนการรัฐบาลพลเรือน

20 เม.ย. 2566 องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยเมื่อวันที่ 18 เม.ย. 2566 ว่ามีผู้คนเสียชีวิตแล้วอย่างน้ อย 270 ราย และมีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย 2,600 ราย นับตั้งแต่ที่เกิดการสู้รบที่ เมืองหลวงกรุงคาทูมต่อเนื่ องมาตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. ที่ผ่านมา หลังเกิดการพยายามก่อรั ฐประหารที่ล้มเหลว ทำให้เกิดการสู้รบโดยมีคู่ขั ดแย้งหลักๆ คือ ผู้นำกองทัพซูดาน อับเดล ฟัตตาห์ อัลเบอร์ฮาน กับผู้บัญชาการกองกำลังสนับสนุ นเคลื่อนที่เร็ว (RSF) โมฮัมเหม็ด ฮัมดาน ดากาโล

สองคนนี้เคยเป็นพันธมิตรกั นมาจนถึงกระทั่งเมื่อไม่นานนี้ พวกเขาเคยร่วมมือกันก่อรั ฐประหารโค่นล้มประธานาธิบดี โอมาร์ อัลบาชีร์ ในปี 2562 และมีบทบาทสำคัญในการรั ฐประหารอีกรอบหนึ่งในปี 2564 อย่างไรก็ตามเกิดความตึงเครี ยดมากขึ้นระหว่างทั้งสองคนในช่ วงที่มีการเจรจาต่อรองในเรื่ องการรวม RSF เข้าเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพซู ดานในฐานะแผนการส่วนหนึ่งเพื่ อทำให้ซูดานกลับคืนสู่รั ฐบาลพลเรือน แต่พวกเขาก็ตกลงกันไม่ได้ว่ าใครจะเป็นผู้อยู่ใต้บังคับบั ญชาในลำดับขั้นทางอำนาจแบบใหม่ นี้

สองผู้นำทหารสู้รบกัน ทุกข์ตกแก่ประชาชน

การแย่งชิงอำนาจของสองผู้ นำกองกำลังทหารทำให้เกิดความเสี ยหายแม้แต่ในพื้นที่ของพลเรือน ทาฮานี อาบาส นักสิทธิมนุษยชนที่มีชื่อเสี ยงผู้อาศัยอยู่ใกล้กับศูนย์บั ญชาการทหารกล่าวถึงสภาพการสู้ รบว่า "พวกเขายิงกันบนท้องถนน มันกลายเป็นสงครามเต็มรู ปแบบในย่านที่อยู่อาศั ยของประชาชน ... ไม่มีใครหลับลง เด็กร้องไห้และกรีดร้องทุกครั้ งที่มีเสียงระเบิด"

อวาเดยา มาห์มูด โคโค ประธานสหภาพคนขายชาและคนทำงานด้ านอาหารที่มีสมาชิกอยู่หลายพั นคนเล่าถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นในละแวกบ้านของเธอที่อยู่ ทางตอนใต้ของคาร์ทูมว่า "มีการยิงปืนและการทิ้งระเบิ ดไปทุกที่" มีระเบิดลูกหนึ่งถูกทิ้งใส่บ้ านใกล้กับเธอจนมีผู้เสียชีวิ ตอย่างน้อย 3 ราย พวกเธอไม่สามารถพาพวกเขาไปที่ โรงพยาบาลหรือแม้กระทั่งฝั งศพเพื่อนบ้านได้

ทั้งสองฝ่ายของความขัดแย้งต่ างก็ใช้รถถัง, ปืนใหญ่ และอาวุธหนักอื่นๆ ในการห้ำหั่นกันในพื้นที่ที่มี ประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่น มีการใช้เครื่องบินรบแล่นผ่ านเหนือน่านฟ้า มีแสงจากกระสุนปืนใหญ่ยิงต่อสู้ อากาศยานกระจายไปทั่วน่านฟ้ าในตอนกลางคืน

การที่นายพลระดับสู งของประเทศสองนาย ที่บัญชาการให้กองทัพนับหมื่นติ ดอาวุธหนักสู้รบกันเช่นนี้ ส่งผลให้ประชาชนต้องติดอยู่ ภายในที่พักอาศัย หรือไม่ก็อาศัยหลบอยู่ในแหล่งพั กพิงเท่าที่พวกเขาจะหาได้ โดยที่ในหลายพื้นที่เสบี ยงของประชาชนกำลังร่ อยหรอลงไปเรื่อยๆ

