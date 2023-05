'ไต้หวัน' เผยปัจจัยพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน หลังยุคโควิด-19 ร้อง WHO หนุนกลับไปร่วมสมัชชาอนามัยโลก

ผอ.สนง.เศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย เขียนบทความเล่า 'การพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน หลังยุคโควิด-19' ระบุตั้งแต่ปี 2560 ไต้หวันไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก ร้ององค์การอนามัยโลกและทุกฝ่ายหนุนกลับไปมีส่วนร่วมพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ

19 พ.ค.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 15 พ.ค.ที่ผ่านมา ฝ่ายสารนิเทศ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย ส่งบทความ "การพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน หลังยุคโควิด-19" ของ จวง ซั่ว ฮั่น ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย ระบุถึงระบบสาธารณสุขที่สมบูรณ์เจ้าหน้าที่ป้องกันโรคระบาดที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี มีระบบเฝ้าระวัง ตรวจสอบและวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา ฯลฯ ซึ่งสามารถช่วยชะลอการติดเชื้อและแพร่ระบาดของโรค สิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากนวัตกรรมเทคโนโลยีและระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา ไต้หวันไม่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมสมัชชาอนามัยโลก (WHA) มาหลายปีแล้ว ในขณะที่การระบาดของโรคโควิด-19 ใกล้จะสิ้นสุดลง และขณะที่ทั่วโลกกำลังหารือส่งเสริมระบบสาธารณสุข ไต้หวันช่วยได้และไม่ควรถูกมองข้าม การมีส่วนร่วมของไต้หวันจะทำให้โลกมีสุขภาพที่ดีขึ้น ยั่งยืนกว่าเดิมและมีความเท่าเทียมกันมากขึ้น

บทความยังมีข้อเรียกร้องของไต้หวันถึงองค์การอนามัยโลก (WHO) และทุกฝ่ายร่วมสนับสนุนให้ไต้หวันมีส่วนร่วมกับ WHO ให้ไต้หวันได้เข้าร่วมอย่างเต็มที่ในการประชุม กลไกและกิจกรรมต่างๆ ของ WHO เพื่อดำเนินการบรรลุบทบัญญัติตามกฎบัตรขององค์การอนามัยโลก (WHO) “สุขภาพเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน” และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” (Leave no one behind)

โดยบทความมีรายละเอียดดังนี้ :