นานาชาติเรียกร้องสันติ กลับมาสู่กระบวนการเปลี่ยนผ่ านไปสู่รัฐบาลพลเรือน

โฆษกสหประชาชาติ อันโตนิโอ กูแตร์เรส ประณามการสู้รบระหว่างสองฝ่ายนี้ เรียกร้องให้ทั้งสองฝ่ายกลั บมาอยู่ในความสงบ และเจรจาเพื่อยุติวิกฤต กูแตร์เรสบอกอีกว่าการยกระดั บการสู้รบจะยิ่งส่งผลกระทบเลวร้ ายต่อพลเรือน และทำให้สถานการณ์ด้านมนุ ษยธรรมของซูดานที่ไม่มั่นคงอยู่ แล้วย่ำแย่ลงไปกว่าเดิม นอกจากนี้ยังเรียกร้องขอให้กลุ่ มในภูมิภาคแอฟริกาด้วยกันช่วยส่ งเสริมให้ซูดานกลับมาสันติ และกลับสู่การเปลี่ยนผ่านไปเป็ นรัฐบาลพลเรือนได้สำเร็จ

องค์กรสันนิบาตอาหรับจัดประชุ มด่วนในเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ที่ผ่านมา โดยมีอียิปต์และซาอุดิอาระเบีย เป็นผู้ขอให้เปิดการประชุม ทางกลุ่มเรียกร้องให้มีการหยุ ดยิงและให้มีการเจรจาสันติ ภาพเพื่อให้เกิดความมั่ นคงและเสถียรภาพ

แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ แถลงว่าการสู้รบส่งผลเสียต่ อความมั่นคงและความปลอดภั ยของพลเรือนชาวซูดาน และเป็นการทำลายความพยายามเปลี่ ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยของซูดาน โดยมีการเรียกร้องให้ยุติ ความบาดหมางต่อกันโดยไม่ต้องมี เงื่อนไขใดๆ ให้ทั้งสองฝ่ายมี มาตรการลดความตีงเครียดรวมถึ งทำให้แน่ใจว่าพลเรือนทุ กคนจะปลอดภัย รวมถึงขอให้มีการเจรจากันเพื่ อที่จะเป็นการสนับสนุนความต้ องการประชาธิ ปไตยของประชาชนชาวซูดาน

ประเทศและองค์การอื่นๆ อย่าง จีน, รัสเซีย, อียิปต์, ซาอุดิอาระเบีย, คณะมนตรีความมั่นคงของยูเอ็น, สหภาพยุโรป และสหภาพแอฟริกา ต่างก็เรียกร้องให้ยุติ ความบาดหมางของคู่ขัดแย้งในซู ดานเช่นกัน

ถึงแม้ว่า โฟลเกอร์ เพอร์เทส ผู้แทนสหประชาชาติต่อซูดานจะยื นยันเมื่อวันที่ 16 เม.ย. ที่ผ่านมาว่า อัลเบอร์ฮาน และดากาโล ยืนยันที่จะ "ยุติการสู้รบชั่วคราวด้ วยสาเหตุเรื่องมนุษยธรรม" เป็นเวลา 3 ชั่งโมงในช่วงเย็น แต่สื่อเอพีก็รายงานว่ายังคงมี การทิ้งระเบิดและการสู้รบด้ วยอาวุธปืนเกิดขึ้นในกรุงคาทู มหลังช่วงเข้าสู่ช่วงเวลากลางคื นแล้ว

ดากาโล กับ อัลเบอร์ฮาน คู่ขัดแย้งผู้ไต้เต้าสู้ตำแหน่ งทางการทหาร

สื่อ CNN ระบุว่าการรัฐประหารโค่นล้ม อัลบาชีร์ ส่งผลสะเทือนต่อประเทศซูดานอย่ างมาก อัลบาซีร์ เป็นผู้ที่ครองอำนาจในซู ดานยาวนานเกือบ 30 ปี จนกระทั่งมีการประท้ วงจากประชาชนในเรื่องที่ ราคาขนมปังพุ่งสุงขึ้นอย่างมาก จนกระทั่งทำให้เกิดการโค่นล้ มบาชีร์ลงได้ หลังจากนั้นซูดานก็มี การปกครองร่วมกันโดยกองทัพซู ดานและกลุ่มพลเรือนที่เป็นพั นธมิตรกันแบบกระท่อนกระแท่น แต่พอถึงปี 2564 กองทัพซูดานก็ทำการยุบรัฐบาลร่ วมของฝ่ายทหารกับฝ่ายพลเรือน

ฝ่ายกองกำลัง RSF เองก็เคยมีประวัติมือเปื้อนเลื อดมาก่อน โดยที่ดากาโลเคยเป็นผู้ นำของกองกำลังจันจาวีดที่อื้ อฉาวซึ่งก่อเหตุละเมิดสิทธิมนุ ษยชนและเหตุเลวร้ายในดาฟูร์เมื่ อราว 20 ปีก่อนหน้านี้ แล้วต่อมาอัลบาชีร์ก็เปลี่ยนให้ กองกำลังของดากาโลมาเป็นส่วนหนึ่ งของหน่วยงานรัฐบาลซู ดานในหลายชื่อ จนกระทั่งในปี 2556 อัลบาชีร์ ก็จัดตั้งกองกำลัง RSF ขึ้นแล้วให้ดากาโลดูแล กระทั่งในปี 2562 ดากาโลก็แปรพักตร์ต่ออัลบาชีร์ แต่ก่อนหน้านั้นกองกำลั งของดากาโลก็ได้เปิดฉากยิงสั งหารผู้ชุมนุมเรียกร้องประชาธิ ปไตย ต่อต้านอัลบาชีร์ จนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 118 ราย

ในช่วงที่มีการโค่นล้มอัลบาชีร์ นั้น อัลเบอร์ฮานดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ตรวจราชการ ของกองทัพซูดาน ประวัติของอัลเบอร์ฮานมีการไต่ เต้าสู่อำนาจแบบเดียวกับดากาโล แล้วตัวเขาเองก็น่าจะรู้จั กดากาโลกในช่วงความขัดแย้งดาฟูร์ นั่นเอง

มีการตั้งข้อสังเกตจาก CNN อีกว่า กองกำลังของดากาโลและอัลเบอร์ ฮานนั้นต่างก็ได้รับการหนุนหลั งด้านอาวุธและการฝึกซ้อมรบจากรั สเซีย ก่อนที่จะมีแรงกดดันจากนานาชาติ บีบให้อัลเบอร์ฮานประกาศไม่ขอรั บผิดชอบใดๆ ต่อการมีอยู่ของกองกำลังทหารรั บจ้างแวกเนอร์ในซูดาน

นักวิเคราะห์ขอให้ประชาชนอย่ าเลือกข้างพวกผู้นำกองทัพ ขออย่าทิ้งเป้าหมายรัฐบาลพลเรื อน

มาร์วาน บิชารา นักวิเคราะห์อาวุโสด้านการเมื องของอัลจาซีราระบุว่า ประเทศซูดานตกอยู่ภายใต้การรั ฐประหาร (ทั้งการพยายามก่อ การก่อได้สำเร็จ การก่อไม่สำเร็จ) มาเป็นเวลานาน ทำให้เกิดผลเสียหายต่อประชาชนที่ ต้องดิ้นรนมากพออยู่แล้ว และทำให้ประเทศขาดเสถี ยรภาพมากขึ้นไปอีก แม้กระทั่งกลุ่มที่ไม่ เคยชนะบนสนามรบกลับโจมตี ประชาชนและสถาบันการเมื องของพลเรือน รวมถึงคอยปราบปรามพรรคการเมื องราวกับเป็นศัตรูของชาติเพี ยงเพราะต้องการรักษาอำนาจเอาไว้

บิชารา บอกว่า ในสภาพการสู้รบของขั้ วอำนาจในตอนนี้ประชาชนซูดานไม่ จำเป็นต้องไปเลือกข้างผู้ นำกองทัพคนใดคนหนึ่ง แต่ขอให้มุ่งเป้าหมายไปที่ การเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลพลเรื อนที่มาจากการเลือกตั้ งในระบอบประชาธิปไตย และขอให้มีความหวังว่าหลั งจากการสู้รบจบลงแล้วจะมี การยกเครื่องระบอบทหารในประเทศ ให้รัฐบาลพลเรือนคอยดูแลจั ดการให้ทหารกลับเข้ากรมกองของตั วเองไป

เรียบเรียงจาก

Human Rights Groups Urge Ceasefire as Dozens Killed in Sudan, Truth Out, 16-04-2023

https://truthout.org/articles/ human-rights-groups-urge- ceasefire-as-dozens-killed-in- sudan/

Rival generals are battling for control in Sudan. Here’s a simple guide to the fighting, CNN, 17-04-2023

https://edition.cnn.com/2023/ 04/16/africa/sudan-military- clashes-explained-intl/index. html

More than 180 people killed in Sudan fighting: UN envoy, Aljazeera, 17-04-2023

https://www.aljazeera.com/ news/2023/4/17/more-than-180- people-killed-in-sudan- fighting-un-envoy-to-sudan

Sudan’s tragedy: Rogue generals and failed coups, Aljazeera, 18-04-2023

https://www.aljazeera.com/ opinions/2023/4/18/sudans- tragedy-rogue-generals-and- failed-coups